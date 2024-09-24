https://ria.ru/20240924/fsb-1974511438.html
ФСБ внесла в список террористов ГУР МО Украины, действовавшую в Энергодаре
ФСБ внесла в список террористов ГУР МО Украины, действовавшую в Энергодаре - РИА Новости, 24.09.2024
ФСБ внесла в список террористов ГУР МО Украины, действовавшую в Энергодаре
ФСБ России внесла в единый список организаций, признанных террористическими в РФ, сеть, созданную украинской военной разведкой и действовавшую в Энергодаре... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T23:19
2024-09-24T23:19
2024-09-24T23:19
специальная военная операция на украине
россия
энергодар
запорожская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
запорожская аэс
министерство обороны украины
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. ФСБ России внесла в единый список организаций, признанных террористическими в РФ, сеть, созданную украинской военной разведкой и действовавшую в Энергодаре Запорожской области - городе, где расположена Запорожская АЭС. Согласно реестру ФСБ, сейчас в него внесено "террористическое сообщество, созданное сотрудниками главного управления разведки министерства обороны Украины и осуществлявшее свою деятельность в г. Энергодаре Запорожской области".
https://ria.ru/20240920/energodar-1973916240.html
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россия, энергодар, запорожская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), запорожская аэс, министерство обороны украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Энергодар, Запорожская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Запорожская АЭС, Министерство обороны Украины
ФСБ внесла в список террористов ГУР МО Украины, действовавшую в Энергодаре
ФСБ внесла в список террористов сеть украинской военной разведки в Энергодаре