https://ria.ru/20240924/chelyabinsk-1974472561.html

Челябинскую учительницу, на которую напал ученик, выписали из больницы

Челябинскую учительницу, на которую напал ученик, выписали из больницы - РИА Новости, 24.09.2024

Челябинскую учительницу, на которую напал ученик, выписали из больницы

Учительницу, пострадавшую в результате нападении подростка с молотком в школе Челябинска, выписали из больницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T17:36

2024-09-24T17:36

2024-09-24T17:36

происшествия

нападение ученика на школу в челябинске

россия

челябинск

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ЧЕЛЯБИНСК, 24 сен – РИА Новости. Учительницу, пострадавшую в результате нападении подростка с молотком в школе Челябинска, выписали из больницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона. По данным следствия, 16 сентября в школе №68 Челябинска 13-летний подросток напал на одноклассников с молотком, пострадали три школьника и учительница, оказавшая ему сопротивление. Детей направили на лечение в Москву, а педагога госпитализировали в больницу Челябинска. "Преподаватель выписана из медицинского учреждения, ей была оказана вся необходимая медицинская помощь. В настоящее время находится на амбулаторном лечении в поликлинике по месту жительства", - говорится в сообщении ведомства. Устроивший нападение подросток, по данным источника РИА Новости, находится в областной психоневрологической больнице. После нападения возбуждены уголовные дела по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и халатности.

https://ria.ru/20240918/chelyabinsk-1973333943.html

россия

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происшествия, нападение ученика на школу в челябинске, россия, челябинск