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Госдума приняла закон об оплате неиспользованных отгулов при увольнении - РИА Новости, 24.09.2024
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14:15 24.09.2024 (обновлено: 14:55 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/gosduma-1974424757.html
Госдума приняла закон об оплате неиспользованных отгулов при увольнении
Госдума приняла закон об оплате неиспользованных отгулов при увольнении - РИА Новости, 24.09.2024
Госдума приняла закон об оплате неиспользованных отгулов при увольнении
Госдума на пленарном заседании приняла закон, уточняющий систему оплаты неиспользованных отгулов работника при увольнении. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T14:15
2024-09-24T14:55
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла закон, уточняющий систему оплаты неиспользованных отгулов работника при увольнении. Законопроект в Госдуму внесло правительство РФ в мае 2024 году. Согласно изменениям в Трудовой кодекс РФ, предлагается использовать день отдыха в течение одного года с момента работы в выходной или праздничный день. Кроме того, предусматривается возможность присоединить этого день к основному отпуску. Если на день увольнения у сотрудника есть неиспользованный день отдыха, ему будет выплачиваться разница между оплатой работы в выходной или нерабочий праздничный день и фактически произведенной оплатой работы в этот день. Указанную разницу работодатель будет обязан выплатить сотруднику за все накопленные дни отдыха за работу в выходные. Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2025 года.
https://ria.ru/20240905/uvolnenie-1732702258.html
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общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
Госдума приняла закон об оплате неиспользованных отгулов при увольнении

Госдума приняла закон, уточняющий оплату неиспользованных отгулов при увольнении

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла закон, уточняющий систему оплаты неиспользованных отгулов работника при увольнении.
Законопроект в Госдуму внесло правительство РФ в мае 2024 году.
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Согласно изменениям в Трудовой кодекс РФ, предлагается использовать день отдыха в течение одного года с момента работы в выходной или праздничный день. Кроме того, предусматривается возможность присоединить этого день к основному отпуску.
Если на день увольнения у сотрудника есть неиспользованный день отдыха, ему будет выплачиваться разница между оплатой работы в выходной или нерабочий праздничный день и фактически произведенной оплатой работы в этот день. Указанную разницу работодатель будет обязан выплатить сотруднику за все накопленные дни отдыха за работу в выходные.
Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2025 года.
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