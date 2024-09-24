https://ria.ru/20240924/gorlovka-1974360745.html

В Горловке оказались обесточены еще четыре поселка

В Горловке оказались обесточены еще четыре поселка - РИА Новости, 24.09.2024

В Горловке оказались обесточены еще четыре поселка

Еще четыре поселка и жилые массивы в Горловке в ДНР обесточены в результате обстрелов со стороны ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T08:57

2024-09-24T08:57

2024-09-24T08:57

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 24 сен – РИА Новости. Еще четыре поселка и жилые массивы в Горловке в ДНР обесточены в результате обстрелов со стороны ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. Ранее он сообщал, что из-за обстрелов утром остались без света поселок станции Никитовка и частично поселок Стальсбыт, ранены двое мирных жителей. "В результате обстрела Горловки со стороны вооруженных формирований Украины обесточены: микрорайон "Квартал 245", жилой массив "Строитель", жилой массив "Комсомолец", поселок шахты имени Н.А. Изотова", - написал Приходько. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины ранее сообщило, что во вторник в 5.30 до 8.00 по Горловке было выпущено 16 снарядов калибра 155 миллиметров и один боеприпас с беспилотника. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240924/vertolety-1973894801.html

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горловка

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Варвара Скокшина

горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия