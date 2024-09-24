https://ria.ru/20240924/gosduma-1974426111.html

ГД приняла в I чтении проект о бесплатном проезде по платным дорогам для ВС

ГД приняла в I чтении проект о бесплатном проезде по платным дорогам для ВС - РИА Новости, 24.09.2024

ГД приняла в I чтении проект о бесплатном проезде по платным дорогам для ВС

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается предоставить право бесплатного проезда по платным автомобильным... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T14:39

2024-09-24T14:39

2024-09-24T14:39

общество

россия

александр хинштейн

василий пискарев

госдума рф

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается предоставить право бесплатного проезда по платным автомобильным дорогам и участкам платных автомобильных дорог транспортным средствам Росгвардии, ФСБ и Вооруженных Сил РФ. Авторами законопроекта выступили глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн и глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев. "Законопроектом предлагается внести в пункт 2 части 1 статьи 41 федерального закона от 8 ноября 2011 года № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" изменение, предоставляющее право бесплатного проезда по платным автомобильным дорогам и участкам платных автомобильных дорог транспортным средствам войск национальной гвардии РФ", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. В тексте документа подчеркивается, что вопрос оперативного прибытия транспортных средств правоохранительных органов является определяющим для своевременного пресечения преступлений и административных правонарушений, а также задержания совершивших их лиц. Ранее Хинштейн отмечал, что сегодня такое право по закону "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ" уже есть у целого ряда ведомств и оперативных служб: полиции, пожарных, скорой помощи, военной автоинспекции, аварийно-спасательных служб. При этом, по его словам, задачи, которые решают Росгвардия, ФСБ и армия - не менее важны, особенно в условиях спецоперации. "Ко второму чтению планируем расширить перечень тех ведомств, которые получат право бесплатного проезда по платным автодорогам", - сказал он журналистам. -0-

https://ria.ru/20240905/lgoty-1734963995.html

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общество, россия, александр хинштейн, василий пискарев, госдума рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)