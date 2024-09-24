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Эвакуировавшийся из Курской области электрик рассказал об атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 24.09.2024
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03:24 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/dron-1974341030.html
Эвакуировавшийся из Курской области электрик рассказал об атаке дрона ВСУ
Эвакуировавшийся из Курской области электрик рассказал об атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 24.09.2024
Эвакуировавшийся из Курской области электрик рассказал об атаке дрона ВСУ
Электромонтер, эвакуировавшийся из курского поселка Коренево после нападения ВСУ на Курскую область, рассказал РИА Новости, что украинский дрон атаковал его,... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T03:24
2024-09-24T03:24
россия
курская область
брянская область
владимир путин
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
валерий герасимов
вооруженные силы украины
россети
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КУРСК, 24 сен - РИА Новости. Электромонтер, эвакуировавшийся из курского поселка Коренево после нападения ВСУ на Курскую область, рассказал РИА Новости, что украинский дрон атаковал его, когда он восстанавливал электроснабжение в тех краях: залечив травмы, он намерен вернуться к работе и продолжить помогать оставшимся без света людям. "Поехали населению давать свет. И в этот момент возле подстанции был прилет FPV-дрона. Выходил из машины, и в этот момент был удар. А дальше - вот здесь, в больнице", - рассказал Владимир Шапков, переехавший в поселок Коренево в 2012 году и устроившийся там в "Россети". У него - осколочные раны с левой стороны, от более серьезных травм спас бронежилет. Два его коллеги не пострадали, у водителя - повреждение колена. Его уже выписали. Он сообщил, что эвакуировался из Коренево 6 августа. С тех пор ездит в составе бригады восстанавливать электроэнергию в селах Кореневского района - где более-менее тихо, люди остаются, из самого Коренево почти все уехали. "Каждый раз на выезде что-то жужжало, что-то где-то грохотало. До этого, еще живя в поселке, еще до захода ВСУ, уже более-менее привыкли к звукам, к дронам", - отмечает Владимир. Он планирует вернуться и дальше помогать людям. "Планы? Восстановиться и дальше продолжать работать. Люди требуют, света хочется, воды хочется попить. Многие старенькие. Так что вернусь", - резюмировал он. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 23сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 16,4 тысячи военных, 127 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240924/alaudinov-1974331598.html
https://ria.ru/20240923/dron-1974317702.html
https://ria.ru/20240923/samolet-1974277266.html
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россия, курская область, брянская область, владимир путин, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), валерий герасимов, вооруженные силы украины, россети
Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Россети
Эвакуировавшийся из Курской области электрик рассказал об атаке дрона ВСУ

Эвакуировавшийся из Курской области электромонтер рассказал об атаке дрона ВСУ

© Фото : официальный Telegram-канал Главы Рыльского района Курской областиЭвакуация
Эвакуация - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© Фото : официальный Telegram-канал Главы Рыльского района Курской области
Эвакуация . Архивное фото
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КУРСК, 24 сен - РИА Новости. Электромонтер, эвакуировавшийся из курского поселка Коренево после нападения ВСУ на Курскую область, рассказал РИА Новости, что украинский дрон атаковал его, когда он восстанавливал электроснабжение в тех краях: залечив травмы, он намерен вернуться к работе и продолжить помогать оставшимся без света людям.
"Поехали населению давать свет. И в этот момент возле подстанции был прилет FPV-дрона. Выходил из машины, и в этот момент был удар. А дальше - вот здесь, в больнице", - рассказал Владимир Шапков, переехавший в поселок Коренево в 2012 году и устроившийся там в "Россети".
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У него - осколочные раны с левой стороны, от более серьезных травм спас бронежилет. Два его коллеги не пострадали, у водителя - повреждение колена. Его уже выписали.
Он сообщил, что эвакуировался из Коренево 6 августа. С тех пор ездит в составе бригады восстанавливать электроэнергию в селах Кореневского района - где более-менее тихо, люди остаются, из самого Коренево почти все уехали.
"Каждый раз на выезде что-то жужжало, что-то где-то грохотало. До этого, еще живя в поселке, еще до захода ВСУ, уже более-менее привыкли к звукам, к дронам", - отмечает Владимир.
Он планирует вернуться и дальше помогать людям.
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"Планы? Восстановиться и дальше продолжать работать. Люди требуют, света хочется, воды хочется попить. Многие старенькие. Так что вернусь", - резюмировал он.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 23сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 16,4 тысячи военных, 127 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Вчера, 17:01
 
РоссияКурская областьБрянская областьВладимир ПутинВладимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)Валерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныРоссети
 
 
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