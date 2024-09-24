https://ria.ru/20240924/gladkov-1974373122.html

Гладков рассказал о новых школах и детсадах в Белгородской области

Гладков рассказал о новых школах и детсадах в Белгородской области - РИА Новости, 24.09.2024

Гладков рассказал о новых школах и детсадах в Белгородской области

Более 10 новых школ и 20 детских садов построили за последние три года в Белгородской области, десятки школ и садов отремонтированы с учетом современных... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T10:53

2024-09-24T10:53

2024-09-24T10:53

белгородская область

россия

сочи

вячеслав гладков

владимир путин

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БЕЛГОРОД, 24 сен – РИА Новости. Более 10 новых школ и 20 детских садов построили за последние три года в Белгородской области, десятки школ и садов отремонтированы с учетом современных требований, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "За последние три года мы построили 15 новых школ, 20 новых детских садов. Мы отремонтировали 90 школ и 41 детский сад. Наши школы сейчас уже узнаваемы во многих регионах. Мы очень рады, что реализуем ту стратегию, которую определили – во время строительства мы строим и создаём лучшие школы в стране", - отметил Гладков в своем обращении в соцсети "ВКонтакте". Он подчеркнул, что власти региона делают все возможное, чтобы дети чувствовали себя в школах и детских садах как дома, а учителя видели происходящие изменения. "Надеюсь, эти изменения будут в положительную сторону сказываться на результате их труда. А главный результат их труда – это успешность наших детей. Эту работу продолжим и в 2025 году", - отметил Гладков. Как добавили в правительстве региона, по поручению президента РФ Владимира Путина в Белгородской области на территории образовательного комплекса "Алгоритм успеха" построили инновационный образовательный центр для выявления и поддержки одарённых детей по модели аналогичного центра "Сириус" в Сочи. Новый кампус стал организатором и координатором региональных мероприятий, олимпиад, соревнований для обучающихся 5-11 классов. Также под эгидой Центра проходит ежегодный региональный конкурс социально значимых проектов "Время 31-х" для старшеклассников.

https://ria.ru/20240923/gladkov-1974241047.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, сочи, вячеслав гладков, владимир путин