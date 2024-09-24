ЕК предложит сделать Болгарию и Румынию полноправными членами Шенгена
ЕК предложит сделать Болгарию и Румынию полноправными членами Шенгенской зоны
© AP Photo / Francisco SecoПрохожий у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
© AP Photo / Francisco Seco
Прохожий у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Еврокомиссия через две недели предложит сделать Болгарию и Румынию полноправными членами Шенгенской зоны, включая сухопутное сообщение, заявила глава представительства ЕК в Болгарии Йорданка Чобанова.
Согласно решению Совета ЕС, с 31 марта Румыния и Болгария входят в Шенгенское пространство, но пока пограничный контроль для этих стран отменяется только на морских и воздушных границах, при этом на сухопутных границах такой контроль сохраняется.
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"Десятого октября еврокомиссар по вопросам внутренних дел Илва Юханссон вместе с министром внутренних дел Венгрии (председательствует в ЕС) должна предложить Совету ЕС отменить проверки на сухопутных границах (Болгарии и Румынии)", - цитирует Болгарское национальное телевидение представителя ЕК.
Болгария и Румыния надеются, что отмена пограничного контроля в Шенгене вступит в силу к концу года.
Как сообщали ранее европейские СМИ, интеграция Румынии и Болгарии зависит от выполнений условий по борьбе с нелегальной миграцией. В частности, они должны будут сами заниматься мигрантами, которые попали на территорию ЕС через их границы, а не пропускать их в другие государства.
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