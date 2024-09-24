https://ria.ru/20240924/evrokomissiya-1974496395.html

ЕК предложит сделать Болгарию и Румынию полноправными членами Шенгена

ЕК предложит сделать Болгарию и Румынию полноправными членами Шенгена - РИА Новости, 24.09.2024

ЕК предложит сделать Болгарию и Румынию полноправными членами Шенгена

Еврокомиссия через две недели предложит сделать Болгарию и Румынию полноправными членами Шенгенской зоны, включая сухопутное сообщение, заявила глава... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T19:33

2024-09-24T19:33

2024-09-24T19:33

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еврокомиссия

шенгенская зона

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Еврокомиссия через две недели предложит сделать Болгарию и Румынию полноправными членами Шенгенской зоны, включая сухопутное сообщение, заявила глава представительства ЕК в Болгарии Йорданка Чобанова. Согласно решению Совета ЕС, с 31 марта Румыния и Болгария входят в Шенгенское пространство, но пока пограничный контроль для этих стран отменяется только на морских и воздушных границах, при этом на сухопутных границах такой контроль сохраняется. "Десятого октября еврокомиссар по вопросам внутренних дел Илва Юханссон вместе с министром внутренних дел Венгрии (председательствует в ЕС) должна предложить Совету ЕС отменить проверки на сухопутных границах (Болгарии и Румынии)", - цитирует Болгарское национальное телевидение представителя ЕК. Болгария и Румыния надеются, что отмена пограничного контроля в Шенгене вступит в силу к концу года. Как сообщали ранее европейские СМИ, интеграция Румынии и Болгарии зависит от выполнений условий по борьбе с нелегальной миграцией. В частности, они должны будут сами заниматься мигрантами, которые попали на территорию ЕС через их границы, а не пропускать их в другие государства.

https://ria.ru/20240920/ek-1973879543.html

https://ria.ru/20240315/vizy-1933107217.html

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в мире, болгария, румыния, венгрия, евросоюз, еврокомиссия, шенгенская зона