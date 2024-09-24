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СК показал допрос осужденного, готовившего побег из нижегородской колонии - РИА Новости, 24.09.2024
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20:38 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/dopros-1974500520.html
СК показал допрос осужденного, готовившего побег из нижегородской колонии
СК показал допрос осужденного, готовившего побег из нижегородской колонии - РИА Новости, 24.09.2024
СК показал допрос осужденного, готовившего побег из нижегородской колонии
Региональное следственное управление СК РФ опубликовало видео с допроса одного из троих осуждённых, готовивших побег из колонии в Нижегородской области. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T20:38
2024-09-24T20:38
происшествия
россия
нижегородская область
мирный
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сен - РИА Новости. Региональное следственное управление СК РФ опубликовало видео с допроса одного из троих осуждённых, готовивших побег из колонии в Нижегородской области. На видео двое сотрудников СК заводят в кабинет подозреваемого в организации побега из колонии, руки которого скованы за спиной, и усаживают напротив следователя. Ранее региональное следственное управление СК сообщало о том, что в исправительной колонии №6 ФСИН Нижегородской области предотвращён побег, который готовили трое осуждённых. Они же намеревались дезорганизовать деятельность исправительного учреждения. В ходе обыска у них были изъяты экстремистская религиозная литература, рукописи и ножи. Также сообщалось, что осужденные, находясь на территории колонии, предприняли попытки вступления в религиозное экстремистское объединение, деятельность которого в 2010 году решением Верховного суда РФ признана экстремистской и запрещена на территории РФ, и пропагандировали радикальные религиозные догматы среди осужденных. Возбуждено уголовное дело по статье 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации и участие в ней), статья 313 УК РФ (покушение на совершение побега из мест лишения свободы лицом, отбывающим наказание , совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия), статье 321 УК РФ (покушение на дезорганизацию деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). Мужская исправительная колония строгого режима №6 находится в поселке Мирный Варнавинского района.
https://ria.ru/20240921/kazakhstan-1973957746.html
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нижегородская область
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Допрос одного из заключенных, готовивших побег из нижегородской колонии
По информации регионального СК, осужденные, находясь на территории ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Нижегородской области, предприняли попытки вступления в запрещённое религиозное экстремистское объединение и активно принимали участие в нем, пропагандируя радикальные религиозные догматы указанного объединения среди осужденных.
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происшествия, россия, нижегородская область, мирный, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Россия, Нижегородская область, Мирный, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
СК показал допрос осужденного, готовившего побег из нижегородской колонии

СК показал видео допроса осужденного, готовившего побег из нижегородской колонии

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сен - РИА Новости. Региональное следственное управление СК РФ опубликовало видео с допроса одного из троих осуждённых, готовивших побег из колонии в Нижегородской области.
На видео двое сотрудников СК заводят в кабинет подозреваемого в организации побега из колонии, руки которого скованы за спиной, и усаживают напротив следователя.
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Ранее региональное следственное управление СК сообщало о том, что в исправительной колонии №6 ФСИН Нижегородской области предотвращён побег, который готовили трое осуждённых. Они же намеревались дезорганизовать деятельность исправительного учреждения. В ходе обыска у них были изъяты экстремистская религиозная литература, рукописи и ножи.
Также сообщалось, что осужденные, находясь на территории колонии, предприняли попытки вступления в религиозное экстремистское объединение, деятельность которого в 2010 году решением Верховного суда РФ признана экстремистской и запрещена на территории РФ, и пропагандировали радикальные религиозные догматы среди осужденных.
Возбуждено уголовное дело по статье 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации и участие в ней), статья 313 УК РФ (покушение на совершение побега из мест лишения свободы лицом, отбывающим наказание , совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия), статье 321 УК РФ (покушение на дезорганизацию деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества).
Мужская исправительная колония строгого режима №6 находится в поселке Мирный Варнавинского района.
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ПроисшествияРоссияНижегородская областьМирныйСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
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