https://ria.ru/20240924/gorlovka-1974383934.html

При взрыве в районе Горловки погиб спасатель

При взрыве в районе Горловки погиб спасатель - РИА Новости, 24.09.2024

При взрыве в районе Горловки погиб спасатель

Один спасатель погиб, двое госпитализированы после взрыва во время тушения пожара, возникшего в районе Горловки в ДНР в результате обстрела со стороны ВСУ,... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T11:28

2024-09-24T11:28

2024-09-24T11:35

горловка

донецкая народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Один спасатель погиб, двое госпитализированы после взрыва во время тушения пожара, возникшего в районе Горловки в ДНР в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщает пресс-служба МЧС России."Двадцать четвертого сентября ранним утром в результате обстрела в Никитовском районе Горловки произошел пожар в частном доме. К месту прибыли сразу несколько пожарных расчетов и руководство подразделения. Во время тушения в результате взрыва ВОП пострадали трое сотрудников МЧС России. К сожалению, начальник пожарно-спасательного отряда Сергей Никитенко получил травмы, несовместимые с жизнью. Двое специалистов ведомства госпитализированы", - говорится в сообщении.Отмечается, что Никитенко на протяжении 10 лет активных боевых действий возглавлял пожарно-спасательный отряд. Он каждый день осознанно шел на риск ради спасения людей: выезжал на ликвидацию пожаров в результате обстрелов, неоднократно попадая под повторные артудары и атаки беспилотников. За мужество, отвагу и высокий профессионализм был награжден знаком отличия "За заслуги перед Республикой" III степени, медалью МЧС ДНР "За отличие в ликвидации последствий ЧС", нагрудными знаками "Почетный сотрудник МЧС ДНР" и "За отличие в службе"."Сегодня мы потеряли настоящего героя, который посвятил всю свою жизнь делу спасения. Сергей Никитенко был не просто талантливым руководителем, но и примером для подчиненных. Он до конца был предан своей профессии", - приводятся в релизе слова главы МЧС России Александра Куренкова.

https://ria.ru/20240923/gorlovka-1974296149.html

https://ria.ru/20240924/moskva-1974373278.html

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

горловка, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия