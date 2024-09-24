https://ria.ru/20240924/gosduma-1974426111.html
ГД приняла в I чтении проект о бесплатном проезде по платным дорогам для ВС
ГД приняла в I чтении проект о бесплатном проезде по платным дорогам для ВС - РИА Новости, 24.09.2024
ГД приняла в I чтении проект о бесплатном проезде по платным дорогам для ВС
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается предоставить право бесплатного проезда по платным автомобильным... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T14:39
2024-09-24T14:39
2024-09-24T14:39
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александр хинштейн
василий пискарев
госдума рф
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается предоставить право бесплатного проезда по платным автомобильным дорогам и участкам платных автомобильных дорог транспортным средствам Росгвардии, ФСБ и Вооруженных Сил РФ. Авторами законопроекта выступили глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн и глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев. "Законопроектом предлагается внести в пункт 2 части 1 статьи 41 федерального закона от 8 ноября 2011 года № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" изменение, предоставляющее право бесплатного проезда по платным автомобильным дорогам и участкам платных автомобильных дорог транспортным средствам войск национальной гвардии РФ", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. В тексте документа подчеркивается, что вопрос оперативного прибытия транспортных средств правоохранительных органов является определяющим для своевременного пресечения преступлений и административных правонарушений, а также задержания совершивших их лиц. Ранее Хинштейн отмечал, что сегодня такое право по закону "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ" уже есть у целого ряда ведомств и оперативных служб: полиции, пожарных, скорой помощи, военной автоинспекции, аварийно-спасательных служб. При этом, по его словам, задачи, которые решают Росгвардия, ФСБ и армия - не менее важны, особенно в условиях спецоперации. "Ко второму чтению планируем расширить перечень тех ведомств, которые получат право бесплатного проезда по платным автодорогам", - сказал он журналистам. -0-
https://ria.ru/20240905/lgoty-1734963995.html
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общество, россия, александр хинштейн, василий пискарев, госдума рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Общество, Россия, Александр Хинштейн, Василий Пискарев, Госдума РФ, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается предоставить право бесплатного проезда по платным автомобильным дорогам и участкам платных автомобильных дорог транспортным средствам Росгвардии, ФСБ и Вооруженных Сил РФ.
Авторами законопроекта выступили глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн
и глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев
.
"Законопроектом предлагается внести в пункт 2 части 1 статьи 41 федерального закона от 8 ноября 2011 года № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" изменение, предоставляющее право бесплатного проезда по платным автомобильным дорогам и участкам платных автомобильных дорог транспортным средствам войск национальной гвардии РФ", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
В тексте документа подчеркивается, что вопрос оперативного прибытия транспортных средств правоохранительных органов является определяющим для своевременного пресечения преступлений и административных правонарушений, а также задержания совершивших их лиц.
Ранее Хинштейн отмечал, что сегодня такое право по закону "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ" уже есть у целого ряда ведомств и оперативных служб: полиции, пожарных, скорой помощи, военной автоинспекции, аварийно-спасательных служб. При этом, по его словам, задачи, которые решают Росгвардия, ФСБ и армия - не менее важны, особенно в условиях спецоперации.
"Ко второму чтению планируем расширить перечень тех ведомств, которые получат право бесплатного проезда по платным автодорогам", - сказал он журналистам. -0-