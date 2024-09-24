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Госдума приняла законопроект о работе подростков в выходные дни - РИА Новости, 24.09.2024
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16:07 24.09.2024 (обновлено: 16:26 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/gosduma-1974450887.html
Госдума приняла законопроект о работе подростков в выходные дни
Госдума приняла законопроект о работе подростков в выходные дни - РИА Новости, 24.09.2024
Госдума приняла законопроект о работе подростков в выходные дни
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении проект, который позволит несовершеннолетним работать в выходные и праздничные дни во время каникул в... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T16:07
2024-09-24T16:26
общество
россия
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении проект, который позволит несовершеннолетним работать в выходные и праздничные дни во время каникул в составе студенческих отрядов. Законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов от "Единой России" во главе с председателем комитета ГД по молодежной политике Артемом Метелевым и его первым заместителем Михаилом Киселевым. Изменениями в статью 268 Трудового кодекса Российской Федерации предлагается позволить работодателям привлекать к труду несовершеннолетних, работающих в составе студенческих отрядов, включенных в федеральный или региональный реестр молодежных и детских объединений, пользующихся господдержкой, в выходные дни при их письменном согласии или при согласии его законного представителя. "В случае принятия данного законопроекта установленная трудовым законодательством сокращенная продолжительность рабочего времени для несовершеннолетних сохраняется. Для работников от 14 до 15 лет она составляет не более 4 часов в день, с 15 до 16 лет - не более 5 часов, в возрасте от 16 лет до 18 лет - не более 7 часов. Общая допустимая продолжительность рабочей недели для несовершеннолетних также не меняется: для работников в возрасте до шестнадцати лет она составляет не более 24 часов в неделю, в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 часов в неделю. Также важно отметить, что ряд ограничений и дополнительных правил, установленных Трудовым Кодексом Российской Федерации касающихся трудовой занятости лиц до 18 лет остается без изменений", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Одна из авторов инициативы, член комитета ГД по соцполитике Екатерина Стенякина сообщила РИА Новости, что законопроект касается более 3,5 миллионов человек в России, у них может появиться возможность легально и законно трудиться. "Вместе с тем, в своем послании в феврале этого года президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подчеркнул важность подготовки кадров, говорил о дефиците трудовых кадров, о получении трудового опыта подросткам. Поэтому этот законопроект не что иное, как реализация поручений президента федеральному собранию, которые были озвучены в послании президента в этом году", - заключила она. -0-
https://ria.ru/20240924/zhivotnye-1974440285.html
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общество, россия, артем метелев (депутат), госдума рф, социальный навигатор, детские вопросы
Общество, Россия, Артем Метелев (депутат), Госдума РФ, Социальный навигатор, Детские вопросы
Госдума приняла законопроект о работе подростков в выходные дни

Госдума разрешила несовершеннолетним работать в студенческих отрядах в выходные

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДевушка ищет работу
Девушка ищет работу - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении проект, который позволит несовершеннолетним работать в выходные и праздничные дни во время каникул в составе студенческих отрядов.
Законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов от "Единой России" во главе с председателем комитета ГД по молодежной политике Артемом Метелевым и его первым заместителем Михаилом Киселевым.
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Изменениями в статью 268 Трудового кодекса Российской Федерации предлагается позволить работодателям привлекать к труду несовершеннолетних, работающих в составе студенческих отрядов, включенных в федеральный или региональный реестр молодежных и детских объединений, пользующихся господдержкой, в выходные дни при их письменном согласии или при согласии его законного представителя.
"В случае принятия данного законопроекта установленная трудовым законодательством сокращенная продолжительность рабочего времени для несовершеннолетних сохраняется. Для работников от 14 до 15 лет она составляет не более 4 часов в день, с 15 до 16 лет - не более 5 часов, в возрасте от 16 лет до 18 лет - не более 7 часов. Общая допустимая продолжительность рабочей недели для несовершеннолетних также не меняется: для работников в возрасте до шестнадцати лет она составляет не более 24 часов в неделю, в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 часов в неделю. Также важно отметить, что ряд ограничений и дополнительных правил, установленных Трудовым Кодексом Российской Федерации касающихся трудовой занятости лиц до 18 лет остается без изменений", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Одна из авторов инициативы, член комитета ГД по соцполитике Екатерина Стенякина сообщила РИА Новости, что законопроект касается более 3,5 миллионов человек в России, у них может появиться возможность легально и законно трудиться.
"Вместе с тем, в своем послании в феврале этого года президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подчеркнул важность подготовки кадров, говорил о дефиците трудовых кадров, о получении трудового опыта подросткам. Поэтому этот законопроект не что иное, как реализация поручений президента федеральному собранию, которые были озвучены в послании президента в этом году", - заключила она. -0-
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ОбществоРоссияАртем Метелев (депутат)Госдума РФСоциальный навигаторДетские вопросы
 
 
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