https://ria.ru/20240924/dorogi-1974412054.html

Алтайский Минтранс рассказал об обслуживании самой большой сети дорог в РФ

Алтайский Минтранс рассказал об обслуживании самой большой сети дорог в РФ - РИА Новости, 24.09.2024

Алтайский Минтранс рассказал об обслуживании самой большой сети дорог в РФ

Алтайский край - регион с самой протяженной сетью автодорог в России. Министр транспорта региона Антон Воронов рассказал РИА Новости, как ремонтируют,... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T13:13

2024-09-24T13:13

2024-09-24T13:13

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Алтайский край - регион с самой протяженной сетью автодорог в России. Министр транспорта региона Антон Воронов рассказал РИА Новости, как ремонтируют, реконструируют дороги, что помогает их сохранять, чем и когда удивит пассажиров новый аэропорт, какие направления станут доступнее для доставки туристов и зачем в регионе углубляют реки. - Антон Владимирович, губернатор Алтайского края неоднократно говорил о том, что дорожная сеть в регионе - самая протяженная в стране. Могли бы рассказать, какая часть этих дорог уже приведена в нормативное состояние? Какие результаты по ремонту дорог за последние пять лет? Действительно ли за этот период в ремонт алтайских дорог вложено средств больше, чем когда-либо?- Алтайский край — это регион с самой протяженной дорожной сетью в России, если мы на карту посмотрим, они выглядят как сеть. Пятый год нацпроекта “Безопасные качественные дороги” подходит к концу, за этот период нужно было привести в соответствие 85% улиц наших городских агломераций, включенных в проект, чего мы в этом году достигнем. Также нужно было привести в порядок 50% всей региональной дорожной сети, по этому показателю в этом году мы немного “перешагнем”, у нас будет более 51%. Кроме этого, нужно было построить 16 комплексов весового контроля, 16-й достраиваем в этом году. Вот в таком режиме мы прожили пятилетку.Если говорить про деньги, то было выделено более 100 миллиардов рублей за пять лет. Из них 15,5 миллиарда - федеральные, остальные - региональные. Что касается дорожного фонда, то в 2019 году он составлял 9,9 миллиарда рублей, сегодня - уже 17,9 миллиарда. То есть мы приросли на 81% за пять лет. Темп серьезный, который нивелирует все моменты роста цен, себестоимости и так далее.Губернатор Алтайского края Виктор Петрович Томенко второй год подряд ставит перед нами задачу - отремонтировать за год 800 километров региональных и местных автомобильных дорог. К этому мы идем.Нашим муниципалитетам - особое внимание, в этом году им выделили 2,6 миллиарда рублей субсидий. Раньше выделялось в разы меньше. Вот с такими показателями мы подходим к концу пятилетнего периода.- Строить и реконструировать крупные дорожные объекты помогают инфраструктурные кредиты. Расскажите, пожалуйста, какие работы за счет этого источника финансирования идут сейчас в Алтайском крае?- Инфраструктурные бюджетные кредиты (ИБК – прим. ред.) — это уникальный федеральный проект, деньги выделяются под 3% годовых на долгий срок. ИБК позволяют строить и ремонтировать те объекты, которые невозможно включить в нацпроект. Наиболее финансово емкие, наиболее сложные, но с привязкой к инвестиционным проектам.Более 80% от всех бюджетных кредитов в крае направлены именно на объекты дорожной транспортной инфраструктуры. Всего за счет ИБК с 2022 – 2024 годы в Алтайском крае запланированы работы по 23 объектам, 16 из них — это как раз транспортные объекты. Общая сумма кредита, предоставленная региону, – 12,3 миллиарда рублей, из них порядка 10,1 миллиарда рублей были направлены на дорожную инфраструктуру, это 82%.Это такие амбициозные проекты, как реконструкция путепровода в Барнауле, улица Сергея Семенова в Барнауле, которая сейчас в абсолютно новом квартале строится с учетом всех требований безопасности, со стоянками, тротуарами, знаками, светофорами. Это крупная транспортная магистраль, которая свяжет села Алтайское и Ая, дорога до сельхозпредприятия в Заринском районе, ну и наша развязка Южная в Барнауле, первый такой проект для Алтайского края, очень сложный в исполнении. Мы на действующем транспортном узле строим трехуровневый объект.- Какие планы по ремонту дорог на следующий год?- Приоритет на следующие пять лет - ремонт опорной сети дорог. Это те дороги, которые связывают нас с соседями, кемеровчанами, новосибирцами и соседними государствами, в нашем случае - с Казахстаном. Протяженность опорной сети дорог в крае составляет 2 тысячи километров, она должна за следующие пять лет, включая текущий, на 85% доведена до нормативного состояния. Текущий год мы завершим с показателем в 68% по опорной сети. Президент поставил и другую задачу на следующие пять лет - сохранить в нормативном состоянии то, что достигнуто.