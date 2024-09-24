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Число пострадавших при обстреле Горловки пожарных увеличилось до трех - РИА Новости, 24.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:05 24.09.2024 (обновлено: 16:56 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/gorlovka-1974423510.html
Число пострадавших при обстреле Горловки пожарных увеличилось до трех
Число пострадавших при обстреле Горловки пожарных увеличилось до трех - РИА Новости, 24.09.2024
Число пострадавших при обстреле Горловки пожарных увеличилось до трех
Число спасателей, пострадавших после пожара из-за обстрела Горловки в ДНР, увеличилось до трех, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T14:05
2024-09-24T16:56
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Число спасателей, пострадавших после пожара из-за обстрела Горловки в ДНР, увеличилось до трех, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. Ранее ведомство сообщало, что один спасатель погиб, двое госпитализированы после взрыва во время тушения пожара, возникшего в Никитовском районе Горловки в результате обстрела со стороны ВСУ. "В ДНР увеличилось количество пострадавших сотрудников МЧС России. С минно-взрывной травмой госпитализирован командир отделения пожарной части", - говорится в сообщении МЧС.
https://ria.ru/20240923/gorlovka-1974296149.html
горловка
донецкая народная республика
россия
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Последствия украинского обстрела Горловки
Видео корреспондента РИА Новости из Горловки, где после украинского обстрела погиб один сотрудник МЧС, еще трое попали в больницу. В СК говорят, что украинским огнем были повреждены более пяти частных домов.
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горловка, донецкая народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины, Происшествия
Число пострадавших при обстреле Горловки пожарных увеличилось до трех

МЧС: при украинском обстреле Горловки пострадали трое пожарных

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Число спасателей, пострадавших после пожара из-за обстрела Горловки в ДНР, увеличилось до трех, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале.
Ранее ведомство сообщало, что один спасатель погиб, двое госпитализированы после взрыва во время тушения пожара, возникшего в Никитовском районе Горловки в результате обстрела со стороны ВСУ.
"В ДНР увеличилось количество пострадавших сотрудников МЧС России. С минно-взрывной травмой госпитализирован командир отделения пожарной части", - говорится в сообщении МЧС.
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В Горловке обнаружили предметы, покрытые опасными химическими веществами
23 сентября, 18:36
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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