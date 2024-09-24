https://ria.ru/20240924/dtp-1974471508.html

В Ульяновске три человека пострадали в ДТП с грузовиком и автобусом

В Ульяновске три человека пострадали в ДТП с грузовиком и автобусом - РИА Новости, 24.09.2024

В Ульяновске три человека пострадали в ДТП с грузовиком и автобусом

Грузовик врезался в маршрутный автобус возле остановки в Ульяновске, в результате пострадали три человека, сообщили в главке МВД по региону. РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T17:08

2024-09-24T17:08

2024-09-24T17:31

происшествия

ульяновск

россия

дтп

гибдд мвд рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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САРАТОВ, 24 сен - РИА Новости. Грузовик врезался в маршрутный автобус возле остановки в Ульяновске, в результате пострадали три человека, сообщили в главке МВД по региону. ДТП произошло в 15.40 (14.40 мск) на Московском шоссе Засвияжского района города около остановки "Автовокзал". "По предварительной информации, водитель грузового автомобиля "МАЗ" с полуприцепом "Тонар" не предоставил преимущество и допустил столкновение со следующим по маршруту № 20 автобусом марки "Симаз", который отъезжал от остановки. На данный момент в медицинское учреждение доставлены трое пострадавших", - сказали журналистам в пресс-службе главка. Прокуратура региона в Telegram-канале уточняет, что среди пострадавших есть несовершеннолетний. Ведомство по факту ДТП проводит проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.

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происшествия, ульяновск, россия, дтп, гибдд мвд рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии)