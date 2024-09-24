https://ria.ru/20240924/chad-1974414134.html

Задержанных в Чаде россиян освободят и вернут на родину, сообщил посол

Задержанных в Чаде россиян освободят и вернут на родину, сообщил посол - РИА Новости, 24.09.2024

Задержанных в Чаде россиян освободят и вернут на родину, сообщил посол

Задержанные в Чаде россияне, включая социолога Максима Шугалея, вскоре будут освобождены и переданы властям РФ, сообщил РИА Новости во вторник посол Чада в... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T13:19

2024-09-24T13:19

2024-09-24T13:22

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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Задержанные в Чаде россияне, включая социолога Максима Шугалея, вскоре будут освобождены и переданы властям РФ, сообщил РИА Новости во вторник посол Чада в России Адам Бешир."Мне сказали, что дано указание: они будут освобождены и переданы российским властям", - сказал посол.По его словам, всего были задержаны четыре человека.МИД РФ ранее сообщал, что Москва предпринимает все необходимые меры для освобождения трех граждан РФ и гражданина Белоруссии, задержанных в африканской стране: россиян Шугалея, Суэйфана, Царева и гражданина Белоруссии Денисевича.

https://ria.ru/20240903/shri-lanka-1970374363.html

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россия, чад, белоруссия, в мире