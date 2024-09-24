https://ria.ru/20240924/chayldfri-1974412747.html

Волошин прокомментировал проект о запрете пропаганды чайлдфри

Волошин прокомментировал проект о запрете пропаганды чайлдфри - РИА Новости, 24.09.2024

Волошин прокомментировал проект о запрете пропаганды чайлдфри

Законопроект о запрете пропаганды чайлдфри не посягает на личное право граждан принимать решение о том, иметь ли детей, он направлен на защиту россиян от этой... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T13:10

2024-09-24T13:10

2024-09-24T13:10

общество

россия

александр волошин

султан хамзаев

валентина матвиенко

госдума рф

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808261646_0:0:3620:2037_1920x0_80_0_0_b67ad7e64ac24638aa7897f92fe6baa8.jpg

МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Законопроект о запрете пропаганды чайлдфри не посягает на личное право граждан принимать решение о том, иметь ли детей, он направлен на защиту россиян от этой деструктивной идеологии, заявил сенатор от ДНР Александр Волошин. Депутат Госдумы Султан Хамзаев сообщил РИА Новости, что законопроект о запрете движения чайлдфри в РФ будет внесен в Госдуму во вторник. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее заявила, что движение "чайлдфри" нужно законодательно запретить в России. "Законопроект о запрете пропаганды чайлдфри вызвал серьезный резонанс в обществе. Появляется много домыслов и откровенной дезинформации по этому поводу. Запрет пропаганды чайлдфри направлен именно на защиту общества от деструктивных идеологий, а не на ограничение личных свобод. Уважение к индивидуальному выбору остается неизменным конституционным принципом нашего государства", - написал политик в своем Telegram-канале. По словам законодателя, чайлдфри, прежде всего, это деструктивная идеология. Пропаганда отказа от рождения детей наносит непоправимый ущерб обществу. "Страны Запада отнеслись к этой проблеме либерально и сегодня пожинают плоды политического легкомыслия. Общее старение населения, отсутствие достаточного количества молодежи, которую приходится замещать мигрантами — таковы реалии западного мира уже сегодня", - добавил он. "Наша задача - избежать чужих ошибок, не повторить этот тупиковый путь. Мы должны защищать молодежь от влияния идеологий, которые негативно скажутся на будущем нации", - уверен законодатель. Волошин как "сенатор Российской Федерации от ДНР и гражданин своей страны", полностью поддерживает инициативу по запрету пропаганды идеологии чайлдфри. Как отметил ранее спикер ГД Вячеслав Володин, документом предлагается запретить пропаганду отказа от рождения детей в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. Штрафы за нарушение составят до 400 тысяч рублей для физических лиц, до 800 тысяч рублей для должностных лиц и до 5 миллионов рублей для юридических лиц. По аналогии с теми, что были приняты ранее за пропаганду ЛГБТ* (движение запрещено в РФ как экстремистское) и смены пола. * Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20240923/rpts-1974218576.html

https://ria.ru/20240924/volodin-1974371848.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, александр волошин, султан хамзаев, валентина матвиенко, госдума рф, совет федерации рф