https://ria.ru/20240924/gosduma-1974424757.html

Госдума приняла закон об оплате неиспользованных отгулов при увольнении

Госдума приняла закон об оплате неиспользованных отгулов при увольнении - РИА Новости, 24.09.2024

Госдума приняла закон об оплате неиспользованных отгулов при увольнении

Госдума на пленарном заседании приняла закон, уточняющий систему оплаты неиспользованных отгулов работника при увольнении. РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T14:15

2024-09-24T14:15

2024-09-24T14:55

общество

россия

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948622346_0:0:3620:2037_1920x0_80_0_0_a722822a79980a5e8a9c2787e0f82145.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла закон, уточняющий систему оплаты неиспользованных отгулов работника при увольнении. Законопроект в Госдуму внесло правительство РФ в мае 2024 году. Согласно изменениям в Трудовой кодекс РФ, предлагается использовать день отдыха в течение одного года с момента работы в выходной или праздничный день. Кроме того, предусматривается возможность присоединить этого день к основному отпуску. Если на день увольнения у сотрудника есть неиспользованный день отдыха, ему будет выплачиваться разница между оплатой работы в выходной или нерабочий праздничный день и фактически произведенной оплатой работы в этот день. Указанную разницу работодатель будет обязан выплатить сотруднику за все накопленные дни отдыха за работу в выходные. Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2025 года.

https://ria.ru/20240905/uvolnenie-1732702258.html

https://ria.ru/20240905/uvolnenie-1765449511.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, госдума рф