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В Германии пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом - РИА Новости, 24.09.2024
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13:55 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/germaniya-1974421682.html
В Германии пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом
В Германии пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом - РИА Новости, 24.09.2024
В Германии пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом
После столкновения пассажирского поезда с неподвижным грузовым составом на западе Германии пострадали 13 человек, сообщает немецкий журнал Spiegel. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T13:55
2024-09-24T13:55
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. После столкновения пассажирского поезда с неподвижным грузовым составом на западе Германии пострадали 13 человек, сообщает немецкий журнал Spiegel. "В инциденте на железной дороге между городами Ксантен и Дуйсбург пострадали 13 человек, трое из них получили серьезные травмы", - сообщает издание со ссылкой на слова представителя полиции ФРГ. Уточняется, что столкновение произошло около 7:30 (8:30 мск) утра. Поезд, в котором находились 30 человек, сошел на соседний путь и столкнулся с локомотивом стоящего там товарного состава. При этом отмечается, что оба поезда не сошли с рельсов. Как сообщает полиция, жизням пострадавших ничего не угрожает.
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в мире, германия, дуйсбург
В мире, Германия, Дуйсбург
В Германии пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом

Spiegel: при столкновении пассажирского и грузового составов ранены 13 человек

© РИА Новости / Сергей Строителев | Перейти в медиабанкПолицейский на вокзале в Германии
Полицейский на вокзале в Германии - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Сергей Строителев
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Полицейский на вокзале в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. После столкновения пассажирского поезда с неподвижным грузовым составом на западе Германии пострадали 13 человек, сообщает немецкий журнал Spiegel.
"В инциденте на железной дороге между городами Ксантен и Дуйсбург пострадали 13 человек, трое из них получили серьезные травмы", - сообщает издание со ссылкой на слова представителя полиции ФРГ.
Уточняется, что столкновение произошло около 7:30 (8:30 мск) утра. Поезд, в котором находились 30 человек, сошел на соседний путь и столкнулся с локомотивом стоящего там товарного состава. При этом отмечается, что оба поезда не сошли с рельсов.
Как сообщает полиция, жизням пострадавших ничего не угрожает.
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