https://ria.ru/20240924/gorlovka-1974423510.html

Число пострадавших при обстреле Горловки пожарных увеличилось до трех

Число пострадавших при обстреле Горловки пожарных увеличилось до трех - РИА Новости, 24.09.2024

Число пострадавших при обстреле Горловки пожарных увеличилось до трех

Число спасателей, пострадавших после пожара из-за обстрела Горловки в ДНР, увеличилось до трех, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T14:05

2024-09-24T14:05

2024-09-24T16:56

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Число спасателей, пострадавших после пожара из-за обстрела Горловки в ДНР, увеличилось до трех, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. Ранее ведомство сообщало, что один спасатель погиб, двое госпитализированы после взрыва во время тушения пожара, возникшего в Никитовском районе Горловки в результате обстрела со стороны ВСУ. "В ДНР увеличилось количество пострадавших сотрудников МЧС России. С минно-взрывной травмой госпитализирован командир отделения пожарной части", - говорится в сообщении МЧС.

https://ria.ru/20240923/gorlovka-1974296149.html

горловка

донецкая народная республика

россия

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Последствия украинского обстрела Горловки Видео корреспондента РИА Новости из Горловки, где после украинского обстрела погиб один сотрудник МЧС, еще трое попали в больницу. В СК говорят, что украинским огнем были повреждены более пяти частных домов. 2024-09-24T14:05 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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горловка, донецкая народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, происшествия