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Госдума приняла закон об освобождении от уголовной ответственности военных - РИА Новости, 24.09.2024
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13:28 24.09.2024 (обновлено: 13:34 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/gosduma-1974415745.html
Госдума приняла закон об освобождении от уголовной ответственности военных
Госдума приняла закон об освобождении от уголовной ответственности военных - РИА Новости, 24.09.2024
Госдума приняла закон об освобождении от уголовной ответственности военных
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект об освобождении от уголовной ответственности подсудимых,... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T13:28
2024-09-24T13:34
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, проходящих военную службу. Законопроектом, который внес в Госдуму Верховный суд, дополняются положения Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов Российской Федерации, в частности, освобождать от уголовной ответственности на стадии судопроизводства обвиняемых, проходящих военную службу в период мобилизации или заключивших контракт о прохождении военной службы. Также предлагается распространить аналогичный правовой механизм на осужденных, приговор в отношении которых был вынесен, однако не вступил в законную силу, в том числе на стадии апелляционного производства по уголовному делу. Авторы отмечают, что в настоящее время предусмотрены дополнительные основания для приостановления производства по уголовному делу и освобождения от уголовной ответственности, распространяющиеся на подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых осуществляется предварительное расследование, а также на осужденных, отбывающих наказание, в случае их призыва на службу, заключения контракта или прохождения военной службы в период мобилизации, в период военного положения либо в военное время. Однако Верховный суд подчеркивает, что вопросы, касающиеся приостановления производства по уголовному делу на этапе судебного производства, когда прокурором уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу и находится в производстве суда первой или апелляционной инстанции, до настоящего времени законодательно не были урегулированы. Поправками ко второму чтению законопроекта уточняется порядок взаимодействия командования воинских частей и судов по вопросам прекращения уголовного дела или уголовного преследования подсудимых, освобождения от наказания осужденных в связи с призывом их на военную службу, заключением контракта о прохождении военной службы либо прохождением военной службы в ВС РФ в период мобилизации, военного положения и в военное время. Согласно поправкам, он определяется совместными решениями Минобороны и Судебным департаментом при Верховном суде.
https://ria.ru/20240823/proekt-1968152015.html
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госдума рф, вооруженные силы рф, общество
Госдума РФ, Вооруженные силы РФ, Общество
Госдума приняла закон об освобождении от уголовной ответственности военных

Подсудимых, проходящих военную службу, будут освобождать от наказания

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВ холле Государственной думы
В холле Государственной думы - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, проходящих военную службу.
Законопроектом, который внес в Госдуму Верховный суд, дополняются положения Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов Российской Федерации, в частности, освобождать от уголовной ответственности на стадии судопроизводства обвиняемых, проходящих военную службу в период мобилизации или заключивших контракт о прохождении военной службы.
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Также предлагается распространить аналогичный правовой механизм на осужденных, приговор в отношении которых был вынесен, однако не вступил в законную силу, в том числе на стадии апелляционного производства по уголовному делу.
Авторы отмечают, что в настоящее время предусмотрены дополнительные основания для приостановления производства по уголовному делу и освобождения от уголовной ответственности, распространяющиеся на подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых осуществляется предварительное расследование, а также на осужденных, отбывающих наказание, в случае их призыва на службу, заключения контракта или прохождения военной службы в период мобилизации, в период военного положения либо в военное время.
Однако Верховный суд подчеркивает, что вопросы, касающиеся приостановления производства по уголовному делу на этапе судебного производства, когда прокурором уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу и находится в производстве суда первой или апелляционной инстанции, до настоящего времени законодательно не были урегулированы.
Поправками ко второму чтению законопроекта уточняется порядок взаимодействия командования воинских частей и судов по вопросам прекращения уголовного дела или уголовного преследования подсудимых, освобождения от наказания осужденных в связи с призывом их на военную службу, заключением контракта о прохождении военной службы либо прохождением военной службы в ВС РФ в период мобилизации, военного положения и в военное время. Согласно поправкам, он определяется совместными решениями Минобороны и Судебным департаментом при Верховном суде.
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