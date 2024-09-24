Рейтинг@Mail.ru
Эксперты проверяют проект об ужесточении наказания за оскорбление власти - РИА Новости, 24.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:33 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/gosduma-1974442204.html
Эксперты проверяют проект об ужесточении наказания за оскорбление власти
Эксперты проверяют проект об ужесточении наказания за оскорбление власти - РИА Новости, 24.09.2024
Эксперты проверяют проект об ужесточении наказания за оскорбление власти
Проект об ужесточении ответственности за публичное оскорбление представителей власти пока проходит обязательную стадию экспертной оценки, сообщил депутат... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T15:33
2024-09-24T15:33
общество
россия
василий пискарев
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225439_0:0:2944:1656_1920x0_80_0_0_bffa53e9c5a31633334d0260423df4d8.jpg
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Проект об ужесточении ответственности за публичное оскорбление представителей власти пока проходит обязательную стадию экспертной оценки, сообщил депутат Госдумы Василий Пискарев. "Много вопросов поступает относительно законопроекта об ужесточении ответственности за клевету в отношении участников судопроизводства и публичное оскорбление представителей власти при исполнении должностных обязанностей… Законопроект в Госдуму не внесен и не рассматривается. Инициатива, разработанная по предложению одного из ведомств, пока лишь проходит обязательную стадию экспертной оценки и общественного обсуждения, что крайне важно для принятия решений, как по итоговому тексту документа, так и по необходимости дальнейшего его рассмотрения", - написал он в своем Telegram-канале. Ранее правительство РФ поддержало при условии доработки с учетом замечаний законопроект, которым предлагается дополнить уголовные статьи об оскорблении представителя власти и клевете в отношении судьи, прокурора и следователя новым квалифицирующим признаком, устанавливающим повышенные наказания за совершения преступлений с использованием интернета и СМИ.
https://ria.ru/20240412/gd-1939647410.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225439_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e33c5eafb442ec8db8325e527f02705c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, василий пискарев, госдума рф
Общество, Россия, Василий Пискарев, Госдума РФ
Эксперты проверяют проект об ужесточении наказания за оскорбление власти

Проект об ужесточении наказания за публичное оскорбление власти проверяют

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Проект об ужесточении ответственности за публичное оскорбление представителей власти пока проходит обязательную стадию экспертной оценки, сообщил депутат Госдумы Василий Пискарев.
"Много вопросов поступает относительно законопроекта об ужесточении ответственности за клевету в отношении участников судопроизводства и публичное оскорбление представителей власти при исполнении должностных обязанностей… Законопроект в Госдуму не внесен и не рассматривается. Инициатива, разработанная по предложению одного из ведомств, пока лишь проходит обязательную стадию экспертной оценки и общественного обсуждения, что крайне важно для принятия решений, как по итоговому тексту документа, так и по необходимости дальнейшего его рассмотрения", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее правительство РФ поддержало при условии доработки с учетом замечаний законопроект, которым предлагается дополнить уголовные статьи об оскорблении представителя власти и клевете в отношении судьи, прокурора и следователя новым квалифицирующим признаком, устанавливающим повышенные наказания за совершения преступлений с использованием интернета и СМИ.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
Комитет ГД не поддержал идею запретить штрафовать за лайки в соцсетях
12 апреля, 15:55
 
ОбществоРоссияВасилий ПискаревГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала