https://ria.ru/20240924/germaniya-1974421682.html
В Германии пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом
В Германии пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом - РИА Новости, 24.09.2024
В Германии пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом
После столкновения пассажирского поезда с неподвижным грузовым составом на западе Германии пострадали 13 человек, сообщает немецкий журнал Spiegel. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T13:55
2024-09-24T13:55
2024-09-24T13:55
в мире
германия
дуйсбург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152292/78/1522927816_0:63:1501:907_1920x0_80_0_0_69ece6e4a24ee66533fad41032bbb5c2.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. После столкновения пассажирского поезда с неподвижным грузовым составом на западе Германии пострадали 13 человек, сообщает немецкий журнал Spiegel. "В инциденте на железной дороге между городами Ксантен и Дуйсбург пострадали 13 человек, трое из них получили серьезные травмы", - сообщает издание со ссылкой на слова представителя полиции ФРГ. Уточняется, что столкновение произошло около 7:30 (8:30 мск) утра. Поезд, в котором находились 30 человек, сошел на соседний путь и столкнулся с локомотивом стоящего там товарного состава. При этом отмечается, что оба поезда не сошли с рельсов. Как сообщает полиция, жизням пострадавших ничего не угрожает.
https://ria.ru/20240416/frg-1940372903.html
германия
дуйсбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152292/78/1522927816_104:0:1396:969_1920x0_80_0_0_70aedfa1eebf085f98c19e5f93f8d61e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, дуйсбург
В мире, Германия, Дуйсбург
В Германии пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом
Spiegel: при столкновении пассажирского и грузового составов ранены 13 человек
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. После столкновения пассажирского поезда с неподвижным грузовым составом на западе Германии пострадали 13 человек, сообщает немецкий журнал Spiegel.
"В инциденте на железной дороге между городами Ксантен и Дуйсбург
пострадали 13 человек, трое из них получили серьезные травмы", - сообщает издание со ссылкой на слова представителя полиции ФРГ.
Уточняется, что столкновение произошло около 7:30 (8:30 мск) утра. Поезд, в котором находились 30 человек, сошел на соседний путь и столкнулся с локомотивом стоящего там товарного состава. При этом отмечается, что оба поезда не сошли с рельсов.
Как сообщает полиция, жизням пострадавших ничего не угрожает.