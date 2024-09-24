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Деятельность НПО "Фонд 24.02"* признали нежелательной в России - РИА Новости, 24.09.2024
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08:09 24.09.2024 (обновлено: 08:16 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/fond-1974357550.html
Деятельность НПО "Фонд 24.02"* признали нежелательной в России
Деятельность НПО "Фонд 24.02"* признали нежелательной в России - РИА Новости, 24.09.2024
Деятельность НПО "Фонд 24.02"* признали нежелательной в России
Деятельность украинской НПО "Фонд 24.02"*, сотрудничающей с террористическими организациями, признана нежелательной на территории России, сообщается на сайте... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T08:09
2024-09-24T08:16
россия
генеральная прокуратура рф
происшествия
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Деятельность украинской НПО "Фонд 24.02"*, сотрудничающей с террористическими организациями, признана нежелательной на территории России, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ."Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности иностранной неправительственной организации Благодiйна органiзацiя "Фонд 24.02"* (Charitable organization "Fund 24.02", Fund 24.02*), Украина. Фонд зарегистрирован в апреле 2023 года в Киеве для поддержки ВСУ и объединения покинувших страну лжепатриотов и русофобов", - говорится в сообщении.Отмечается, что "Фонд 24.02"* сотрудничает с запрещенными в РФ террористическими организациями "Легион "Свобода России"** и "Айдар"**, оказывая им военную и гуманитарную поддержку. Кроме того, организация распространяет недостоверную информацию о проведении спецоперации, сведения, дискредитирующие политику руководства Российской Федерации и призывы к терроризму.* Организация признана нежелательной в России** Террористические организации, запрещены в России
https://ria.ru/20240913/belsat-1972428685.html
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россия, генеральная прокуратура рф, происшествия
Россия, Генеральная прокуратура РФ, Происшествия
Деятельность НПО "Фонд 24.02"* признали нежелательной в России

Деятельность украинской НПО "Фонд 24.02" признали нежелательной в России

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Деятельность украинской НПО "Фонд 24.02"*, сотрудничающей с террористическими организациями, признана нежелательной на территории России, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
"Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности иностранной неправительственной организации Благодiйна органiзацiя "Фонд 24.02"* (Charitable organization "Fund 24.02", Fund 24.02*), Украина. Фонд зарегистрирован в апреле 2023 года в Киеве для поддержки ВСУ и объединения покинувших страну лжепатриотов и русофобов", - говорится в сообщении.
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Польскую организацию Belsat признали нежелательной в России
13 сентября, 08:08
Отмечается, что "Фонд 24.02"* сотрудничает с запрещенными в РФ террористическими организациями "Легион "Свобода России"** и "Айдар"**, оказывая им военную и гуманитарную поддержку. Кроме того, организация распространяет недостоверную информацию о проведении спецоперации, сведения, дискредитирующие политику руководства Российской Федерации и призывы к терроризму.
* Организация признана нежелательной в России
** Террористические организации, запрещены в России
Здание Министерства юстиции - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
"Фонд Клуни за справедливость" внесли в перечень нежелательных в России НПО
28 августа, 18:02
 
РоссияГенеральная прокуратура РФПроисшествия
 
 
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