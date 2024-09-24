https://ria.ru/20240924/gosduma-1974352575.html

В Госдуме отвергли претензии Киева на Керченский пролив

В Госдуме отвергли претензии Киева на Керченский пролив - РИА Новости, 24.09.2024

В Госдуме отвергли претензии Киева на Керченский пролив

Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что претензии украинской стороны на Керченский пролив не стоят и выеденного яйца, а... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T06:32

2024-09-24T06:32

2024-09-24T06:32

россия

украина

азовское море

дмитрий белик

владимир путин

оон

госдума рф

керченский пролив

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что претензии украинской стороны на Керченский пролив не стоят и выеденного яйца, а судебное разбирательство в Гааге на этот счет является канцелярским надувательством. Международный арбитражный суд в Гааге в понедельник начал слушания в рамках инициированного Украиной в 2016 году разбирательства против России о правах прибрежных государств в Черном море, Азовском море и Керченском проливе. В свою очередь, глава российской делегации, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин заявил, что Россия просит арбитраж в Гааге отклонить в полном объёме все претензии Украины. По его словам, позиция украинской стороны не имеют юридической основы, не подтверждена ни законами, ни фактами. "Все претензии украинской стороны не стоят и выеденного яйца. Весь мир уже и думать забыл о претензиях Украины на наш пролив, а вот гаагским чиновникам нужно чем-то показывать свою работу. По сути - это обыкновенное канцелярское надувательство: посидят, послушают друг друга, вот и занятие до конца года себе нашли. А затем вынесут вердикт, над которым сами же и будут смеяться в обеденный перерыв - дело то бесперспективное", - сказал Белик РИА Новости. Депутат подчеркнул, что Азовское море является исключительно внутренним морем Российской Федерации, а Керченский пролив и черноморское побережье Крыма - частью территориальных вод России, которые находятся под ее суверенитетом и на которые не распространяется международное право. Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Азовское море стало исключительно внутренним морем РФ после вхождения в ее состав в 2022 году новых регионов: Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР. До этого море считалось внутренними водами России и Украины.

https://ria.ru/20240923/plan-1974279399.html

https://ria.ru/20240923/arbitrazh-1974236374.html

россия

украина

азовское море

керченский пролив

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россия, украина, азовское море, дмитрий белик, владимир путин, оон, госдума рф, керченский пролив, в мире