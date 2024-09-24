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В Госдуме отвергли претензии Киева на Керченский пролив - РИА Новости, 24.09.2024
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06:32 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/gosduma-1974352575.html
В Госдуме отвергли претензии Киева на Керченский пролив
В Госдуме отвергли претензии Киева на Керченский пролив - РИА Новости, 24.09.2024
В Госдуме отвергли претензии Киева на Керченский пролив
Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что претензии украинской стороны на Керченский пролив не стоят и выеденного яйца, а... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T06:32
2024-09-24T06:32
россия
украина
азовское море
дмитрий белик
владимир путин
оон
госдума рф
керченский пролив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что претензии украинской стороны на Керченский пролив не стоят и выеденного яйца, а судебное разбирательство в Гааге на этот счет является канцелярским надувательством. Международный арбитражный суд в Гааге в понедельник начал слушания в рамках инициированного Украиной в 2016 году разбирательства против России о правах прибрежных государств в Черном море, Азовском море и Керченском проливе. В свою очередь, глава российской делегации, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин заявил, что Россия просит арбитраж в Гааге отклонить в полном объёме все претензии Украины. По его словам, позиция украинской стороны не имеют юридической основы, не подтверждена ни законами, ни фактами. "Все претензии украинской стороны не стоят и выеденного яйца. Весь мир уже и думать забыл о претензиях Украины на наш пролив, а вот гаагским чиновникам нужно чем-то показывать свою работу. По сути - это обыкновенное канцелярское надувательство: посидят, послушают друг друга, вот и занятие до конца года себе нашли. А затем вынесут вердикт, над которым сами же и будут смеяться в обеденный перерыв - дело то бесперспективное", - сказал Белик РИА Новости. Депутат подчеркнул, что Азовское море является исключительно внутренним морем Российской Федерации, а Керченский пролив и черноморское побережье Крыма - частью территориальных вод России, которые находятся под ее суверенитетом и на которые не распространяется международное право. Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Азовское море стало исключительно внутренним морем РФ после вхождения в ее состав в 2022 году новых регионов: Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР. До этого море считалось внутренними водами России и Украины.
https://ria.ru/20240923/plan-1974279399.html
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россия
украина
азовское море
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россия, украина, азовское море, дмитрий белик, владимир путин, оон, госдума рф, керченский пролив, в мире
Россия, Украина, Азовское море, Дмитрий Белик, Владимир Путин, ООН, Госдума РФ, Керченский пролив, В мире
В Госдуме отвергли претензии Киева на Керченский пролив

Депутат Белик: претензии Украины на Керченский пролив не стоят и выеденного яйца

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной думы России . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что претензии украинской стороны на Керченский пролив не стоят и выеденного яйца, а судебное разбирательство в Гааге на этот счет является канцелярским надувательством.
Международный арбитражный суд в Гааге в понедельник начал слушания в рамках инициированного Украиной в 2016 году разбирательства против России о правах прибрежных государств в Черном море, Азовском море и Керченском проливе. В свою очередь, глава российской делегации, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин заявил, что Россия просит арбитраж в Гааге отклонить в полном объёме все претензии Украины. По его словам, позиция украинской стороны не имеют юридической основы, не подтверждена ни законами, ни фактами.
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Вчера, 17:13
"Все претензии украинской стороны не стоят и выеденного яйца. Весь мир уже и думать забыл о претензиях Украины на наш пролив, а вот гаагским чиновникам нужно чем-то показывать свою работу. По сути - это обыкновенное канцелярское надувательство: посидят, послушают друг друга, вот и занятие до конца года себе нашли. А затем вынесут вердикт, над которым сами же и будут смеяться в обеденный перерыв - дело то бесперспективное", - сказал Белик РИА Новости.
Депутат подчеркнул, что Азовское море является исключительно внутренним морем Российской Федерации, а Керченский пролив и черноморское побережье Крыма - частью территориальных вод России, которые находятся под ее суверенитетом и на которые не распространяется международное право.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Азовское море стало исключительно внутренним морем РФ после вхождения в ее состав в 2022 году новых регионов: Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР. До этого море считалось внутренними водами России и Украины.
Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Россия просит суд в Гааге отклонить претензии Киева по Керченскому проливу
Вчера, 13:48
 
РоссияУкраинаАзовское мореДмитрий БеликВладимир ПутинООНГосдума РФКерченский проливВ мире
 
 
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