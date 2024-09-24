https://ria.ru/20240924/byudzhet-1974464437.html

Силуанов рассказал о прогнозируемом дефиците бюджета в следующей трехлетке

Силуанов рассказал о прогнозируемом дефиците бюджета в следующей трехлетке - РИА Новости, 24.09.2024

Силуанов рассказал о прогнозируемом дефиците бюджета в следующей трехлетке

Дефицит федерального бюджета РФ в следующей трехлетке не превысит 1% ВВП, сообщил министр финансов Антон Силуанов, выступая на заседании правительства, на... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T16:55

2024-09-24T16:55

2024-09-24T16:55

экономика

россия

антон силуанов

андрей макаров

госдума рф

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Дефицит федерального бюджета РФ в следующей трехлетке не превысит 1% ВВП, сообщил министр финансов Антон Силуанов, выступая на заседании правительства, на котором рассматривается проект главного финансового документа страны на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. "Бюджет сформирован исходя из обеспечения структурной сбалансированности и нулевого первичного баланса, дефицит бюджета в пределах трехлетки не превысит 1% ВВП", - сказал Силуанов. Внесение проекта федерального бюджета на 2025-2027 годы в Госдуме ожидают 30 сентября, говорил председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. Предельный срок внесения правительством в Госдуму проекта бюджета на трехлетний период ранее был перенесен с 15 сентября на 1 октября.

https://ria.ru/20240830/ekonomika-1969474059.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, антон силуанов, андрей макаров, госдума рф