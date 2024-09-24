https://ria.ru/20240924/gonduras-1974511230.html

Гондурас подал запрос на членство в банке БРИКС

Гондурас подал запрос на членство в банке БРИКС - РИА Новости, 24.09.2024

Гондурас подал запрос на членство в банке БРИКС

Гондурас подал заявку на присоединение к Новому банку развития БРИКС, заявил РИА Новости министр иностранных дел страны Эдуардо Энрике Рейна. РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T23:14

2024-09-24T23:14

2024-09-24T23:51

гондурас

казань

нью-йорк (город)

брикс

новый банк развития

генеральная ассамблея оон

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ООН, 24 сен — РИА Новости. Гондурас подал заявку на присоединение к Новому банку развития БРИКС, заявил РИА Новости министр иностранных дел страны Эдуардо Энрике Рейна."Мы не подавали запрос на присоединение к БРИКС. Мы подали запрос на участие в работе Нового банка развития БРИКС. Так что, вероятно, (на саммите в Казани. — Прим. ред.) представителей нашей страны не будет, потому что мы пока не запросили членство в самом БРИКС", — сообщил он на полях проходящей в Нью-Йорке недели высокого уровня Генассамблеи ООН.Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014-м, на следующей конференции в бразильском городе Форталеза, было подписано соглашение о его учреждении. Банк официально начал работать после инаугурационного заседания совета управляющих 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача института — финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах — членах БРИКС и развивающихся государствах.БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. С начала 2024-го к организации присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.План председательства России в БРИКС в 2024 году включает свыше 250 мероприятий в 11 регионах. Их организаторами выступают представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, общественные объединения и бизнес-сообщества. Ключевым мероприятием станет XIV саммит БРИКС, который пройдет в Казани 22-24 октября.

https://ria.ru/20240924/burkina-faso-1974364129.html

https://ria.ru/20240924/peskov-1974398621.html

гондурас

казань

нью-йорк (город)

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гондурас, казань, нью-йорк (город), брикс, новый банк развития, генеральная ассамблея оон