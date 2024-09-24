https://ria.ru/20240924/germaniya-1974421682.html

В Германии пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом

В Германии пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом - РИА Новости, 24.09.2024

В Германии пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом

После столкновения пассажирского поезда с неподвижным грузовым составом на западе Германии пострадали 13 человек, сообщает немецкий журнал Spiegel. РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T13:55

2024-09-24T13:55

2024-09-24T13:55

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. После столкновения пассажирского поезда с неподвижным грузовым составом на западе Германии пострадали 13 человек, сообщает немецкий журнал Spiegel. "В инциденте на железной дороге между городами Ксантен и Дуйсбург пострадали 13 человек, трое из них получили серьезные травмы", - сообщает издание со ссылкой на слова представителя полиции ФРГ. Уточняется, что столкновение произошло около 7:30 (8:30 мск) утра. Поезд, в котором находились 30 человек, сошел на соседний путь и столкнулся с локомотивом стоящего там товарного состава. При этом отмечается, что оба поезда не сошли с рельсов. Как сообщает полиция, жизням пострадавших ничего не угрожает.

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в мире, германия, дуйсбург