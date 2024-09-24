https://ria.ru/20240924/chad-1974423192.html
Посол Чада в Москве не знает о причине задержания россиян
Посол Чада в Москве не знает о причине задержания россиян - РИА Новости, 24.09.2024
Посол Чада в Москве не знает о причине задержания россиян
Посол Чада в Москве Адам Бешир сообщил РИА Новости, что не располагает информацией о причине задержания в Чаде россиян, включая социолога Максима Шугалея. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T14:04
2024-09-24T14:04
2024-09-24T14:04
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Посол Чада в Москве Адам Бешир сообщил РИА Новости, что не располагает информацией о причине задержания в Чаде россиян, включая социолога Максима Шугалея. "У меня нет точной информации о том, почему они были арестованы", — сказал Бешир. МИД РФ ранее сообщал, что Москва принимает все необходимые меры для освобождения трех граждан России и гражданина Белоруссии, задержанных в африканской стране. Речь шла о россиянах Шугалее, Суэйфане и Цареве, а также о гражданине Белоруссии Денисевиче.
https://ria.ru/20240528/chad-1948994206.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, чад, москва, в мире
Россия, Белоруссия, Чад, Москва, В мире
Посол Чада в Москве не знает о причине задержания россиян
Посол Чада не располагает сведениями о причине задержания российских социологов