- Какие дороги к туристическим объектам Алтайского края планируется отремонтировать?- Вопросами транспортной инфраструктуры для развития туризма в крае начали заниматься еще с 2011 года в рамках федеральной программы “Развитие внутреннего и въездного туризма”. Благодаря этому в крае построено, реконструировано и отремонтировано более 200 километров автомобильных дорог и 25 мостов.Для улучшения транспортной доступности туристических объектов Алтайского края уже отремонтирована большая часть дороги "Алтайское – Ая – Бирюзовая Катунь", в будущем году эта работа будет продолжена.В этом году и в течение следующих двух лет работы будут проводиться на участках дорог: “Крутиха – Панкрушиха – Хабары – Славгород”, “Змеиногорск - Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области” (это наша южная дорога), “Быканов мост – Солоновка – Солонешное – граница Республики Алтай” (это направление в сторону “Денисовой пещеры”), “Алейск-Чарышское”. Это десятки километров, иногда по очень сложной местности.- Важной темой для развития туризма в Алтайском крае является и строительство нового терминала аэропорта. Какие работы уже сделаны?- Последние два года мы наблюдаем интенсивный рост в авиаперевозках в Алтайском крае. Со времен возведения действующего аэропорта в Барнауле и до недавних пор полмиллиона пассажиров было верхним пределом. Последние же два года мы уже перешагиваем порог в 600-700 тысяч пассажиров. В этом году по итогам восьми месяцев мы видим рост еще 10% пассажиров. Что сейчас сделано в рамках строительства нового терминала аэропорта? Полностью возведен бетонный каркас. Огромная работа ведется в части коммуникаций. Это и устройство ливневых и очистных сооружений, парковочных площадок, строительство насосной станции пожаротушения и контрольного пункта пропуска на территорию аэропорта. Сейчас на площадке строится и перестраивается буквально все с перспективой функционирования аэропорта площадью 10 тысяч квадратных метров. Аэропорт сможет принимать 600 пассажиров в час, это в три раза больше, чем сейчас. В год мы сможем принимать порядка миллиона человек. Посадка и высадка пассажиров в самолеты будет осуществляться с помощью трех телескопических трапов.Сейчас подрядчик ведет активную работу над кровлей и фасадом нового терминала. Через несколько месяцев мы увидим здание, закрытое стеклом, с большей частью фасадов, в которое заведено тепло и начаты отделочные работы. Еще параллельно строятся парковки, подъездные пути, административные помещения и так далее.- Чем удивит новый терминал туристов?- Удивит туристов и наших жителей очень комфортный, очень просторный, очень технологичный комплекс с самым современным оборудованием, в котором будет алтайская изюминка. Над этим сейчас работают дизайнеры.- Как скоро новый терминал примет первых пассажиров?- По инвестиционному соглашению, которое подписано между Алтайским краем и компанией “Новапорт”, реализация проекта должна быть окончена в декабре 2025 года. По строительному контракту этот срок чуть раньше: июль 2025 года. То есть диапазон “июль-декабрь”, это наш нормальный диапазон, когда будут происходить все механизмы налаживания, запуска, ввода в эксплуатацию. Первых пассажиров терминал в любом случае примет в 2025 году. Учитывая, как растет пассажиропоток в Алтайский край, партнеры очень заинтересованы ввести терминал в пиковый, летний сезон.- Как развивается межрегиональное авиасообщение с Алтайским краем? Какие рейсы регион субсидирует? Планируются ли новые межрегиональные рейсы?- Регулярные рейсы из Барнаула выполняются в аэропорты Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Казани, Красноярска, Иркутска, Сургута, Новосибирска, Перми, Екатеринбурга. Авиарейсы "Барнаул – Екатеринбург" (авиакомпания "Ред Вингс"), "Барнаул – Казань" (авиакомпания "Северный Ветер") выполняются на условиях субсидирования из краевого бюджета. Благодаря этому механизму в следующем году с нашим многолетним партнером – авиакомпанией "Ред Вингс" - планируем расширить маршрутную сеть как в западном, так и в восточном направлении.Также субсидируются другими регионами рейсы из Перми и Сургута. Направление "Барнаул – Новосибирск" (авиакомпания "Сибирь") субсидируется и Алтайским краем, и Новосибирской областью.- Некоторое время назад туристы могли прилетать не только в Барнаул, но и в город-курорт Белокуриху, однако достаточно быстро это направление закрыли. Рассматривается ли возможность возобновления этого направления?- В 2020-2021 годах авиакомпания "СиЛА" непродолжительное время выполняла авиаперевозки по маршрутам "Томск – Барнаул – Белокуриха" и "Горно-Алтайск – Белокуриха", однако полеты были прекращены. На площадке нет искусственного покрытия, соответствующего радиотехнического и светосигнального оборудования, это создает зависимость от погодных условий и не допускает круглогодичную эксплуатацию. Сейчас площадку приобрел холдинг "Новапорт", который строит терминал в Барнауле, у компании есть планы по модернизации посадочной полосы. После обустройства выполнение авиарейсов в Белокуриху может быть возобновлено.