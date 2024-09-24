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Посол Чада в Москве не знает о причине задержания россиян - РИА Новости, 24.09.2024
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14:04 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/chad-1974423192.html
Посол Чада в Москве не знает о причине задержания россиян
Посол Чада в Москве не знает о причине задержания россиян - РИА Новости, 24.09.2024
Посол Чада в Москве не знает о причине задержания россиян
Посол Чада в Москве Адам Бешир сообщил РИА Новости, что не располагает информацией о причине задержания в Чаде россиян, включая социолога Максима Шугалея. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T14:04
2024-09-24T14:04
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Посол Чада в Москве Адам Бешир сообщил РИА Новости, что не располагает информацией о причине задержания в Чаде россиян, включая социолога Максима Шугалея. "У меня нет точной информации о том, почему они были арестованы", — сказал Бешир. МИД РФ ранее сообщал, что Москва принимает все необходимые меры для освобождения трех граждан России и гражданина Белоруссии, задержанных в африканской стране. Речь шла о россиянах Шугалее, Суэйфане и Цареве, а также о гражданине Белоруссии Денисевиче.
https://ria.ru/20240528/chad-1948994206.html
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Посол Чада в Москве не знает о причине задержания россиян

Посол Чада не располагает сведениями о причине задержания российских социологов

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПосол Чада в России Адам Бешир Махамуд
Посол Чада в России Адам Бешир Махамуд - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Посол Чада в Москве Адам Бешир сообщил РИА Новости, что не располагает информацией о причине задержания в Чаде россиян, включая социолога Максима Шугалея.
"У меня нет точной информации о том, почему они были арестованы", — сказал Бешир.
МИД РФ ранее сообщал, что Москва принимает все необходимые меры для освобождения трех граждан России и гражданина Белоруссии, задержанных в африканской стране. Речь шла о россиянах Шугалее, Суэйфане и Цареве, а также о гражданине Белоруссии Денисевиче.
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