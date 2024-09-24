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Внешнеэкономическую деятельность обсудят на на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 24.09.2024
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11:44 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/forum-1974389637.html
Внешнеэкономическую деятельность обсудят на на форуме "Сделано в России"
Внешнеэкономическую деятельность обсудят на на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 24.09.2024
Внешнеэкономическую деятельность обсудят на на форуме "Сделано в России"
Сессия на тему "Выход на новые рынки вместе с "Профессионалами экспорта", организованная Российским экспортным центром (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ), пройдет 14... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T11:44
2024-09-24T11:44
экономика
россия
москва
российский экспортный центр (рэц)
центр международной торговли
экспорт
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Сессия на тему "Выход на новые рынки вместе с "Профессионалами экспорта", организованная Российским экспортным центром (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ), пройдет 14 октября в Центре международной торговли в Москве, сообщает центр."Участники форума "Сделано в России" смогут узнать, как эффективно преодолевать сложности, связанные с внешнеэкономической деятельностью, и превращать их в возможности для роста и развития с помощью специального сервиса на платформе "Мой экспорт", - говорится в сообщении.Участие в форуме бесплатное. Подробности и регистрация - на официальном сайте форума.Внешнеэкономическая деятельность зачастую сопряжена с множеством вызовов, требующих специальных знаний и опыта. Пытаясь самостоятельно справиться с возникающими проблемами, экспортеры рискуют понести значительные финансовые, временные и репутационные потери. На предстоящей сессии представители бизнеса обсудят, как избежать этих рисков и использовать их, как трамплин для успешного выхода на международные рынки с помощью сервиса "Профессионалы экспорта" государственной цифровой платформы "Мой экспорт".В ходе мероприятия эксперты сервиса "Профессионалы экспорта" поделятся практическими рекомендациями по эффективному использованию доступных инструментов и услуг. Участники получат возможность узнать, как сотрудничать с более чем 500 аккредитованными компаниями, минимизируя затраты времени и ресурсов.Программа сессии включает разбор успешных стратегий, которые уже помогли другим экспортерам, а также интерактивный обмен опытом, где каждый сможет получить индивидуальные рекомендации от профессионалов с богатым опытом работы в сфере ВЭД."Сервис предлагает экспортерам быстрый и удобный доступ к проверенным российским и зарубежным подрядчикам. Сервис автоматически подбирает исполнителей, обеспечивает клиентскую поддержку и предоставляет доступ к обширной базе специалистов в сфере экспорта", - отметил директор по развитию партнерской инфраструктуры и нефинансовых продуктов РЭЦ Артур Завьялов.Государственная цифровая платформа "Мой экспорт" предоставляет 126 электронных услуг, покрывающих каждый этап экспортного проекта, включая обучение, анализ рынка, поиск покупателя и выход на маркетплейсы, логистическую и юридическую поддержку, оформление разрешительных документов и получение финансовой поддержки.
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экономика, россия, москва, российский экспортный центр (рэц), центр международной торговли, экспорт
Экономика, Россия, Москва, Российский экспортный центр (РЭЦ), Центр международной торговли, Экспорт

Внешнеэкономическую деятельность обсудят на на форуме "Сделано в России"

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума
Стенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Стенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Сессия на тему "Выход на новые рынки вместе с "Профессионалами экспорта", организованная Российским экспортным центром (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ), пройдет 14 октября в Центре международной торговли в Москве, сообщает центр.
"Участники форума "Сделано в России" смогут узнать, как эффективно преодолевать сложности, связанные с внешнеэкономической деятельностью, и превращать их в возможности для роста и развития с помощью специального сервиса на платформе "Мой экспорт", - говорится в сообщении.
Участие в форуме бесплатное. Подробности и регистрация - на официальном сайте форума.
Внешнеэкономическая деятельность зачастую сопряжена с множеством вызовов, требующих специальных знаний и опыта. Пытаясь самостоятельно справиться с возникающими проблемами, экспортеры рискуют понести значительные финансовые, временные и репутационные потери. На предстоящей сессии представители бизнеса обсудят, как избежать этих рисков и использовать их, как трамплин для успешного выхода на международные рынки с помощью сервиса "Профессионалы экспорта" государственной цифровой платформы "Мой экспорт".
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В ходе мероприятия эксперты сервиса "Профессионалы экспорта" поделятся практическими рекомендациями по эффективному использованию доступных инструментов и услуг. Участники получат возможность узнать, как сотрудничать с более чем 500 аккредитованными компаниями, минимизируя затраты времени и ресурсов.
Программа сессии включает разбор успешных стратегий, которые уже помогли другим экспортерам, а также интерактивный обмен опытом, где каждый сможет получить индивидуальные рекомендации от профессионалов с богатым опытом работы в сфере ВЭД.
"Сервис предлагает экспортерам быстрый и удобный доступ к проверенным российским и зарубежным подрядчикам. Сервис автоматически подбирает исполнителей, обеспечивает клиентскую поддержку и предоставляет доступ к обширной базе специалистов в сфере экспорта", - отметил директор по развитию партнерской инфраструктуры и нефинансовых продуктов РЭЦ Артур Завьялов.
Государственная цифровая платформа "Мой экспорт" предоставляет 126 электронных услуг, покрывающих каждый этап экспортного проекта, включая обучение, анализ рынка, поиск покупателя и выход на маркетплейсы, логистическую и юридическую поддержку, оформление разрешительных документов и получение финансовой поддержки.
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