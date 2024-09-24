https://ria.ru/20240924/brilliant-1974348281.html

Россия впервые импортировала крупную партию бриллиантов из Китая

Россия впервые импортировала крупную партию бриллиантов из Китая - РИА Новости, 24.09.2024

Россия впервые импортировала крупную партию бриллиантов из Китая

Россия в августе этого года впервые импортировала крупную партию бриллиантов из Китая: ее объемы составили более 35 тысяч карат на более чем 12 миллионов... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T05:16

2024-09-24T05:16

2024-09-24T05:17

экономика

россия

китай

москва

рэу имени г. в. плеханова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148680/54/1486805408_0:0:5760:3240_1920x0_80_0_0_27d2ff414904b3482de5f4ab71665946.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Россия в августе этого года впервые импортировала крупную партию бриллиантов из Китая: ее объемы составили более 35 тысяч карат на более чем 12 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости, изучив данные китайской таможенной службы. Так, в августе 2024 года объемы экспорта Китаем бриллиантов (или непромышленных неоправленных обработанных алмазов) в Россию составили 35 230 карат или чуть более 7 килограммов камней. В денежном выражении поставки достигли 12,4 миллиона долларов. Это стало первой крупной покупкой китайских бриллиантов Россией за все время. До этого в последний раз Москва покупала эти камни у Пекина одиннадцать лет назад, в 2013 году, но в небольшом объеме - лишь на 199 тысяч долларов. Доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова, комментируя агентству статистику, отметила, что сейчас порядка 90% обработки российских алмазов происходит на индийских гранильных предприятиях, а на китайские приходится около 5%. "Но эта доля постепенно растет, что можно заметить в возросшем объеме закупок бриллиантов у Китая, то есть уже переработанных драгоценных камней", - сказала она. "Таким образом получается, что и здесь европейский рынок сам лишил себя дополнительной выручки от использования российских алмазов, а Россия начала использовать другие рынки Азии с целью осуществления торговли данной категорией товара", - добавила Новикова. При этом по итогам августа Россия стала вторым покупателем китайский бриллиантов. Первое место занял Гонконг с суммой поставок в 41,7 миллиона долларов, а третье - Бельгия с 8,2 миллионами. Также у Поднебесной покупали алмазы Израиль (1,5 миллиона долларов), ОАЭ (1,03 миллиона), США (454 тысячи), Франция (360 тысяч) и Индия (201 тысяча). При этом по итогам восьми месяцев этого года Россия оказалась на пятом месте по покупкам бриллиантов у КНР.

https://ria.ru/20240824/kitaj-1968202290.html

https://ria.ru/20240923/pivo-1974154813.html

россия

китай

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, китай, москва, рэу имени г. в. плеханова