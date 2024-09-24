https://ria.ru/20240924/gosduma-1974415745.html

Госдума приняла закон об освобождении от уголовной ответственности военных

Госдума приняла закон об освобождении от уголовной ответственности военных - РИА Новости, 24.09.2024

Госдума приняла закон об освобождении от уголовной ответственности военных

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект об освобождении от уголовной ответственности подсудимых,... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T13:28

2024-09-24T13:28

2024-09-24T13:34

госдума рф

вооруженные силы рф

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665688_0:0:2909:1636_1920x0_80_0_0_e256863d1c9d351af54e4b18b03a5d54.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, проходящих военную службу. Законопроектом, который внес в Госдуму Верховный суд, дополняются положения Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов Российской Федерации, в частности, освобождать от уголовной ответственности на стадии судопроизводства обвиняемых, проходящих военную службу в период мобилизации или заключивших контракт о прохождении военной службы. Также предлагается распространить аналогичный правовой механизм на осужденных, приговор в отношении которых был вынесен, однако не вступил в законную силу, в том числе на стадии апелляционного производства по уголовному делу. Авторы отмечают, что в настоящее время предусмотрены дополнительные основания для приостановления производства по уголовному делу и освобождения от уголовной ответственности, распространяющиеся на подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых осуществляется предварительное расследование, а также на осужденных, отбывающих наказание, в случае их призыва на службу, заключения контракта или прохождения военной службы в период мобилизации, в период военного положения либо в военное время. Однако Верховный суд подчеркивает, что вопросы, касающиеся приостановления производства по уголовному делу на этапе судебного производства, когда прокурором уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу и находится в производстве суда первой или апелляционной инстанции, до настоящего времени законодательно не были урегулированы. Поправками ко второму чтению законопроекта уточняется порядок взаимодействия командования воинских частей и судов по вопросам прекращения уголовного дела или уголовного преследования подсудимых, освобождения от наказания осужденных в связи с призывом их на военную службу, заключением контракта о прохождении военной службы либо прохождением военной службы в ВС РФ в период мобилизации, военного положения и в военное время. Согласно поправкам, он определяется совместными решениями Минобороны и Судебным департаментом при Верховном суде.

https://ria.ru/20240823/proekt-1968152015.html

https://ria.ru/20240918/gosduma-1973384888.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

госдума рф, вооруженные силы рф, общество