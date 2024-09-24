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В Британии обеспокоены эскалацией между Израилем и Ливаном - РИА Новости, 24.09.2024
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00:56 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/britaniya-1974332008.html
В Британии обеспокоены эскалацией между Израилем и Ливаном
В Британии обеспокоены эскалацией между Израилем и Ливаном - РИА Новости, 24.09.2024
В Британии обеспокоены эскалацией между Израилем и Ливаном
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что встревожен эскалацией между Израилем и Ливаном, призвал обе стороны к немедленному прекращению... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T00:56
2024-09-24T00:56
в мире
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хезболла
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детонация сотен пейджеров в ливане
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что встревожен эскалацией между Израилем и Ливаном, призвал обе стороны к немедленному прекращению огня. "Глубоко встревожен ракетными и воздушными ударами в Ливане и Израиле и вызванными ими жертвами среди мирных жителей. Дальнейшая эскалация грозит еще более разрушительными последствиями. Я повторяю свой призыв к немедленному прекращению огня с обеих сторон, на что я обращу внимание когда встречусь с министрами стран G7", - написал Лэмми на своей странице в соцсети X. Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Бойцы движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию. Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.
https://ria.ru/20240923/livan-1974301438.html
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в мире, ливан, израиль, великобритания, хезболла, g7, оон, детонация сотен пейджеров в ливане
В мире, Ливан, Израиль, Великобритания, Хезболла, G7, ООН, Детонация сотен пейджеров в Ливане
В Британии обеспокоены эскалацией между Израилем и Ливаном

Глава МИД Британии Лэмми: Лондон обеспокоен эскалацией между Израилем и Ливаном

© AP Photo / Alberto PezzaliПарламентская площадь в Лондоне
Парламентская площадь в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© AP Photo / Alberto Pezzali
Парламентская площадь в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что встревожен эскалацией между Израилем и Ливаном, призвал обе стороны к немедленному прекращению огня.
"Глубоко встревожен ракетными и воздушными ударами в Ливане и Израиле и вызванными ими жертвами среди мирных жителей. Дальнейшая эскалация грозит еще более разрушительными последствиями. Я повторяю свой призыв к немедленному прекращению огня с обеих сторон, на что я обращу внимание когда встречусь с министрами стран G7", - написал Лэмми на своей странице в соцсети X.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Нетаньяху обратился к жителям Ливана
Вчера, 19:06
Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Бойцы движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию.
Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.
Последствия атаки израильской авиации по пригороду Бейрута - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
СМИ назвали цель ударов Израиля по Ливану
Вчера, 20:16
 
В миреЛиванИзраильВеликобританияХезболлаG7ООНДетонация сотен пейджеров в Ливане
 
 
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