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Волошин прокомментировал проект о запрете пропаганды чайлдфри - РИА Новости, 24.09.2024
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13:10 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/chayldfri-1974412747.html
Волошин прокомментировал проект о запрете пропаганды чайлдфри
Волошин прокомментировал проект о запрете пропаганды чайлдфри - РИА Новости, 24.09.2024
Волошин прокомментировал проект о запрете пропаганды чайлдфри
Законопроект о запрете пропаганды чайлдфри не посягает на личное право граждан принимать решение о том, иметь ли детей, он направлен на защиту россиян от этой... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T13:10
2024-09-24T13:10
общество
россия
александр волошин
султан хамзаев
валентина матвиенко
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Законопроект о запрете пропаганды чайлдфри не посягает на личное право граждан принимать решение о том, иметь ли детей, он направлен на защиту россиян от этой деструктивной идеологии, заявил сенатор от ДНР Александр Волошин. Депутат Госдумы Султан Хамзаев сообщил РИА Новости, что законопроект о запрете движения чайлдфри в РФ будет внесен в Госдуму во вторник. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее заявила, что движение "чайлдфри" нужно законодательно запретить в России. "Законопроект о запрете пропаганды чайлдфри вызвал серьезный резонанс в обществе. Появляется много домыслов и откровенной дезинформации по этому поводу. Запрет пропаганды чайлдфри направлен именно на защиту общества от деструктивных идеологий, а не на ограничение личных свобод. Уважение к индивидуальному выбору остается неизменным конституционным принципом нашего государства", - написал политик в своем Telegram-канале. По словам законодателя, чайлдфри, прежде всего, это деструктивная идеология. Пропаганда отказа от рождения детей наносит непоправимый ущерб обществу. "Страны Запада отнеслись к этой проблеме либерально и сегодня пожинают плоды политического легкомыслия. Общее старение населения, отсутствие достаточного количества молодежи, которую приходится замещать мигрантами — таковы реалии западного мира уже сегодня", - добавил он. "Наша задача - избежать чужих ошибок, не повторить этот тупиковый путь. Мы должны защищать молодежь от влияния идеологий, которые негативно скажутся на будущем нации", - уверен законодатель. Волошин как "сенатор Российской Федерации от ДНР и гражданин своей страны", полностью поддерживает инициативу по запрету пропаганды идеологии чайлдфри. Как отметил ранее спикер ГД Вячеслав Володин, документом предлагается запретить пропаганду отказа от рождения детей в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. Штрафы за нарушение составят до 400 тысяч рублей для физических лиц, до 800 тысяч рублей для должностных лиц и до 5 миллионов рублей для юридических лиц. По аналогии с теми, что были приняты ранее за пропаганду ЛГБТ* (движение запрещено в РФ как экстремистское) и смены пола. * Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20240923/rpts-1974218576.html
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общество, россия, александр волошин, султан хамзаев, валентина матвиенко, госдума рф, совет федерации рф
Общество, Россия, Александр Волошин, Султан Хамзаев, Валентина Матвиенко, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
Волошин прокомментировал проект о запрете пропаганды чайлдфри

Сенатор Волошин: запрет пропаганды чайлдфри не посягает на личное право граждан

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Законопроект о запрете пропаганды чайлдфри не посягает на личное право граждан принимать решение о том, иметь ли детей, он направлен на защиту россиян от этой деструктивной идеологии, заявил сенатор от ДНР Александр Волошин.
Депутат Госдумы Султан Хамзаев сообщил РИА Новости, что законопроект о запрете движения чайлдфри в РФ будет внесен в Госдуму во вторник. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее заявила, что движение "чайлдфри" нужно законодательно запретить в России.
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"Законопроект о запрете пропаганды чайлдфри вызвал серьезный резонанс в обществе. Появляется много домыслов и откровенной дезинформации по этому поводу. Запрет пропаганды чайлдфри направлен именно на защиту общества от деструктивных идеологий, а не на ограничение личных свобод. Уважение к индивидуальному выбору остается неизменным конституционным принципом нашего государства", - написал политик в своем Telegram-канале.
По словам законодателя, чайлдфри, прежде всего, это деструктивная идеология. Пропаганда отказа от рождения детей наносит непоправимый ущерб обществу. "Страны Запада отнеслись к этой проблеме либерально и сегодня пожинают плоды политического легкомыслия. Общее старение населения, отсутствие достаточного количества молодежи, которую приходится замещать мигрантами — таковы реалии западного мира уже сегодня", - добавил он.
"Наша задача - избежать чужих ошибок, не повторить этот тупиковый путь. Мы должны защищать молодежь от влияния идеологий, которые негативно скажутся на будущем нации", - уверен законодатель. Волошин как "сенатор Российской Федерации от ДНР и гражданин своей страны", полностью поддерживает инициативу по запрету пропаганды идеологии чайлдфри.
Как отметил ранее спикер ГД Вячеслав Володин, документом предлагается запретить пропаганду отказа от рождения детей в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. Штрафы за нарушение составят до 400 тысяч рублей для физических лиц, до 800 тысяч рублей для должностных лиц и до 5 миллионов рублей для юридических лиц. По аналогии с теми, что были приняты ранее за пропаганду ЛГБТ* (движение запрещено в РФ как экстремистское) и смены пола.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
Семья - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Володин рассказал о штрафах за пропаганду чайлдфри
Вчера, 10:44
 
ОбществоРоссияАлександр ВолошинСултан ХамзаевВалентина МатвиенкоГосдума РФСовет Федерации РФ
 
 
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