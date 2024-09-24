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В результате ДТП в Калужской области погиб младенец - РИА Новости, 24.09.2024
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23:19 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/dtp-1974511579.html
В результате ДТП в Калужской области погиб младенец
В результате ДТП в Калужской области погиб младенец - РИА Новости, 24.09.2024
В результате ДТП в Калужской области погиб младенец
В Калужской области автомобиль столкнулся с микроавтобусом, а затем вылетел на тротуар, на месте погиб двухмесячный ребенок, еще четыре человека пострадали,... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T23:19
2024-09-24T23:19
происшествия
калужская область
людиново
lada vesta
авто
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РЯЗАНЬ, 24 сен — РИА Новости. В Калужской области автомобиль столкнулся с микроавтобусом, а затем вылетел на тротуар, на месте погиб двухмесячный ребенок, еще четыре человека пострадали, сообщила прокуратура региона. "Людиновская городская прокуратура координирует работу правоохранительных органов на месте ДТП, в котором погиб двухмесячный ребенок и пострадали еще несколько человек", - говорится в сообщении прокуратуры в Telegram-канале. По предварительным данным, около 20.00 водитель автомобиля Lada Priora, двигаясь в районе дома №7 по улице Герцена, на перекрестке с улицей Трудовые резервы города Людиново, не предоставил преимущественное право движения двигавшемуся по главной дороге рейсовому микроавтобусу. В результате столкновения автомобиль откинуло на пешеходов, находившихся на тротуаре. "От полученных травм на месте ДТП скончался двухмесячный ребенок. Кроме того, в результате ДТП пострадали и доставлены в местную больницу четверо потерпевших с повреждениями различной степени тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь", - уточняет ведомство. Отмечается, что органами предварительного следствия возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ход и результаты расследования взяты прокуратурой на контроль.
https://ria.ru/20240920/dtp-1973749129.html
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калужская область
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происшествия, калужская область, людиново, lada vesta, авто
Происшествия, Калужская область, Людиново, Lada Vesta, Авто
В результате ДТП в Калужской области погиб младенец

Прокуратура: в ДТП в Калужской области погиб младенец и пострадали четверо людей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 24 сен — РИА Новости. В Калужской области автомобиль столкнулся с микроавтобусом, а затем вылетел на тротуар, на месте погиб двухмесячный ребенок, еще четыре человека пострадали, сообщила прокуратура региона.
"Людиновская городская прокуратура координирует работу правоохранительных органов на месте ДТП, в котором погиб двухмесячный ребенок и пострадали еще несколько человек", - говорится в сообщении прокуратуры в Telegram-канале.
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По предварительным данным, около 20.00 водитель автомобиля Lada Priora, двигаясь в районе дома №7 по улице Герцена, на перекрестке с улицей Трудовые резервы города Людиново, не предоставил преимущественное право движения двигавшемуся по главной дороге рейсовому микроавтобусу. В результате столкновения автомобиль откинуло на пешеходов, находившихся на тротуаре.
"От полученных травм на месте ДТП скончался двухмесячный ребенок. Кроме того, в результате ДТП пострадали и доставлены в местную больницу четверо потерпевших с повреждениями различной степени тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь", - уточняет ведомство.
Отмечается, что органами предварительного следствия возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ход и результаты расследования взяты прокуратурой на контроль.
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ПроисшествияКалужская областьЛюдиновоLada VestaАвто
 
 
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