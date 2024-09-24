https://ria.ru/20240924/g7-1974403323.html
G7 намерена оказывать давление на доходы России от продажи энергоресурсов
G7 намерена оказывать давление на доходы России от продажи энергоресурсов - РИА Новости, 24.09.2024
G7 намерена оказывать давление на доходы России от продажи энергоресурсов
Страны "Большой семерки" намерены продолжать оказывать давление на доходы российского государства от продажи энергоресурсов и сырьевых товаров в контексте... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T12:34
2024-09-24T12:34
2024-09-24T12:34
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РИМ, 24 сен - РИА Новости. Страны "Большой семерки" намерены продолжать оказывать давление на доходы российского государства от продажи энергоресурсов и сырьевых товаров в контексте противодействия Москве в украинском конфликте, заявил глава МИД, вице-премьер Италии Антонио Таяни по итогам заседания глав МИД G7 на полях Генассамблеи ООН. "Они (главы МИД - ред.) выразили намерение продолжать оказывать существенное давление на доходы России от энергетики и других сырьевых товаров, - говорится в заявлении, которое привело итальянское внешнеполитическое ведомство. Как уточняется в документе, продолжение давления будет включать "повышение эффективности политики ограничения цен на нефть" путем принятия дальнейших шагов "по ужесточению соблюдения требований и правоприменения", в том числе против якобы использующегося Россией "теневого флота". При этом одновременно должна проводиться работа над поддержанием стабильности рынка. Министры также подчеркнули поддержку "права Украины на самооборону" и подтвердили намерение "увеличить возможности промышленного производства и поставок для оказания помощи самообороне Украины", а также "выразили решимость усилить возможности противовоздушной обороны Украины", говорится в коммюнике. Кроме, члены "Большой семерки" выразили намерение "продолжать принимать надлежащие меры", соответствующие их правовым системам, против субъектов в Китае и третьих странах, которые якобы поддерживают материально российскую оборонную промышленность, включая "финансовые учреждения и другие структуры, которые способствуют приобретению Россией товаров для ее базы оборонной промышленности". В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. В РФ также не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Минкоммерции КНР ранее заявляло, что Пекин выступает решительно против санкций в отношении китайских компаний из-за якобы связей с Россией.
https://ria.ru/20240418/g7-1940871774.html
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цены на нефть, россия, москва, китай, антонио таяни, владимир путин, g7, генеральная ассамблея оон, оон
Цены на нефть, Россия, Москва, Китай, Антонио Таяни, Владимир Путин, G7, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
G7 намерена оказывать давление на доходы России от продажи энергоресурсов
Глава МИД Италии Таяни: G7 намерена оказывать давление на доходы России от нефти
РИМ, 24 сен - РИА Новости. Страны "Большой семерки" намерены продолжать оказывать давление на доходы российского государства от продажи энергоресурсов и сырьевых товаров в контексте противодействия Москве в украинском конфликте, заявил глава МИД, вице-премьер Италии Антонио Таяни по итогам заседания глав МИД G7 на полях Генассамблеи ООН.
"Они (главы МИД - ред.) выразили намерение продолжать оказывать существенное давление на доходы России от энергетики и других сырьевых товаров, - говорится в заявлении, которое привело итальянское внешнеполитическое ведомство.
Как уточняется в документе, продолжение давления будет включать "повышение эффективности политики ограничения цен на нефть" путем принятия дальнейших шагов "по ужесточению соблюдения требований и правоприменения", в том числе против якобы использующегося Россией "теневого флота". При этом одновременно должна проводиться работа над поддержанием стабильности рынка.
Министры также подчеркнули поддержку "права Украины
на самооборону" и подтвердили намерение "увеличить возможности промышленного производства и поставок для оказания помощи самообороне Украины", а также "выразили решимость усилить возможности противовоздушной обороны Украины", говорится в коммюнике.
Кроме, члены "Большой семерки" выразили намерение "продолжать принимать надлежащие меры", соответствующие их правовым системам, против субъектов в Китае
и третьих странах, которые якобы поддерживают материально российскую оборонную промышленность, включая "финансовые учреждения и другие структуры, которые способствуют приобретению Россией товаров для ее базы оборонной промышленности".
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
В РФ также не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин
ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Минкоммерции КНР ранее заявляло, что Пекин
выступает решительно против санкций в отношении китайских компаний из-за якобы связей с Россией.