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Задержанных в Чаде россиян освободят и вернут на родину, сообщил посол - РИА Новости, 24.09.2024
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13:19 24.09.2024 (обновлено: 13:22 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/chad-1974414134.html
Задержанных в Чаде россиян освободят и вернут на родину, сообщил посол
Задержанных в Чаде россиян освободят и вернут на родину, сообщил посол - РИА Новости, 24.09.2024
Задержанных в Чаде россиян освободят и вернут на родину, сообщил посол
Задержанные в Чаде россияне, включая социолога Максима Шугалея, вскоре будут освобождены и переданы властям РФ, сообщил РИА Новости во вторник посол Чада в... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T13:19
2024-09-24T13:22
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Задержанные в Чаде россияне, включая социолога Максима Шугалея, вскоре будут освобождены и переданы властям РФ, сообщил РИА Новости во вторник посол Чада в России Адам Бешир."Мне сказали, что дано указание: они будут освобождены и переданы российским властям", - сказал посол.По его словам, всего были задержаны четыре человека.МИД РФ ранее сообщал, что Москва предпринимает все необходимые меры для освобождения трех граждан РФ и гражданина Белоруссии, задержанных в африканской стране: россиян Шугалея, Суэйфана, Царева и гражданина Белоруссии Денисевича.
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россия, чад, белоруссия, в мире
Россия, Чад, Белоруссия, В мире
Задержанных в Чаде россиян освободят и вернут на родину, сообщил посол

Посол: задержанных в Чаде россиян вскоре освободят и передадут властям

Самер Суэйфан и Максим Шугалей
Самер Суэйфан и Максим Шугалей - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Самер Суэйфан и Максим Шугалей
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Задержанные в Чаде россияне, включая социолога Максима Шугалея, вскоре будут освобождены и переданы властям РФ, сообщил РИА Новости во вторник посол Чада в России Адам Бешир.
"Мне сказали, что дано указание: они будут освобождены и переданы российским властям", - сказал посол.
По его словам, всего были задержаны четыре человека.
МИД РФ ранее сообщал, что Москва предпринимает все необходимые меры для освобождения трех граждан РФ и гражданина Белоруссии, задержанных в африканской стране: россиян Шугалея, Суэйфана, Царева и гражданина Белоруссии Денисевича.
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