- Рассматривается ли возможность восстановления аэропорта Бийска?- Аэропорт Бийска прекратил принимать рейсы еще в 2010 году. Его восстановление на настоящий момент не рассматривается.- Далее предлагаю перейти к водному транспорту. Несколько месяцев назад в Алтайском крае началось углубление дна Оби с помощью доставленного в регион земснаряда стоимостью более миллиарда рублей. Расскажите, пожалуйста, для чего это нужно региону?- Алтайский край - участник соглашения с “Росморречфлотом”, администрацией "Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей". В чем суть соглашения? Мы субсидируем в двухстороннем порядке работы по углублению дна рек. Для чего? Есть возможность довольно серьезный объем инертных материалов (щебня, песка) перевозить по реке. Водный транспорт на Алтае второй год подряд обеспечивает перевозку 1,2 миллиона тонн грузов. То есть порядка 40 тысяч большегрузных автомобилей в год не выходят на наши автомобильные дороги, тем самым мы сохраняем полотно. С момента реализации соглашения около 450 тысяч грузовых автомобилей не проехали по дорогам края. Учитывая, какой трафик мы видим, особенно в направлении Бийска, это очень важно и для состояния дорог, и для безопасности дорожного движения. Также в этом году перевезено по воде почти 170 тысяч пассажиров.- Далее предлагаю перейти к теме обновления парка автобусов, городского электротранспорта, дорожной техники, подвижного состава. Каковы результаты этой работы за год?- В 2021 году губернатором края было принято решение о выделении средств на приобретение 193 автобусов для наших муниципалитетов. Это было впервые в новой истории. Для чего? Несмотря на то, что число пассажиров постоянно падает, а количество автомобилей растет, транспортное сообщение между селами, муниципалитетами, внутри муниципалитетов должно быть всегда. Были приобретены автобусы, которые получили 60 муниципальных образований, количество маршрутов увеличилось. Кроме этого, были использованы средства специальных казначейских кредитов, выделенных в рамках нацпроекта “Безопасные качественные дороги”. И в 2023 с переходом на 2024 мы приобрели еще 65 автобусов для наших муниципалитетов на сумму около 800 миллионов рублей. 41 автобус большой вместимости мы видим в краевой столице. В текущем году еще 22 автобуса мы приобрели за счет краевых средств. Готовимся сейчас передать их в наши муниципалитеты.В части городского электрического транспорта были приобретены трамваи для краевой столицы и семь троллейбусов для Рубцовска. Сейчас мы приобретаем пять современных троллейбусов для Барнаула. Такой тестовый вариант, посмотрим, как они себя поведут. Сейчас формируется новый национальный проект, там, где будет возможно, Алтайский край будет участвовать.Про приобретение дорожной техники - мы делаем это с 2019 года. За эти годы 268 машин приобретено только для дорожных предприятий. Для муниципальных образований 334 единицы техники приобретено. Если у дорожных предприятий это обновление парка раньше происходило, то у муниципалитетов такой техники в принципе не было. Сейчас благодаря новой технике у муниципалитетов есть возможность и с дорогами работать, и с благоустройством, и оперативно устранять коммунальные происшествия. В этом году работа будет продолжена.Если говорить про железнодорожный транспорт, то у края очень тесные партнерские отношения с “Западно-Сибирской железной дорогой”. Алтайский край субсидирует перевозки пассажиров, “Западно-сибирская железная дорога” обновляет подвижной состав. Это миллиарды рублей в год. Мы видим абсолютно все новые поезда, новые вагоны на территории Алтайского края. Недавно был в командировке и передвигался в сторону Славгорода на новом поезде. “Барнаул-Славгород”, очень хорошее впечатление. В декабре готовимся к ежедневному запуску маршрута “Барнаул-Славгород”, ждем новые поезда.- Раньше много говорили про планы запуска прямого поезда “Ласточка” до Новосибирска, эти планы осуществятся?- Очень много сил приложено для запуска этого маршрута, но возникли сложности. У нашего партнера - РЖД - сейчас нет поставок новых поездов из недружественных стран. Есть проект строительства нового российского поезда “Финист”, этот поезд мы надеемся увидеть на этом маршруте. Ждем решения по 2025 году от наших партнеров, надеемся, что все получится.

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https://ria.ru/20240913/marshrut-1972489156.html

https://ria.ru/20240912/investitsii-1972238270.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, барнаул, россия, новапорт, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), ржд