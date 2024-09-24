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ВСУ нанесли удары по Белгородской области, есть пострадавшие - РИА Новости, 24.09.2024
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20:39 24.09.2024 (обновлено: 20:53 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/gladkov-1974502945.html
ВСУ нанесли удары по Белгородской области, есть пострадавшие
ВСУ нанесли удары по Белгородской области, есть пострадавшие - РИА Новости, 24.09.2024
ВСУ нанесли удары по Белгородской области, есть пострадавшие
Система ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T20:39
2024-09-24T20:53
белгород
происшествия
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 24 сен — РИА Новости. Система ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом, сообщил глава региона Вячеслав Гладков."По предварительной информации, в Белгороде ранены четыре мирных жителя. Бригады скорой доставляют пострадавших с различными осколочными ранениями в медицинские учреждения Белгорода", — написал он в Telegram-канале.Кроме того, при прямых попаданиях снарядов загорелись четыре дома, гараж и надворная постройка, пожарные расчеты борются с огнем. На месте происшествия находится также мэр Белгорода Валентин Демидов.Помимо этого, повреждения получили 23 частных дома, три надворные постройки и пять автомобилей. В районе обстрела разворачивают ситуационный центр.Информация о последствиях уточняется, добавил губернатор.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установили высокий (желтый) уровень террористической опасности. На такой шаг пошли из-за повышения активности ВСУ в приграничных районах.Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в регионе ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в области признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20240911/mid-1972096564.html
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белгород, происшествия, белгородский район, вячеслав гладков
Белгород, Происшествия, Белгородский район, Вячеслав Гладков
ВСУ нанесли удары по Белгородской области, есть пострадавшие

Гладков: ПВО сбила цели над Белгородом и районом, пострадали четыре человека

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У"
Военнослужащий ВС РФ в пункте управления зенитного ракетного комплекса Тор М2У - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
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Военнослужащий ВС РФ в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У". Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 24 сен — РИА Новости. Система ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«
"По предварительной информации, в Белгороде ранены четыре мирных жителя. Бригады скорой доставляют пострадавших с различными осколочными ранениями в медицинские учреждения Белгорода", — написал он в Telegram-канале.
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Кроме того, при прямых попаданиях снарядов загорелись четыре дома, гараж и надворная постройка, пожарные расчеты борются с огнем. На месте происшествия находится также мэр Белгорода Валентин Демидов.
Помимо этого, повреждения получили 23 частных дома, три надворные постройки и пять автомобилей. В районе обстрела разворачивают ситуационный центр.
Информация о последствиях уточняется, добавил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установили высокий (желтый) уровень террористической опасности. На такой шаг пошли из-за повышения активности ВСУ в приграничных районах.
Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в регионе ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в области признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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БелгородПроисшествияБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
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