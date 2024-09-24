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Челябинскую учительницу, на которую напал ученик, выписали из больницы - РИА Новости, 24.09.2024
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17:36 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/chelyabinsk-1974472561.html
Челябинскую учительницу, на которую напал ученик, выписали из больницы
Челябинскую учительницу, на которую напал ученик, выписали из больницы - РИА Новости, 24.09.2024
Челябинскую учительницу, на которую напал ученик, выписали из больницы
Учительницу, пострадавшую в результате нападении подростка с молотком в школе Челябинска, выписали из больницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T17:36
2024-09-24T17:36
происшествия
нападение ученика на школу в челябинске
россия
челябинск
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ЧЕЛЯБИНСК, 24 сен – РИА Новости. Учительницу, пострадавшую в результате нападении подростка с молотком в школе Челябинска, выписали из больницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона. По данным следствия, 16 сентября в школе №68 Челябинска 13-летний подросток напал на одноклассников с молотком, пострадали три школьника и учительница, оказавшая ему сопротивление. Детей направили на лечение в Москву, а педагога госпитализировали в больницу Челябинска. "Преподаватель выписана из медицинского учреждения, ей была оказана вся необходимая медицинская помощь. В настоящее время находится на амбулаторном лечении в поликлинике по месту жительства", - говорится в сообщении ведомства. Устроивший нападение подросток, по данным источника РИА Новости, находится в областной психоневрологической больнице. После нападения возбуждены уголовные дела по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и халатности.
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происшествия, нападение ученика на школу в челябинске, россия, челябинск
Происшествия, Нападение ученика на школу в Челябинске, Россия, Челябинск
Челябинскую учительницу, на которую напал ученик, выписали из больницы

Пострадавшую при нападении ученика в Челябинске учительницу выписали из больницы

© СУ СК России по Челябинской областиСотрудники СК России у школы в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников
Сотрудники СК России у школы в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© СУ СК России по Челябинской области
Сотрудники СК России у школы в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников
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ЧЕЛЯБИНСК, 24 сен – РИА Новости. Учительницу, пострадавшую в результате нападении подростка с молотком в школе Челябинска, выписали из больницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона.
По данным следствия, 16 сентября в школе №68 Челябинска 13-летний подросток напал на одноклассников с молотком, пострадали три школьника и учительница, оказавшая ему сопротивление. Детей направили на лечение в Москву, а педагога госпитализировали в больницу Челябинска.
"Преподаватель выписана из медицинского учреждения, ей была оказана вся необходимая медицинская помощь. В настоящее время находится на амбулаторном лечении в поликлинике по месту жительства", - говорится в сообщении ведомства.
Устроивший нападение подросток, по данным источника РИА Новости, находится в областной психоневрологической больнице. После нападения возбуждены уголовные дела по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и халатности.
Задержанный после нападения школьника с молотком на сверстников в челябинской школе - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
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ПроисшествияНападение ученика на школу в ЧелябинскеРоссияЧелябинск
 
 
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