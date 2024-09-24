https://ria.ru/20240924/dopros-1974500520.html

СК показал допрос осужденного, готовившего побег из нижегородской колонии

СК показал допрос осужденного, готовившего побег из нижегородской колонии - РИА Новости, 24.09.2024

СК показал допрос осужденного, готовившего побег из нижегородской колонии

Региональное следственное управление СК РФ опубликовало видео с допроса одного из троих осуждённых, готовивших побег из колонии в Нижегородской области. РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T20:38

2024-09-24T20:38

2024-09-24T20:38

происшествия

россия

нижегородская область

мирный

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сен - РИА Новости. Региональное следственное управление СК РФ опубликовало видео с допроса одного из троих осуждённых, готовивших побег из колонии в Нижегородской области. На видео двое сотрудников СК заводят в кабинет подозреваемого в организации побега из колонии, руки которого скованы за спиной, и усаживают напротив следователя. Ранее региональное следственное управление СК сообщало о том, что в исправительной колонии №6 ФСИН Нижегородской области предотвращён побег, который готовили трое осуждённых. Они же намеревались дезорганизовать деятельность исправительного учреждения. В ходе обыска у них были изъяты экстремистская религиозная литература, рукописи и ножи. Также сообщалось, что осужденные, находясь на территории колонии, предприняли попытки вступления в религиозное экстремистское объединение, деятельность которого в 2010 году решением Верховного суда РФ признана экстремистской и запрещена на территории РФ, и пропагандировали радикальные религиозные догматы среди осужденных. Возбуждено уголовное дело по статье 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации и участие в ней), статья 313 УК РФ (покушение на совершение побега из мест лишения свободы лицом, отбывающим наказание , совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия), статье 321 УК РФ (покушение на дезорганизацию деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). Мужская исправительная колония строгого режима №6 находится в поселке Мирный Варнавинского района.

https://ria.ru/20240921/kazakhstan-1973957746.html

https://ria.ru/20240916/desant-1973013186.html

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нижегородская область

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Допрос одного из заключенных, готовивших побег из нижегородской колонии По информации регионального СК, осужденные, находясь на территории ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Нижегородской области, предприняли попытки вступления в запрещённое религиозное экстремистское объединение и активно принимали участие в нем, пропагандируя радикальные религиозные догматы указанного объединения среди осужденных. 2024-09-24T20:38 true PT0M30S

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происшествия, россия, нижегородская область, мирный, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)