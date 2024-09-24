https://ria.ru/20240924/byudzhet-1974464437.html
Силуанов рассказал о прогнозируемом дефиците бюджета в следующей трехлетке
Силуанов рассказал о прогнозируемом дефиците бюджета в следующей трехлетке - РИА Новости, 24.09.2024
Силуанов рассказал о прогнозируемом дефиците бюджета в следующей трехлетке
Дефицит федерального бюджета РФ в следующей трехлетке не превысит 1% ВВП, сообщил министр финансов Антон Силуанов, выступая на заседании правительства, на... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T16:55
2024-09-24T16:55
2024-09-24T16:55
экономика
россия
антон силуанов
андрей макаров
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929615110_0:59:3072:1786_1920x0_80_0_0_de77431a7f4c81e3b0c6f4f15f64f237.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Дефицит федерального бюджета РФ в следующей трехлетке не превысит 1% ВВП, сообщил министр финансов Антон Силуанов, выступая на заседании правительства, на котором рассматривается проект главного финансового документа страны на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. "Бюджет сформирован исходя из обеспечения структурной сбалансированности и нулевого первичного баланса, дефицит бюджета в пределах трехлетки не превысит 1% ВВП", - сказал Силуанов. Внесение проекта федерального бюджета на 2025-2027 годы в Госдуме ожидают 30 сентября, говорил председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. Предельный срок внесения правительством в Госдуму проекта бюджета на трехлетний период ранее был перенесен с 15 сентября на 1 октября.
https://ria.ru/20240830/ekonomika-1969474059.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929615110_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7b2f877883a6471d1e67e409e78e5dcd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, антон силуанов, андрей макаров, госдума рф
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Андрей Макаров, Госдума РФ
Силуанов рассказал о прогнозируемом дефиците бюджета в следующей трехлетке
Силуанов: дефицит бюджета в следующей трехлетке не превысит одного процента ВВП