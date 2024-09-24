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В Ульяновске три человека пострадали в ДТП с грузовиком и автобусом - РИА Новости, 24.09.2024
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17:08 24.09.2024 (обновлено: 17:31 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/dtp-1974471508.html
В Ульяновске три человека пострадали в ДТП с грузовиком и автобусом
В Ульяновске три человека пострадали в ДТП с грузовиком и автобусом - РИА Новости, 24.09.2024
В Ульяновске три человека пострадали в ДТП с грузовиком и автобусом
Грузовик врезался в маршрутный автобус возле остановки в Ульяновске, в результате пострадали три человека, сообщили в главке МВД по региону. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T17:08
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происшествия
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САРАТОВ, 24 сен - РИА Новости. Грузовик врезался в маршрутный автобус возле остановки в Ульяновске, в результате пострадали три человека, сообщили в главке МВД по региону. ДТП произошло в 15.40 (14.40 мск) на Московском шоссе Засвияжского района города около остановки "Автовокзал". "По предварительной информации, водитель грузового автомобиля "МАЗ" с полуприцепом "Тонар" не предоставил преимущество и допустил столкновение со следующим по маршруту № 20 автобусом марки "Симаз", который отъезжал от остановки. На данный момент в медицинское учреждение доставлены трое пострадавших", - сказали журналистам в пресс-службе главка. Прокуратура региона в Telegram-канале уточняет, что среди пострадавших есть несовершеннолетний. Ведомство по факту ДТП проводит проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.
https://ria.ru/20240917/dtp-1973280921.html
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происшествия, ульяновск, россия, дтп, гибдд мвд рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Ульяновск, Россия, ДТП, ГИБДД МВД РФ, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Ульяновске три человека пострадали в ДТП с грузовиком и автобусом

В Ульяновске грузовик врезался в маршрутный автобус, пострадали три человека

© Фото : МБУ "Управление гражданской защиты г.Ульяновска"На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Ульяновске
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Ульяновске - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© Фото : МБУ "Управление гражданской защиты г.Ульяновска"
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Ульяновске
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САРАТОВ, 24 сен - РИА Новости. Грузовик врезался в маршрутный автобус возле остановки в Ульяновске, в результате пострадали три человека, сообщили в главке МВД по региону.
ДТП произошло в 15.40 (14.40 мск) на Московском шоссе Засвияжского района города около остановки "Автовокзал".
"По предварительной информации, водитель грузового автомобиля "МАЗ" с полуприцепом "Тонар" не предоставил преимущество и допустил столкновение со следующим по маршруту № 20 автобусом марки "Симаз", который отъезжал от остановки. На данный момент в медицинское учреждение доставлены трое пострадавших", - сказали журналистам в пресс-службе главка.
Прокуратура региона в Telegram-канале уточняет, что среди пострадавших есть несовершеннолетний. Ведомство по факту ДТП проводит проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.
Место ДТП с участием маршрутного микроавтобуса и легкового автомобиля в Ульяновске. 17 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
В Ульяновске в ДТП с маршруткой пострадали несколько человек
17 сентября, 21:19
 
ПроисшествияУльяновскРоссияДТПГИБДД МВД РФМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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