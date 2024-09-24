https://ria.ru/20240924/dron-1974348465.html

Фрегат "Адмирал Головко" уничтожил ударный дрон в Баренцевом море

Фрегат "Адмирал Головко" уничтожил ударный дрон в Баренцевом море - РИА Новости, 24.09.2024

Фрегат "Адмирал Головко" уничтожил ударный дрон в Баренцевом море

Фрегат Северного флота "Адмирал Головко" в ходе учения в Баренцевом море поразил ударный дрон с помощью зенитно-ракетного комплекса "Полимент-Редут", сообщила... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T05:18

2024-09-24T05:18

2024-09-24T06:11

безопасность

космос - риа наука

баренцево море

кольский полуостров

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Фрегат Северного флота "Адмирал Головко" в ходе учения в Баренцевом море поразил ударный дрон с помощью зенитно-ракетного комплекса "Полимент-Редут", сообщила пресс-служба Севфлота. "Фрегат Северного флота "Адмирал Головко" в рамках плановых мероприятий боевой подготовки поразил в Баренцевом море ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолётного типа, идущий курсом на корабль. Боевое упражнение выполнялось зенитным ракетным комплексом морского базирования вертикального пуска "Полимент-Редут" в ходе учения по противовоздушной обороне корабля", - говорится в сообщении. Запуск летающей мишени, имитирующей беспилотник, был осуществлён с побережья Кольского полуострова. В учении по противовоздушной обороне корабля были задействованы расчеты штурманской, ракетно-артиллерийской и радиотехнической боевых частей фрегата. В ходе учения были проверены слаженность, быстрота и правильность действий боевых расчетов зенитного ракетного комплекса "Полимент-Редут" и боевого информационного центра корабля. Оценивались качество и скорость выдачи целеуказания, захвата цели и её сопровождение.

https://ria.ru/20240923/ucheniya-1974277409.html

баренцево море

кольский полуостров

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безопасность, космос - риа наука, баренцево море, кольский полуостров