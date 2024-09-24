https://ria.ru/20240924/general-1974477538.html

Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста генералу Булгакову

Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста генералу Булгакову - РИА Новости, 24.09.2024

Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста генералу Булгакову

Басманный суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит вопрос о продлении срока ареста бывшему замминистра обороны РФ генералу армии Дмитрию Булгакову, обвиняемому в РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T17:53

2024-09-24T17:53

2024-09-24T18:11

россия

происшествия

дмитрий булгаков

елена ленская

басманный суд г. москвы

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит вопрос о продлении срока ареста бывшему замминистра обороны РФ генералу армии Дмитрию Булгакову, обвиняемому в мошенничестве на более чем 49 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Провести заседание в закрытом режиме", - решила судья Елена Ленская.Такое решение она приняла по ходатайству следователя, который опасался разглашения персональных данных свидетелей обвинения и других участников процесса. Также он мотивировал закрытое заседание требованиями безопасности участников процесса и опасением разглашения данных следствия.Булгаков в суде сообщил, что до задержания работал сотрудником Института исследования современных войн.Булгакову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, вину он не признает. Генерал, отвечавший в Минобороны за материально-техническое обеспечение армии, был арестован в июле.По данным газеты "Коммерсант", уголовное дело в отношении Булгакова связано с заключением контрактов на оказание услуг по энергетическому обследованию систем внутреннего и наружного освещения Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. В качестве субподрядчика к работам была привлечена подконтрольная Булгакову фирма, которая необоснованно обогатилась на почти 50 миллионов рублей, сообщало издание.Адвокат Сергей Севрук рассказал РИА Новости, что Булгакову вменяется мошенничество на более чем 49 миллионов рублей, однако, по его словам, он этих денег не получал - они находятся на счету фирмы-подрядчика АО "Петербургская сбытовая компания".

https://ria.ru/20240808/bulgakov-1964805019.html

https://ria.ru/20240807/delo-1964539692.html

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россия, происшествия, дмитрий булгаков, елена ленская, басманный суд г. москвы