https://ria.ru/20240924/britaniya-1974332008.html

В Британии обеспокоены эскалацией между Израилем и Ливаном

В Британии обеспокоены эскалацией между Израилем и Ливаном - РИА Новости, 24.09.2024

В Британии обеспокоены эскалацией между Израилем и Ливаном

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что встревожен эскалацией между Израилем и Ливаном, призвал обе стороны к немедленному прекращению... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T00:56

2024-09-24T00:56

2024-09-24T00:56

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что встревожен эскалацией между Израилем и Ливаном, призвал обе стороны к немедленному прекращению огня. "Глубоко встревожен ракетными и воздушными ударами в Ливане и Израиле и вызванными ими жертвами среди мирных жителей. Дальнейшая эскалация грозит еще более разрушительными последствиями. Я повторяю свой призыв к немедленному прекращению огня с обеих сторон, на что я обращу внимание когда встречусь с министрами стран G7", - написал Лэмми на своей странице в соцсети X. Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Бойцы движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию. Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.

https://ria.ru/20240923/livan-1974301438.html

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в мире, ливан, израиль, великобритания, хезболла, g7, оон, детонация сотен пейджеров в ливане