https://ria.ru/20240924/forum-1974300582.html

Представители 20 стран съедутся на форум этики в сфере ИИ

Представители 20 стран съедутся на форум этики в сфере ИИ - РИА Новости, 24.09.2024

Представители 20 стран съедутся на форум этики в сфере ИИ

Форум этики в сфере искусственного интеллекта пройдет в четвертый раз в Москве на площадке Центра международной торговли 9 октября 2024 года. В этом году он... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T12:00

2024-09-24T12:00

2024-09-24T12:00

пресс-релизы

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МОСКВА, 24 сен – пресс-служба Национального центра развития искусственного интеллекта при правительстве РФ. Форум этики в сфере искусственного интеллекта пройдет в четвертый раз в Москве на площадке Центра международной торговли 9 октября 2024 года. В этом году он проходит с участием представителей стран БРИКС. Генеральным партнером форума выступает Сбербанк. Форум станет ключевой площадкой для презентации международному сообществу взгляда российских экспертов на решение этических дилемм. Представители бизнеса, науки и органов государственной власти продемонстрируют решения по развитию человекоцентрочного ИИ и способах их масштабирования.Форум откроется пленарной сессией "Этика в сфере искусственного интеллекта: окно возможностей" и церемонией присоединения новых организаций к Кодексу этики в сфере ИИ.Также в программе форума – церемония награждения за выдающиеся достижения в развитии этики ИИ, постерная выставка отечественных ИИ-разработок, работа тематических треков, а также итоговая сессия, где будет сформирован комплекс инициатив по развитию масштабной кооперации российского и международного сообществ в области этического регулирования ИИ.В фокусе обсуждения темы международного сотрудничества, решения этических дилемм в социальной сфере, межкультурного взгляда на глобальные технологические вызовы, создания безопасной среды для применения ИИ-технологий, а также экономические аспекты внедрения этических норм и принципов в сферу ИИ.В мероприятиях форума примут участие представители правительства России, компаний Альянса в сфере искусственного интеллекта, эксперты российских и зарубежных научно-образовательных организаций, а также представители основных религиозных конфессий. "Стремительное развитие технологий искусственного интеллекта открывает множество новых возможностей перед национальными экономиками, но в то же время требует их ответственного, надежного и безопасного применения. Этика в сфере ИИ становится тем самым инструментом, который позволяет нивелировать возникающие риски. Ранее президент России Владимир Путин поручил включить формирование этических стандартов для искусственного интеллекта в повестку заседаний БРИКС. Убежден, что в этом году форум под эгидой объединения БРИКС придаст импульс для реализации множества ценных идей по этическому регулированию искусственного интеллекта, а заявленные темы найдут отклик у экспертов из разных профессиональных областей", - сказал директор Национального центра развития искусственного интеллекта при правительстве Российской Федерации Сергей Наквасин.Управляющий директор - начальник Центра человекоцентричного AI Сбербанка, председатель комиссии по реализации Кодекса этики в сфере искусственного интеллекта Андрей Незнамов обозначил важную роль своевременного этического регулирования технологий искусственного интеллекта в России."За последние три года Россия прошла колоссальный путь в области этического регулирования технологий искусственного интеллекта и стала одним из мировых лидеров в этой области. Механизмы и стандарты, которые мы последовательно внедряли совместно с компаниями Альянса в сфере искусственного интеллекта на национальном уровне, получают широкое обсуждение и на международных площадках. Ценность форума в этом году заключается в возможности продемонстрировать наши лучшие достижения и провести дискуссию с международным экспертным сообществом стран БРИКС по ключевым вопросам этики ИИ", - сказал он.Мероприятие пройдет в гибридном формате, для участников будет организована онлайн-трансляция сессий форума на нескольких отечественных площадках.Пройти регистрацию можно на официальном сайте мероприятия.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пресс-релизы