Волошин прокомментировал проект о запрете пропаганды чайлдфри
Сенатор Волошин: запрет пропаганды чайлдфри не посягает на личное право граждан
Здание Государственной думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Законопроект о запрете пропаганды чайлдфри не посягает на личное право граждан принимать решение о том, иметь ли детей, он направлен на защиту россиян от этой деструктивной идеологии, заявил сенатор от ДНР Александр Волошин.
Депутат Госдумы Султан Хамзаев сообщил РИА Новости, что законопроект о запрете движения чайлдфри в РФ будет внесен в Госдуму во вторник. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее заявила, что движение "чайлдфри" нужно законодательно запретить в России.
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"Законопроект о запрете пропаганды чайлдфри вызвал серьезный резонанс в обществе. Появляется много домыслов и откровенной дезинформации по этому поводу. Запрет пропаганды чайлдфри направлен именно на защиту общества от деструктивных идеологий, а не на ограничение личных свобод. Уважение к индивидуальному выбору остается неизменным конституционным принципом нашего государства", - написал политик в своем Telegram-канале.
По словам законодателя, чайлдфри, прежде всего, это деструктивная идеология. Пропаганда отказа от рождения детей наносит непоправимый ущерб обществу. "Страны Запада отнеслись к этой проблеме либерально и сегодня пожинают плоды политического легкомыслия. Общее старение населения, отсутствие достаточного количества молодежи, которую приходится замещать мигрантами — таковы реалии западного мира уже сегодня", - добавил он.
"Наша задача - избежать чужих ошибок, не повторить этот тупиковый путь. Мы должны защищать молодежь от влияния идеологий, которые негативно скажутся на будущем нации", - уверен законодатель. Волошин как "сенатор Российской Федерации от ДНР и гражданин своей страны", полностью поддерживает инициативу по запрету пропаганды идеологии чайлдфри.
Как отметил ранее спикер ГД Вячеслав Володин, документом предлагается запретить пропаганду отказа от рождения детей в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. Штрафы за нарушение составят до 400 тысяч рублей для физических лиц, до 800 тысяч рублей для должностных лиц и до 5 миллионов рублей для юридических лиц. По аналогии с теми, что были приняты ранее за пропаганду ЛГБТ* (движение запрещено в РФ как экстремистское) и смены пола.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.