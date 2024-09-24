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В Горловке оказались обесточены еще четыре поселка - РИА Новости, 24.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:57 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/gorlovka-1974360745.html
В Горловке оказались обесточены еще четыре поселка
В Горловке оказались обесточены еще четыре поселка - РИА Новости, 24.09.2024
В Горловке оказались обесточены еще четыре поселка
Еще четыре поселка и жилые массивы в Горловке в ДНР обесточены в результате обстрелов со стороны ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T08:57
2024-09-24T08:57
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 24 сен – РИА Новости. Еще четыре поселка и жилые массивы в Горловке в ДНР обесточены в результате обстрелов со стороны ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. Ранее он сообщал, что из-за обстрелов утром остались без света поселок станции Никитовка и частично поселок Стальсбыт, ранены двое мирных жителей. "В результате обстрела Горловки со стороны вооруженных формирований Украины обесточены: микрорайон "Квартал 245", жилой массив "Строитель", жилой массив "Комсомолец", поселок шахты имени Н.А. Изотова", - написал Приходько. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины ранее сообщило, что во вторник в 5.30 до 8.00 по Горловке было выпущено 16 снарядов калибра 155 миллиметров и один боеприпас с беспилотника. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240924/vertolety-1973894801.html
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горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Горловке оказались обесточены еще четыре поселка

В Горловке из-за обстрелов ВСУ оказались обесточены еще четыре поселка

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкРабочий монтирует высоковольтную линию электропередач
Рабочий монтирует высоковольтную линию электропередач - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Рабочий монтирует высоковольтную линию электропередач. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 сен – РИА Новости. Еще четыре поселка и жилые массивы в Горловке в ДНР обесточены в результате обстрелов со стороны ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
Ранее он сообщал, что из-за обстрелов утром остались без света поселок станции Никитовка и частично поселок Стальсбыт, ранены двое мирных жителей.
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"В результате обстрела Горловки со стороны вооруженных формирований Украины обесточены: микрорайон "Квартал 245", жилой массив "Строитель", жилой массив "Комсомолец", поселок шахты имени Н.А. Изотова", - написал Приходько.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины ранее сообщило, что во вторник в 5.30 до 8.00 по Горловке было выпущено 16 снарядов калибра 155 миллиметров и один боеприпас с беспилотника.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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