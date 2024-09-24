Рейтинг@Mail.ru
G7 предупредила о последствиях эскалации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 24.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:36 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/g7-1974355667.html
G7 предупредила о последствиях эскалации на Ближнем Востоке
G7 предупредила о последствиях эскалации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 24.09.2024
G7 предупредила о последствиях эскалации на Ближнем Востоке
Министры иностранных дел стран "Группы семи" заявили, что ни одна страна не окажется в выигрыше от дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке, которая "грозит... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T07:36
2024-09-24T07:36
в мире
ближний восток
ливан
израиль
хезболла
g7
оон
детонация сотен пейджеров в ливане
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910752172_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8bb72cb978aef08dbb36661f8b2f7f42.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Министры иностранных дел стран "Группы семи" заявили, что ни одна страна не окажется в выигрыше от дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке, которая "грозит втягиванием" всего региона в более широкий конфликт с "невообразимыми последствиями", передает агентство Франс Пресс. "Ни одна страна не окажется в выигрыше от дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке... Действия и реакция на них грозят разрастанием этой опасной спирали насилия и втягиванием всего Ближнего Востока в более широкий региональный конфликт с невообразимыми последствиями", - приводит агентство текст заявления стран. Кроме того, G7 также призвала остановить нынешний "разрушительный цикл". Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Бойцы ливанского шиитского движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию. Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.
https://ria.ru/20240923/livan-1974264436.html
https://ria.ru/20240924/khezbolla-1974346264.html
ближний восток
ливан
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910752172_303:0:3034:2048_1920x0_80_0_0_a3364b426574246266e7938c42a9ff4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ближний восток, ливан, израиль, хезболла, g7, оон, детонация сотен пейджеров в ливане
В мире, Ближний Восток, Ливан, Израиль, Хезболла, G7, ООН, Детонация сотен пейджеров в Ливане
G7 предупредила о последствиях эскалации на Ближнем Востоке

G7: ни одна страна не выиграет от дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильские военные в Газе
Израильские военные в Газе - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильские военные в Газе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Министры иностранных дел стран "Группы семи" заявили, что ни одна страна не окажется в выигрыше от дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке, которая "грозит втягиванием" всего региона в более широкий конфликт с "невообразимыми последствиями", передает агентство Франс Пресс.
"Ни одна страна не окажется в выигрыше от дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке... Действия и реакция на них грозят разрастанием этой опасной спирали насилия и втягиванием всего Ближнего Востока в более широкий региональный конфликт с невообразимыми последствиями", - приводит агентство текст заявления стран.
Дым на месте израильского удара в Ливане. 23 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Число жертв израильских бомбардировок на юге Ливана возросло до 182
Вчера, 16:02
Кроме того, G7 также призвала остановить нынешний "разрушительный цикл".
Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Бойцы ливанского шиитского движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию.
Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.
Бойцы движения Хезболла - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
"Хезболла" заявила об атаке на транспортно-логистическую базу в Израиле
04:37
 
В миреБлижний ВостокЛиванИзраильХезболлаG7ООНДетонация сотен пейджеров в Ливане
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала