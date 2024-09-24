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В ГД попросили прокуратуру признать Совет Европы нежелательной организацией - РИА Новости, 24.09.2024
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13:15 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/gosduma-1974413207.html
В ГД попросили прокуратуру признать Совет Европы нежелательной организацией
В ГД попросили прокуратуру признать Совет Европы нежелательной организацией - РИА Новости, 24.09.2024
В ГД попросили прокуратуру признать Совет Европы нежелательной организацией
Депутат Госдумы Андрей Луговой сообщил, что направил в Генпрокуратуру РФ запрос с просьбой дать правовую оценку политики Совета Европы и признать деятельность... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T13:15
2024-09-24T13:15
россия
андрей луговой
совет европы
госдума рф
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Андрей Луговой сообщил, что направил в Генпрокуратуру РФ запрос с просьбой дать правовую оценку политики Совета Европы и признать деятельность организации нежелательной на территории РФ. "Мною направлен запрос на имя Генерального прокурора с просьбой дать правовую оценку откровенно русофобской политики Совета Европы и признать деятельность организации нежелательной на территории России", - написал он в своем Telegram-канале. Депутат отметил, что Совет Европы полностью деградировал как демократическая площадка и далее не имеет права быть органом, представленным в России. "Мало того, все решения СЕ имеют антироссийский характер и несут угрозу конституционному строю", - добавил парламентарий.
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россия, андрей луговой, совет европы, госдума рф, генеральная прокуратура рф
Россия, Андрей Луговой, Совет Европы, Госдума РФ, Генеральная прокуратура РФ
В ГД попросили прокуратуру признать Совет Европы нежелательной организацией

Депутат Луговой попросил признать Совет Европы нежелательной организацией

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы России . Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Андрей Луговой сообщил, что направил в Генпрокуратуру РФ запрос с просьбой дать правовую оценку политики Совета Европы и признать деятельность организации нежелательной на территории РФ.
"Мною направлен запрос на имя Генерального прокурора с просьбой дать правовую оценку откровенно русофобской политики Совета Европы и признать деятельность организации нежелательной на территории России", - написал он в своем Telegram-канале.
Депутат отметил, что Совет Европы полностью деградировал как демократическая площадка и далее не имеет права быть органом, представленным в России.
"Мало того, все решения СЕ имеют антироссийский характер и несут угрозу конституционному строю", - добавил парламентарий.
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РоссияАндрей ЛуговойСовет ЕвропыГосдума РФГенеральная прокуратура РФ
 
 
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