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ФСБ внесла в список террористов ГУР МО Украины, действовавшую в Энергодаре - РИА Новости, 24.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:19 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/fsb-1974511438.html
ФСБ внесла в список террористов ГУР МО Украины, действовавшую в Энергодаре
ФСБ внесла в список террористов ГУР МО Украины, действовавшую в Энергодаре - РИА Новости, 24.09.2024
ФСБ внесла в список террористов ГУР МО Украины, действовавшую в Энергодаре
ФСБ России внесла в единый список организаций, признанных террористическими в РФ, сеть, созданную украинской военной разведкой и действовавшую в Энергодаре... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T23:19
2024-09-24T23:19
специальная военная операция на украине
россия
энергодар
запорожская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
запорожская аэс
министерство обороны украины
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. ФСБ России внесла в единый список организаций, признанных террористическими в РФ, сеть, созданную украинской военной разведкой и действовавшую в Энергодаре Запорожской области - городе, где расположена Запорожская АЭС. Согласно реестру ФСБ, сейчас в него внесено "террористическое сообщество, созданное сотрудниками главного управления разведки министерства обороны Украины и осуществлявшее свою деятельность в г. Энергодаре Запорожской области".
https://ria.ru/20240920/energodar-1973916240.html
россия
энергодар
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россия, энергодар, запорожская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), запорожская аэс, министерство обороны украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Энергодар, Запорожская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Запорожская АЭС, Министерство обороны Украины
ФСБ внесла в список террористов ГУР МО Украины, действовавшую в Энергодаре

ФСБ внесла в список террористов сеть украинской военной разведки в Энергодаре

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. ФСБ России внесла в единый список организаций, признанных террористическими в РФ, сеть, созданную украинской военной разведкой и действовавшую в Энергодаре Запорожской области - городе, где расположена Запорожская АЭС.
Согласно реестру ФСБ, сейчас в него внесено "террористическое сообщество, созданное сотрудниками главного управления разведки министерства обороны Украины и осуществлявшее свою деятельность в г. Энергодаре Запорожской области".
Стела на въезде в Энергодар - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
ВСУ атаковали Энергодар дронами
20 сентября, 19:17
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЭнергодарЗапорожская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Запорожская АЭСМинистерство обороны Украины
 
 
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