https://ria.ru/20240924/gladkov-1974502945.html

ВСУ нанесли удары по Белгородской области, есть пострадавшие

ВСУ нанесли удары по Белгородской области, есть пострадавшие - РИА Новости, 24.09.2024

ВСУ нанесли удары по Белгородской области, есть пострадавшие

Система ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T20:39

2024-09-24T20:39

2024-09-24T20:53

белгород

происшествия

белгородский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 24 сен — РИА Новости. Система ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом, сообщил глава региона Вячеслав Гладков."По предварительной информации, в Белгороде ранены четыре мирных жителя. Бригады скорой доставляют пострадавших с различными осколочными ранениями в медицинские учреждения Белгорода", — написал он в Telegram-канале.Кроме того, при прямых попаданиях снарядов загорелись четыре дома, гараж и надворная постройка, пожарные расчеты борются с огнем. На месте происшествия находится также мэр Белгорода Валентин Демидов.Помимо этого, повреждения получили 23 частных дома, три надворные постройки и пять автомобилей. В районе обстрела разворачивают ситуационный центр.Информация о последствиях уточняется, добавил губернатор.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установили высокий (желтый) уровень террористической опасности. На такой шаг пошли из-за повышения активности ВСУ в приграничных районах.Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в регионе ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в области признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20240911/mid-1972096564.html

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белгород

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белгород, происшествия, белгородский район, вячеслав гладков