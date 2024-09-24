https://ria.ru/20240924/efimov-1974387484.html

Ефимов: с начала года в Новой Москве сдали 1,5 млн "квадратов" недвижимости

Ефимов: с начала года в Новой Москве сдали 1,5 млн "квадратов" недвижимости - РИА Новости, 24.09.2024

Ефимов: с начала года в Новой Москве сдали 1,5 млн "квадратов" недвижимости

В Новой Москве с начала года сдали в эксплуатацию более 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости, включая свыше 1,1 миллиона квадратных метров жилья, сообщил РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T14:05

2024-09-24T14:05

2024-09-24T14:05

новая москва

москва

тинао

жилье

владимир ефимов (правительство москвы)

владимир жидкин

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. В Новой Москве с начала года сдали в эксплуатацию более 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости, включая свыше 1,1 миллиона квадратных метров жилья, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С начала текущего года было введено свыше 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости. Это более 1,13 миллиона квадратных метров жилья и порядка 370 тысяч квадратных метров социальных и промышленных объектов. При этом с начала августа в ТиНАО построили и ввели больше 360 тысяч квадратных метров различной недвижимости", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как отметил руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, в последние годы инвесторы, помимо строительства жилья, активно вкладывают средства в возведение в Новой Москве технопарков, индустриальных и складских комплексов, а также в объекты для малого бизнеса: магазины, пекарни, аптеки, бытовые сервисы, медцентры, салоны красоты.С момента присоединения к Москве новых территорий объем инвестиций в строительство в Троицком и Новомосковском административных округах превысил 3,7 триллиона рублей. Планируется, что к 2035 году он достигнет 10 триллионов рублей, добавляется в пресс-релизе.

https://ria.ru/20240924/efimov-1974327243.html

новая москва

москва

тинао

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новая москва, москва, тинао, жилье, владимир ефимов (правительство москвы) , владимир жидкин, градостроительный комплекс москвы