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ГД приняла в I чтении закон, уточняющий финансирование для участников СВО - РИА Новости, 24.09.2024
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15:55 24.09.2024 (обновлено: 16:00 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/gosduma-1974445306.html
ГД приняла в I чтении закон, уточняющий финансирование для участников СВО
ГД приняла в I чтении закон, уточняющий финансирование для участников СВО - РИА Новости, 24.09.2024
ГД приняла в I чтении закон, уточняющий финансирование для участников СВО
Госдума приняла в первом чтении и в целом закон, уточняющий особенности исполнения федерального и региональных бюджетов, и позволяющий финансово обеспечить меры РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T15:55
2024-09-24T16:00
россия
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении и в целом закон, уточняющий особенности исполнения федерального и региональных бюджетов, и позволяющий финансово обеспечить меры поддержки участников СВО. Документ внесен правительством РФ. Он приостанавливает до конца текущего года действие отдельных норм Бюджетного кодекса, а также позволяет увеличить межбюджетные трансферты регионам. В пояснительной записке к закону отмечается, что в действующем законодательстве предусмотрены дополнительные меры социальной поддержки для участников СВО: доплаты к денежному довольствию, стимулирующие и компенсационные выплаты. Эти меры требуют "значительных затрат федерального бюджета", отмечают авторы. Принятие предложенных кабмином изменений требуется для финансового обеспечения этих мер. Новый закон позволяет правительству увеличить трансферты из федерального бюджета для финансирования расходов регионов, в частности - на медицинское обслуживание участников СВО. Кроме того, документ содержит нормы, позволяющие не привлекать к ответственности чиновников, которые не выполнили государственное или муниципальное задание из-за введенных антитеррористических ограничений на отдельных территориях. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.
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россия, госдума рф
Россия, Госдума РФ
ГД приняла в I чтении закон, уточняющий финансирование для участников СВО

ГД приняла в I чтении закон, уточняющий финансирование для участников СВО

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении и в целом закон, уточняющий особенности исполнения федерального и региональных бюджетов, и позволяющий финансово обеспечить меры поддержки участников СВО.
Документ внесен правительством РФ. Он приостанавливает до конца текущего года действие отдельных норм Бюджетного кодекса, а также позволяет увеличить межбюджетные трансферты регионам.
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В пояснительной записке к закону отмечается, что в действующем законодательстве предусмотрены дополнительные меры социальной поддержки для участников СВО: доплаты к денежному довольствию, стимулирующие и компенсационные выплаты. Эти меры требуют "значительных затрат федерального бюджета", отмечают авторы. Принятие предложенных кабмином изменений требуется для финансового обеспечения этих мер.
Новый закон позволяет правительству увеличить трансферты из федерального бюджета для финансирования расходов регионов, в частности - на медицинское обслуживание участников СВО.
Кроме того, документ содержит нормы, позволяющие не привлекать к ответственности чиновников, которые не выполнили государственное или муниципальное задание из-за введенных антитеррористических ограничений на отдельных территориях.
Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.
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