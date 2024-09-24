Деятельность НПО "Фонд 24.02"* признали нежелательной в России
Деятельность украинской НПО "Фонд 24.02" признали нежелательной в России
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Деятельность украинской НПО "Фонд 24.02"*, сотрудничающей с террористическими организациями, признана нежелательной на территории России, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
"Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности иностранной неправительственной организации Благодiйна органiзацiя "Фонд 24.02"* (Charitable organization "Fund 24.02", Fund 24.02*), Украина. Фонд зарегистрирован в апреле 2023 года в Киеве для поддержки ВСУ и объединения покинувших страну лжепатриотов и русофобов", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что "Фонд 24.02"* сотрудничает с запрещенными в РФ террористическими организациями "Легион "Свобода России"** и "Айдар"**, оказывая им военную и гуманитарную поддержку. Кроме того, организация распространяет недостоверную информацию о проведении спецоперации, сведения, дискредитирующие политику руководства Российской Федерации и призывы к терроризму.
* Организация признана нежелательной в России
** Террористические организации, запрещены в России