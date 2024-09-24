https://ria.ru/20240924/gosduma-1974415745.html
Госдума приняла закон об освобождении от уголовной ответственности военных
Госдума приняла закон об освобождении от уголовной ответственности военных - РИА Новости, 24.09.2024
Госдума приняла закон об освобождении от уголовной ответственности военных
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект об освобождении от уголовной ответственности подсудимых,... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T13:28
2024-09-24T13:28
2024-09-24T13:34
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, проходящих военную службу. Законопроектом, который внес в Госдуму Верховный суд, дополняются положения Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов Российской Федерации, в частности, освобождать от уголовной ответственности на стадии судопроизводства обвиняемых, проходящих военную службу в период мобилизации или заключивших контракт о прохождении военной службы. Также предлагается распространить аналогичный правовой механизм на осужденных, приговор в отношении которых был вынесен, однако не вступил в законную силу, в том числе на стадии апелляционного производства по уголовному делу. Авторы отмечают, что в настоящее время предусмотрены дополнительные основания для приостановления производства по уголовному делу и освобождения от уголовной ответственности, распространяющиеся на подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых осуществляется предварительное расследование, а также на осужденных, отбывающих наказание, в случае их призыва на службу, заключения контракта или прохождения военной службы в период мобилизации, в период военного положения либо в военное время. Однако Верховный суд подчеркивает, что вопросы, касающиеся приостановления производства по уголовному делу на этапе судебного производства, когда прокурором уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу и находится в производстве суда первой или апелляционной инстанции, до настоящего времени законодательно не были урегулированы. Поправками ко второму чтению законопроекта уточняется порядок взаимодействия командования воинских частей и судов по вопросам прекращения уголовного дела или уголовного преследования подсудимых, освобождения от наказания осужденных в связи с призывом их на военную службу, заключением контракта о прохождении военной службы либо прохождением военной службы в ВС РФ в период мобилизации, военного положения и в военное время. Согласно поправкам, он определяется совместными решениями Минобороны и Судебным департаментом при Верховном суде.
https://ria.ru/20240823/proekt-1968152015.html
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госдума рф, вооруженные силы рф, общество
Госдума РФ, Вооруженные силы РФ, Общество
Госдума приняла закон об освобождении от уголовной ответственности военных
Подсудимых, проходящих военную службу, будут освобождать от наказания
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, проходящих военную службу.
Законопроектом, который внес в Госдуму Верховный суд, дополняются положения Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов Российской Федерации, в частности, освобождать от уголовной ответственности на стадии судопроизводства обвиняемых, проходящих военную службу в период мобилизации или заключивших контракт о прохождении военной службы.
Также предлагается распространить аналогичный правовой механизм на осужденных, приговор в отношении которых был вынесен, однако не вступил в законную силу, в том числе на стадии апелляционного производства по уголовному делу.
Авторы отмечают, что в настоящее время предусмотрены дополнительные основания для приостановления производства по уголовному делу и освобождения от уголовной ответственности, распространяющиеся на подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых осуществляется предварительное расследование, а также на осужденных, отбывающих наказание, в случае их призыва на службу, заключения контракта или прохождения военной службы в период мобилизации, в период военного положения либо в военное время.
Однако Верховный суд подчеркивает, что вопросы, касающиеся приостановления производства по уголовному делу на этапе судебного производства, когда прокурором уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу и находится в производстве суда первой или апелляционной инстанции, до настоящего времени законодательно не были урегулированы.
Поправками ко второму чтению законопроекта уточняется порядок взаимодействия командования воинских частей и судов по вопросам прекращения уголовного дела или уголовного преследования подсудимых, освобождения от наказания осужденных в связи с призывом их на военную службу, заключением контракта о прохождении военной службы либо прохождением военной службы в ВС РФ
в период мобилизации, военного положения и в военное время. Согласно поправкам, он определяется совместными решениями Минобороны и Судебным департаментом при Верховном суде.