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В ГД попросили прокуратуру признать Совет Европы нежелательной организацией
В ГД попросили прокуратуру признать Совет Европы нежелательной организацией - РИА Новости, 24.09.2024
В ГД попросили прокуратуру признать Совет Европы нежелательной организацией
Депутат Госдумы Андрей Луговой сообщил, что направил в Генпрокуратуру РФ запрос с просьбой дать правовую оценку политики Совета Европы и признать деятельность... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T13:15
2024-09-24T13:15
2024-09-24T13:15
россия
андрей луговой
совет европы
госдума рф
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Андрей Луговой сообщил, что направил в Генпрокуратуру РФ запрос с просьбой дать правовую оценку политики Совета Европы и признать деятельность организации нежелательной на территории РФ. "Мною направлен запрос на имя Генерального прокурора с просьбой дать правовую оценку откровенно русофобской политики Совета Европы и признать деятельность организации нежелательной на территории России", - написал он в своем Telegram-канале. Депутат отметил, что Совет Европы полностью деградировал как демократическая площадка и далее не имеет права быть органом, представленным в России. "Мало того, все решения СЕ имеют антироссийский характер и несут угрозу конституционному строю", - добавил парламентарий.
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россия, андрей луговой, совет европы, госдума рф, генеральная прокуратура рф
Россия, Андрей Луговой, Совет Европы, Госдума РФ, Генеральная прокуратура РФ
В ГД попросили прокуратуру признать Совет Европы нежелательной организацией
Депутат Луговой попросил признать Совет Европы нежелательной организацией