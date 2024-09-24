https://ria.ru/20240924/fsb-1974511438.html

ФСБ внесла в список террористов ГУР МО Украины, действовавшую в Энергодаре

ФСБ внесла в список террористов ГУР МО Украины, действовавшую в Энергодаре - РИА Новости, 24.09.2024

ФСБ внесла в список террористов ГУР МО Украины, действовавшую в Энергодаре

ФСБ России внесла в единый список организаций, признанных террористическими в РФ, сеть, созданную украинской военной разведкой и действовавшую в Энергодаре... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T23:19

2024-09-24T23:19

2024-09-24T23:19

специальная военная операция на украине

россия

энергодар

запорожская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

запорожская аэс

министерство обороны украины

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. ФСБ России внесла в единый список организаций, признанных террористическими в РФ, сеть, созданную украинской военной разведкой и действовавшую в Энергодаре Запорожской области - городе, где расположена Запорожская АЭС. Согласно реестру ФСБ, сейчас в него внесено "террористическое сообщество, созданное сотрудниками главного управления разведки министерства обороны Украины и осуществлявшее свою деятельность в г. Энергодаре Запорожской области".

https://ria.ru/20240920/energodar-1973916240.html

россия

энергодар

запорожская область

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россия, энергодар, запорожская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), запорожская аэс, министерство обороны украины