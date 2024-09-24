https://ria.ru/20240924/gorlovka-1974459989.html
При обстреле Горловки повреждены более пяти домов
При обстреле Горловки повреждены более пяти домов - РИА Новости, 24.09.2024
При обстреле Горловки повреждены более пяти домов
В результате обстрела Горловки в ДНР, где погиб сотрудник МЧС и еще трое получили ранения, повреждения получили более пяти домовладений, заявил представитель... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T16:41
2024-09-24T16:41
2024-09-24T16:41
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ГОРЛОВКА (ДНР), 24 сен - РИА Новости. В результате обстрела Горловки в ДНР, где погиб сотрудник МЧС и еще трое получили ранения, повреждения получили более пяти домовладений, заявил представитель Следственного комитета России во время фиксации последствий. "В настоящее время сотрудниками Следственного комитета Российской Федерации производится фиксация последствий обстрела в населенном пункте Горловка... более пяти частных домовладений получили повреждения", - рассказал журналистам представитель СК РФ. Он также добавил, что обнаруженные фрагменты и осколки от снаряда будут изъяты и направлены на экспертизу для определения конкретного типа и вида снаряда. Как передаёт корреспондент РИА Новости, эпицентр взрыва пришелся по частному сектору по Артемовскому шоссе, в результате чего были полностью уничтожены несколько частных домов и легковых автомобилей вблизи недостроенного храма. Ранее МЧС РФ сообщало, что один спасатель погиб, трое госпитализированы после взрыва во время тушения пожара, возникшего в Никитовском районе Горловки в результате обстрела со стороны ВСУ. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. По сообщениям Представительства ДНР в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ 36 раз обстреляли территорию республики, выпустив 119 единицы различных боеприпасов. Ранения получили двое мирных жителей. Повреждения получили четыре жилых домостроения и один объект гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20240924/krasnoarmeysk-1974422808.html
https://ria.ru/20240924/moskva-1974373278.html
https://ria.ru/20240924/snaryady-1974452475.html
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Последствия украинского обстрела Горловки
Видео корреспондента РИА Новости из Горловки, где после украинского обстрела погиб один сотрудник МЧС, еще трое попали в больницу. В СК говорят, что украинским огнем были повреждены более пяти частных домов.
2024-09-24T16:41
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горловка, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
При обстреле Горловки повреждены более пяти домов
СК: при обстреле Горловки, где погиб пожарный, пострадали более пяти домов