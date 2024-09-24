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Обвиняемый в даче взятки Тимуру Иванову Фомин содействует следствию - РИА Новости, 24.09.2024
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05:35 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/fomin-1974349470.html
Обвиняемый в даче взятки Тимуру Иванову Фомин содействует следствию
Обвиняемый в даче взятки Тимуру Иванову Фомин содействует следствию - РИА Новости, 24.09.2024
Обвиняемый в даче взятки Тимуру Иванову Фомин содействует следствию
Соучредитель компании "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин, обвиняемый в даче взятки бывшему замминистра обороны России Тимуру Иванову, активно содействует... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T05:35
2024-09-24T05:35
происшествия
тимур иванов
александр фомин
сергей бородин
дело замминистра обороны тимура иванова
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Соучредитель компании "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин, обвиняемый в даче взятки бывшему замминистра обороны России Тимуру Иванову, активно содействует следствию, не скрывался и не препятствует производству по делу, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Накануне Фомин, как сказано в картотеке Басманного суда Москвы, обжаловал решение суда оставить его в СИЗО до 23 декабря. "Фомин А.Г. не скрывался и не препятствует производству по делу, положительно характеризуется, имеет многочисленные благодарности и награды, занимается волонтерской деятельностью и благотворительностью, имеет постоянное место жительство, активно содействует следствию, состоит браке, имеет на иждивении детей, мать, страдающую заболеваниями, ранее не судим", - говорится в документах. Как указано, адвокаты обвиняемого на основании изложенного "просили в удовлетворении ходатайства следователя отказать и изменить меру пресечения на домашний арест". По версии следствия, Тимур Иванов, курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает. Соучредитель ООО "ОлимпСитиСтрой" Фомин, по версии следствия, оказывал Иванову, бизнесмену Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией здания".
https://ria.ru/20240918/fomin-1973452704.html
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происшествия, тимур иванов, александр фомин, сергей бородин, дело замминистра обороны тимура иванова
Происшествия, Тимур Иванов, Александр Фомин, Сергей Бородин, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Обвиняемый в даче взятки Тимуру Иванову Фомин содействует следствию

Соучредитель компании "ОлимпСитиСтрой" Фомин активно содействует следствию

© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города МосквыФигурант по делу о получении взятки заместителем министра обороны России Александр Фомин
Фигурант по делу о получении взятки заместителем министра обороны России Александр Фомин - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
Фигурант по делу о получении взятки заместителем министра обороны России Александр Фомин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Соучредитель компании "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин, обвиняемый в даче взятки бывшему замминистра обороны России Тимуру Иванову, активно содействует следствию, не скрывался и не препятствует производству по делу, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Накануне Фомин, как сказано в картотеке Басманного суда Москвы, обжаловал решение суда оставить его в СИЗО до 23 декабря.
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Бизнесмен Фомин не признал вину в даче взятки Тимуру Иванову
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"Фомин А.Г. не скрывался и не препятствует производству по делу, положительно характеризуется, имеет многочисленные благодарности и награды, занимается волонтерской деятельностью и благотворительностью, имеет постоянное место жительство, активно содействует следствию, состоит браке, имеет на иждивении детей, мать, страдающую заболеваниями, ранее не судим", - говорится в документах.
Как указано, адвокаты обвиняемого на основании изложенного "просили в удовлетворении ходатайства следователя отказать и изменить меру пресечения на домашний арест".
По версии следствия, Тимур Иванов, курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.
Соучредитель ООО "ОлимпСитиСтрой" Фомин, по версии следствия, оказывал Иванову, бизнесмену Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией здания".
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