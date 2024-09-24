https://ria.ru/20240924/gladkov-1974373122.html
Гладков рассказал о новых школах и детсадах в Белгородской области
Гладков рассказал о новых школах и детсадах в Белгородской области - РИА Новости, 24.09.2024
Гладков рассказал о новых школах и детсадах в Белгородской области
Более 10 новых школ и 20 детских садов построили за последние три года в Белгородской области, десятки школ и садов отремонтированы с учетом современных... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T10:53
2024-09-24T10:53
2024-09-24T10:53
белгородская область
россия
сочи
вячеслав гладков
владимир путин
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БЕЛГОРОД, 24 сен – РИА Новости. Более 10 новых школ и 20 детских садов построили за последние три года в Белгородской области, десятки школ и садов отремонтированы с учетом современных требований, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "За последние три года мы построили 15 новых школ, 20 новых детских садов. Мы отремонтировали 90 школ и 41 детский сад. Наши школы сейчас уже узнаваемы во многих регионах. Мы очень рады, что реализуем ту стратегию, которую определили – во время строительства мы строим и создаём лучшие школы в стране", - отметил Гладков в своем обращении в соцсети "ВКонтакте". Он подчеркнул, что власти региона делают все возможное, чтобы дети чувствовали себя в школах и детских садах как дома, а учителя видели происходящие изменения. "Надеюсь, эти изменения будут в положительную сторону сказываться на результате их труда. А главный результат их труда – это успешность наших детей. Эту работу продолжим и в 2025 году", - отметил Гладков. Как добавили в правительстве региона, по поручению президента РФ Владимира Путина в Белгородской области на территории образовательного комплекса "Алгоритм успеха" построили инновационный образовательный центр для выявления и поддержки одарённых детей по модели аналогичного центра "Сириус" в Сочи. Новый кампус стал организатором и координатором региональных мероприятий, олимпиад, соревнований для обучающихся 5-11 классов. Также под эгидой Центра проходит ежегодный региональный конкурс социально значимых проектов "Время 31-х" для старшеклассников.
https://ria.ru/20240923/gladkov-1974241047.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сочи, вячеслав гладков, владимир путин
Белгородская область, Россия, Сочи, Вячеслав Гладков, Владимир Путин
БЕЛГОРОД, 24 сен – РИА Новости. Более 10 новых школ и 20 детских садов построили за последние три года в Белгородской области, десятки школ и садов отремонтированы с учетом современных требований, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"За последние три года мы построили 15 новых школ, 20 новых детских садов. Мы отремонтировали 90 школ и 41 детский сад. Наши школы сейчас уже узнаваемы во многих регионах. Мы очень рады, что реализуем ту стратегию, которую определили – во время строительства мы строим и создаём лучшие школы в стране", - отметил Гладков в своем обращении в соцсети "ВКонтакте".
Он подчеркнул, что власти региона делают все возможное, чтобы дети чувствовали себя в школах и детских садах как дома, а учителя видели происходящие изменения.
"Надеюсь, эти изменения будут в положительную сторону сказываться на результате их труда. А главный результат их труда – это успешность наших детей. Эту работу продолжим и в 2025 году", - отметил Гладков.
Как добавили в правительстве региона, по поручению президента РФ Владимира Путина
в Белгородской области на территории образовательного комплекса "Алгоритм успеха" построили инновационный образовательный центр для выявления и поддержки одарённых детей по модели аналогичного центра "Сириус" в Сочи
. Новый кампус стал организатором и координатором региональных мероприятий, олимпиад, соревнований для обучающихся 5-11 классов. Также под эгидой Центра проходит ежегодный региональный конкурс социально значимых проектов "Время 31-х" для старшеклассников.