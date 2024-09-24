https://ria.ru/20240924/g7-1974355667.html
G7 предупредила о последствиях эскалации на Ближнем Востоке
G7 предупредила о последствиях эскалации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 24.09.2024
G7 предупредила о последствиях эскалации на Ближнем Востоке
Министры иностранных дел стран "Группы семи" заявили, что ни одна страна не окажется в выигрыше от дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке, которая "грозит... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T07:36
2024-09-24T07:36
2024-09-24T07:36
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Министры иностранных дел стран "Группы семи" заявили, что ни одна страна не окажется в выигрыше от дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке, которая "грозит втягиванием" всего региона в более широкий конфликт с "невообразимыми последствиями", передает агентство Франс Пресс. "Ни одна страна не окажется в выигрыше от дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке... Действия и реакция на них грозят разрастанием этой опасной спирали насилия и втягиванием всего Ближнего Востока в более широкий региональный конфликт с невообразимыми последствиями", - приводит агентство текст заявления стран. Кроме того, G7 также призвала остановить нынешний "разрушительный цикл". Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Бойцы ливанского шиитского движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию. Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.
https://ria.ru/20240923/livan-1974264436.html
https://ria.ru/20240924/khezbolla-1974346264.html
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в мире, ближний восток, ливан, израиль, хезболла, g7, оон, детонация сотен пейджеров в ливане
В мире, Ближний Восток, Ливан, Израиль, Хезболла, G7, ООН, Детонация сотен пейджеров в Ливане
G7 предупредила о последствиях эскалации на Ближнем Востоке
G7: ни одна страна не выиграет от дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Министры иностранных дел стран "Группы семи" заявили, что ни одна страна не окажется в выигрыше от дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке, которая "грозит втягиванием" всего региона в более широкий конфликт с "невообразимыми последствиями", передает агентство Франс Пресс.
"Ни одна страна не окажется в выигрыше от дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке... Действия и реакция на них грозят разрастанием этой опасной спирали насилия и втягиванием всего Ближнего Востока в более широкий региональный конфликт с невообразимыми последствиями", - приводит агентство текст заявления стран.
Кроме того, G7 также призвала остановить нынешний "разрушительный цикл".
Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Бойцы ливанского шиитского движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию.
Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.