https://ria.ru/20240924/dtp-1974511579.html

В результате ДТП в Калужской области погиб младенец

В результате ДТП в Калужской области погиб младенец - РИА Новости, 24.09.2024

В результате ДТП в Калужской области погиб младенец

В Калужской области автомобиль столкнулся с микроавтобусом, а затем вылетел на тротуар, на месте погиб двухмесячный ребенок, еще четыре человека пострадали,... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T23:19

2024-09-24T23:19

2024-09-24T23:19

происшествия

калужская область

людиново

lada vesta

авто

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РЯЗАНЬ, 24 сен — РИА Новости. В Калужской области автомобиль столкнулся с микроавтобусом, а затем вылетел на тротуар, на месте погиб двухмесячный ребенок, еще четыре человека пострадали, сообщила прокуратура региона. "Людиновская городская прокуратура координирует работу правоохранительных органов на месте ДТП, в котором погиб двухмесячный ребенок и пострадали еще несколько человек", - говорится в сообщении прокуратуры в Telegram-канале. По предварительным данным, около 20.00 водитель автомобиля Lada Priora, двигаясь в районе дома №7 по улице Герцена, на перекрестке с улицей Трудовые резервы города Людиново, не предоставил преимущественное право движения двигавшемуся по главной дороге рейсовому микроавтобусу. В результате столкновения автомобиль откинуло на пешеходов, находившихся на тротуаре. "От полученных травм на месте ДТП скончался двухмесячный ребенок. Кроме того, в результате ДТП пострадали и доставлены в местную больницу четверо потерпевших с повреждениями различной степени тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь", - уточняет ведомство. Отмечается, что органами предварительного следствия возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ход и результаты расследования взяты прокуратурой на контроль.

https://ria.ru/20240920/dtp-1973749129.html

https://ria.ru/20240920/prigovor-1973748250.html

калужская область

людиново

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происшествия, калужская область, людиново, lada vesta, авто