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Фрегат "Адмирал Головко" уничтожил ударный дрон в Баренцевом море
Фрегат "Адмирал Головко" уничтожил ударный дрон в Баренцевом море - РИА Новости, 24.09.2024
Фрегат "Адмирал Головко" уничтожил ударный дрон в Баренцевом море
Фрегат Северного флота "Адмирал Головко" в ходе учения в Баренцевом море поразил ударный дрон с помощью зенитно-ракетного комплекса "Полимент-Редут", сообщила... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T05:18
2024-09-24T05:18
2024-09-24T06:11
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Фрегат Северного флота "Адмирал Головко" в ходе учения в Баренцевом море поразил ударный дрон с помощью зенитно-ракетного комплекса "Полимент-Редут", сообщила пресс-служба Севфлота. "Фрегат Северного флота "Адмирал Головко" в рамках плановых мероприятий боевой подготовки поразил в Баренцевом море ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолётного типа, идущий курсом на корабль. Боевое упражнение выполнялось зенитным ракетным комплексом морского базирования вертикального пуска "Полимент-Редут" в ходе учения по противовоздушной обороне корабля", - говорится в сообщении. Запуск летающей мишени, имитирующей беспилотник, был осуществлён с побережья Кольского полуострова. В учении по противовоздушной обороне корабля были задействованы расчеты штурманской, ракетно-артиллерийской и радиотехнической боевых частей фрегата. В ходе учения были проверены слаженность, быстрота и правильность действий боевых расчетов зенитного ракетного комплекса "Полимент-Редут" и боевого информационного центра корабля. Оценивались качество и скорость выдачи целеуказания, захвата цели и её сопровождение.
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безопасность, космос - риа наука, баренцево море, кольский полуостров
Безопасность, Космос - РИА Наука, Баренцево море, Кольский полуостров
Фрегат "Адмирал Головко" уничтожил ударный дрон в Баренцевом море
Фрегат "Адмирал Головко" уничтожил ударный дрон с помощью ЗРК "Полимент-Редут"
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Фрегат Северного флота "Адмирал Головко" в ходе учения в Баренцевом море поразил ударный дрон с помощью зенитно-ракетного комплекса "Полимент-Редут", сообщила пресс-служба Севфлота.
"Фрегат Северного флота "Адмирал Головко" в рамках плановых мероприятий боевой подготовки поразил в Баренцевом море ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолётного типа, идущий курсом на корабль. Боевое упражнение выполнялось зенитным ракетным комплексом морского базирования вертикального пуска "Полимент-Редут" в ходе учения по противовоздушной обороне корабля", - говорится в сообщении.
Запуск летающей мишени, имитирующей беспилотник, был осуществлён с побережья Кольского полуострова
.
В учении по противовоздушной обороне корабля были задействованы расчеты штурманской, ракетно-артиллерийской и радиотехнической боевых частей фрегата. В ходе учения были проверены слаженность, быстрота и правильность действий боевых расчетов зенитного ракетного комплекса "Полимент-Редут" и боевого информационного центра корабля. Оценивались качество и скорость выдачи целеуказания, захвата цели и её сопровождение.