https://ria.ru/20240924/fond-1974357550.html

Деятельность НПО "Фонд 24.02"* признали нежелательной в России

Деятельность НПО "Фонд 24.02"* признали нежелательной в России - РИА Новости, 24.09.2024

Деятельность НПО "Фонд 24.02"* признали нежелательной в России

Деятельность украинской НПО "Фонд 24.02"*, сотрудничающей с террористическими организациями, признана нежелательной на территории России, сообщается на сайте... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T08:09

2024-09-24T08:09

2024-09-24T08:16

россия

генеральная прокуратура рф

происшествия

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Деятельность украинской НПО "Фонд 24.02"*, сотрудничающей с террористическими организациями, признана нежелательной на территории России, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ."Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности иностранной неправительственной организации Благодiйна органiзацiя "Фонд 24.02"* (Charitable organization "Fund 24.02", Fund 24.02*), Украина. Фонд зарегистрирован в апреле 2023 года в Киеве для поддержки ВСУ и объединения покинувших страну лжепатриотов и русофобов", - говорится в сообщении.Отмечается, что "Фонд 24.02"* сотрудничает с запрещенными в РФ террористическими организациями "Легион "Свобода России"** и "Айдар"**, оказывая им военную и гуманитарную поддержку. Кроме того, организация распространяет недостоверную информацию о проведении спецоперации, сведения, дискредитирующие политику руководства Российской Федерации и призывы к терроризму.* Организация признана нежелательной в России** Террористические организации, запрещены в России

https://ria.ru/20240913/belsat-1972428685.html

https://ria.ru/20240828/npo-1969043453.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, генеральная прокуратура рф, происшествия