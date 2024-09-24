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Эксперты проверяют проект об ужесточении наказания за оскорбление власти
Эксперты проверяют проект об ужесточении наказания за оскорбление власти - РИА Новости, 24.09.2024
Эксперты проверяют проект об ужесточении наказания за оскорбление власти
Проект об ужесточении ответственности за публичное оскорбление представителей власти пока проходит обязательную стадию экспертной оценки, сообщил депутат... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T15:33
2024-09-24T15:33
2024-09-24T15:33
общество
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василий пискарев
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Проект об ужесточении ответственности за публичное оскорбление представителей власти пока проходит обязательную стадию экспертной оценки, сообщил депутат Госдумы Василий Пискарев. "Много вопросов поступает относительно законопроекта об ужесточении ответственности за клевету в отношении участников судопроизводства и публичное оскорбление представителей власти при исполнении должностных обязанностей… Законопроект в Госдуму не внесен и не рассматривается. Инициатива, разработанная по предложению одного из ведомств, пока лишь проходит обязательную стадию экспертной оценки и общественного обсуждения, что крайне важно для принятия решений, как по итоговому тексту документа, так и по необходимости дальнейшего его рассмотрения", - написал он в своем Telegram-канале. Ранее правительство РФ поддержало при условии доработки с учетом замечаний законопроект, которым предлагается дополнить уголовные статьи об оскорблении представителя власти и клевете в отношении судьи, прокурора и следователя новым квалифицирующим признаком, устанавливающим повышенные наказания за совершения преступлений с использованием интернета и СМИ.
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общество, россия, василий пискарев, госдума рф
Общество, Россия, Василий Пискарев, Госдума РФ
Эксперты проверяют проект об ужесточении наказания за оскорбление власти
Проект об ужесточении наказания за публичное оскорбление власти проверяют