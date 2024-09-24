https://ria.ru/20240924/bulgakov-1974499661.html
Суд продлил арест генералу Булгакову
Суд продлил арест генералу Булгакову - РИА Новости, 24.09.2024
Суд продлил арест генералу Булгакову
Басманный суд Москвы продлил до 25 декабря срок ареста экс-замглавы Минобороны РФ генералу армии Дмитрию Булгакову, обвиняемому в мошенничестве, передает... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T20:01
2024-09-24T20:01
2024-09-24T20:04
дмитрий булгаков
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
басманный суд г. москвы
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил до 25 декабря срок ареста экс-замглавы Минобороны РФ генералу армии Дмитрию Булгакову, обвиняемому в мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, продлить меру пресечения в виде содержания под стражей", - огласила решение судья Елена Ленская.На тот же срок суд продлил арест его предполагаемым соучастникам: гендиректору ООО "Нева-Балт СПб" Герману Яковлеву и Геннадию Селезневу.Булгакову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, вину он не признает. Генерал, до сентября 2022 года отвечавший в Минобороны за материально-техническое обеспечение армии, был арестован в июле.По данным газеты "Коммерсант", уголовное дело в отношении Булгакова связано с заключением контрактов на оказание услуг по энергетическому обследованию систем внутреннего и наружного освещения Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. В качестве субподрядчика к работам была привлечена подконтрольная Булгакову фирма, которая необоснованно обогатилась на почти 50 миллионов рублей, сообщало издание.Адвокат Сергей Севрук рассказал РИА Новости, что Булгакову вменяется мошенничество на более чем 49 миллионов рублей, однако он этих денег не получал - они находятся на счету фирмы-подрядчика АО "Петербургская сбытовая компания".
https://ria.ru/20240924/sud-1974478437.html
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дмитрий булгаков, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, басманный суд г. москвы
Дмитрий Булгаков, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Басманный суд г. Москвы
Суд продлил арест генералу Булгакову
Суд продлил арест бывшему замминистра обороны Булгакову до 25 декабря
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил до 25 декабря срок ареста экс-замглавы Минобороны РФ генералу армии Дмитрию Булгакову, обвиняемому в мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, продлить меру пресечения в виде содержания под стражей", - огласила решение судья Елена Ленская
.
На тот же срок суд продлил арест его предполагаемым соучастникам: гендиректору ООО "Нева-Балт СПб" Герману Яковлеву и Геннадию Селезневу
.
Булгакову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, вину он не признает. Генерал, до сентября 2022 года отвечавший в Минобороны за материально-техническое обеспечение армии, был арестован в июле.
По данным газеты "Коммерсант", уголовное дело в отношении Булгакова связано с заключением контрактов на оказание услуг по энергетическому обследованию систем внутреннего и наружного освещения Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. В качестве субподрядчика к работам была привлечена подконтрольная Булгакову фирма, которая необоснованно обогатилась на почти 50 миллионов рублей, сообщало издание.
Адвокат Сергей Севрук рассказал РИА Новости, что Булгакову вменяется мошенничество на более чем 49 миллионов рублей, однако он этих денег не получал - они находятся на счету фирмы-подрядчика АО "Петербургская сбытовая компания".