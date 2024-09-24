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Володин опроверг сообщения об ужесточении наказания за оскорбление власти - РИА Новости, 24.09.2024
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16:35 24.09.2024 (обновлено: 19:28 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/gosduma-1974455404.html
Володин опроверг сообщения об ужесточении наказания за оскорбление власти
Володин опроверг сообщения об ужесточении наказания за оскорбление власти - РИА Новости, 24.09.2024
Володин опроверг сообщения об ужесточении наказания за оскорбление власти
В Госдуме не рассматривается инициатива об ужесточении ответственности за публичное оскорбление представителей власти, сообщил журналистам спикер Госдумы... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T16:35
2024-09-24T19:28
общество
россия
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. В Госдуме не рассматривается инициатива об ужесточении ответственности за публичное оскорбление представителей власти, сообщил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин. Как он отметил, в ряде СМИ появилась информация о том, что Госдума рассматривает законопроект об ужесточении наказания за публичное оскорбление власти."Данная информация не соответствует действительности, такой законопроект не внесен в Государственную думу и нами не рассматривается", — сказал Володин. Ранее правительство России поддержало при условии доработки с учетом замечаний законопроект, которым предлагается дополнить уголовные статьи об оскорблении представителя власти и клевете в отношении судьи, прокурора и следователя новым квалифицирующим признаком, устанавливающим повышенные наказания за совершения преступлений с использованием интернета и СМИ. Также законопроектом предлагается ужесточить наказание за соответствующие преступления и за неуважение к суду.
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общество, россия, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин опроверг сообщения об ужесточении наказания за оскорбление власти

Володин: в ГД не рассматривают идею ужесточить наказание за оскорбление власти

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
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Здание Государственной думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. В Госдуме не рассматривается инициатива об ужесточении ответственности за публичное оскорбление представителей власти, сообщил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Как он отметил, в ряде СМИ появилась информация о том, что Госдума рассматривает законопроект об ужесточении наказания за публичное оскорбление власти.
"Данная информация не соответствует действительности, такой законопроект не внесен в Государственную думу и нами не рассматривается", — сказал Володин.
Ранее правительство России поддержало при условии доработки с учетом замечаний законопроект, которым предлагается дополнить уголовные статьи об оскорблении представителя власти и клевете в отношении судьи, прокурора и следователя новым квалифицирующим признаком, устанавливающим повышенные наказания за совершения преступлений с использованием интернета и СМИ. Также законопроектом предлагается ужесточить наказание за соответствующие преступления и за неуважение к суду.
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ОбществоРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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