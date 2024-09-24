https://ria.ru/20240924/g7-1974403323.html

G7 намерена оказывать давление на доходы России от продажи энергоресурсов

G7 намерена оказывать давление на доходы России от продажи энергоресурсов - РИА Новости, 24.09.2024

G7 намерена оказывать давление на доходы России от продажи энергоресурсов

Страны "Большой семерки" намерены продолжать оказывать давление на доходы российского государства от продажи энергоресурсов и сырьевых товаров в контексте... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T12:34

2024-09-24T12:34

2024-09-24T12:34

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РИМ, 24 сен - РИА Новости. Страны "Большой семерки" намерены продолжать оказывать давление на доходы российского государства от продажи энергоресурсов и сырьевых товаров в контексте противодействия Москве в украинском конфликте, заявил глава МИД, вице-премьер Италии Антонио Таяни по итогам заседания глав МИД G7 на полях Генассамблеи ООН. "Они (главы МИД - ред.) выразили намерение продолжать оказывать существенное давление на доходы России от энергетики и других сырьевых товаров, - говорится в заявлении, которое привело итальянское внешнеполитическое ведомство. Как уточняется в документе, продолжение давления будет включать "повышение эффективности политики ограничения цен на нефть" путем принятия дальнейших шагов "по ужесточению соблюдения требований и правоприменения", в том числе против якобы использующегося Россией "теневого флота". При этом одновременно должна проводиться работа над поддержанием стабильности рынка. Министры также подчеркнули поддержку "права Украины на самооборону" и подтвердили намерение "увеличить возможности промышленного производства и поставок для оказания помощи самообороне Украины", а также "выразили решимость усилить возможности противовоздушной обороны Украины", говорится в коммюнике. Кроме, члены "Большой семерки" выразили намерение "продолжать принимать надлежащие меры", соответствующие их правовым системам, против субъектов в Китае и третьих странах, которые якобы поддерживают материально российскую оборонную промышленность, включая "финансовые учреждения и другие структуры, которые способствуют приобретению Россией товаров для ее базы оборонной промышленности". В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. В РФ также не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Минкоммерции КНР ранее заявляло, что Пекин выступает решительно против санкций в отношении китайских компаний из-за якобы связей с Россией.

https://ria.ru/20240418/g7-1940871774.html

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