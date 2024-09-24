Рейтинг@Mail.ru
ГД приняла в I чтении проект о бесплатном проезде по платным дорогам для ВС - РИА Новости, 24.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:39 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/gosduma-1974426111.html
ГД приняла в I чтении проект о бесплатном проезде по платным дорогам для ВС
ГД приняла в I чтении проект о бесплатном проезде по платным дорогам для ВС - РИА Новости, 24.09.2024
ГД приняла в I чтении проект о бесплатном проезде по платным дорогам для ВС
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается предоставить право бесплатного проезда по платным автомобильным... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T14:39
2024-09-24T14:39
общество
россия
александр хинштейн
василий пискарев
госдума рф
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_0:193:3298:2048_1920x0_80_0_0_ea9cbd054078d4449eeff45320fc24f1.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается предоставить право бесплатного проезда по платным автомобильным дорогам и участкам платных автомобильных дорог транспортным средствам Росгвардии, ФСБ и Вооруженных Сил РФ. Авторами законопроекта выступили глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн и глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев. "Законопроектом предлагается внести в пункт 2 части 1 статьи 41 федерального закона от 8 ноября 2011 года № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" изменение, предоставляющее право бесплатного проезда по платным автомобильным дорогам и участкам платных автомобильных дорог транспортным средствам войск национальной гвардии РФ", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. В тексте документа подчеркивается, что вопрос оперативного прибытия транспортных средств правоохранительных органов является определяющим для своевременного пресечения преступлений и административных правонарушений, а также задержания совершивших их лиц. Ранее Хинштейн отмечал, что сегодня такое право по закону "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ" уже есть у целого ряда ведомств и оперативных служб: полиции, пожарных, скорой помощи, военной автоинспекции, аварийно-спасательных служб. При этом, по его словам, задачи, которые решают Росгвардия, ФСБ и армия - не менее важны, особенно в условиях спецоперации. "Ко второму чтению планируем расширить перечень тех ведомств, которые получат право бесплатного проезда по платным автодорогам", - сказал он журналистам. -0-
https://ria.ru/20240905/lgoty-1734963995.html
https://ria.ru/20240605/moskva-1950680318.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_fc05458b00d1e96fda7713256c9981fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, александр хинштейн, василий пискарев, госдума рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Общество, Россия, Александр Хинштейн, Василий Пискарев, Госдума РФ, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)

ГД приняла в I чтении проект о бесплатном проезде по платным дорогам для ВС

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается предоставить право бесплатного проезда по платным автомобильным дорогам и участкам платных автомобильных дорог транспортным средствам Росгвардии, ФСБ и Вооруженных Сил РФ.
Авторами законопроекта выступили глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн и глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев.
Льготы на проезд - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Льготы на проезд: кому положены преференции в 2024 году и как их оформить
5 сентября, 12:36
"Законопроектом предлагается внести в пункт 2 части 1 статьи 41 федерального закона от 8 ноября 2011 года № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" изменение, предоставляющее право бесплатного проезда по платным автомобильным дорогам и участкам платных автомобильных дорог транспортным средствам войск национальной гвардии РФ", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
В тексте документа подчеркивается, что вопрос оперативного прибытия транспортных средств правоохранительных органов является определяющим для своевременного пресечения преступлений и административных правонарушений, а также задержания совершивших их лиц.
Ранее Хинштейн отмечал, что сегодня такое право по закону "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ" уже есть у целого ряда ведомств и оперативных служб: полиции, пожарных, скорой помощи, военной автоинспекции, аварийно-спасательных служб. При этом, по его словам, задачи, которые решают Росгвардия, ФСБ и армия - не менее важны, особенно в условиях спецоперации.
"Ко второму чтению планируем расширить перечень тех ведомств, которые получат право бесплатного проезда по платным автодорогам", - сказал он журналистам. -0-
Указатель на платную дорогу - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
В Москве ужесточат штрафы за неоплату проезда по платным дорогам
5 июня, 14:17
 
ОбществоРоссияАлександр ХинштейнВасилий ПискаревГосдума РФФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала