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Силуанов рассказал о прогнозируемом дефиците бюджета в следующей трехлетке - РИА Новости, 24.09.2024
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16:55 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/byudzhet-1974464437.html
Силуанов рассказал о прогнозируемом дефиците бюджета в следующей трехлетке
Силуанов рассказал о прогнозируемом дефиците бюджета в следующей трехлетке - РИА Новости, 24.09.2024
Силуанов рассказал о прогнозируемом дефиците бюджета в следующей трехлетке
Дефицит федерального бюджета РФ в следующей трехлетке не превысит 1% ВВП, сообщил министр финансов Антон Силуанов, выступая на заседании правительства, на... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T16:55
2024-09-24T16:55
экономика
россия
антон силуанов
андрей макаров
госдума рф
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Дефицит федерального бюджета РФ в следующей трехлетке не превысит 1% ВВП, сообщил министр финансов Антон Силуанов, выступая на заседании правительства, на котором рассматривается проект главного финансового документа страны на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. "Бюджет сформирован исходя из обеспечения структурной сбалансированности и нулевого первичного баланса, дефицит бюджета в пределах трехлетки не превысит 1% ВВП", - сказал Силуанов. Внесение проекта федерального бюджета на 2025-2027 годы в Госдуме ожидают 30 сентября, говорил председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. Предельный срок внесения правительством в Госдуму проекта бюджета на трехлетний период ранее был перенесен с 15 сентября на 1 октября.
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экономика, россия, антон силуанов, андрей макаров, госдума рф
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Андрей Макаров, Госдума РФ
Силуанов рассказал о прогнозируемом дефиците бюджета в следующей трехлетке

Силуанов: дефицит бюджета в следующей трехлетке не превысит одного процента ВВП

© РИА Новости / POOL/Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / POOL/Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Дефицит федерального бюджета РФ в следующей трехлетке не превысит 1% ВВП, сообщил министр финансов Антон Силуанов, выступая на заседании правительства, на котором рассматривается проект главного финансового документа страны на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов.
"Бюджет сформирован исходя из обеспечения структурной сбалансированности и нулевого первичного баланса, дефицит бюджета в пределах трехлетки не превысит 1% ВВП", - сказал Силуанов.
Внесение проекта федерального бюджета на 2025-2027 годы в Госдуме ожидают 30 сентября, говорил председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. Предельный срок внесения правительством в Госдуму проекта бюджета на трехлетний период ранее был перенесен с 15 сентября на 1 октября.
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