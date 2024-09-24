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Россия впервые импортировала крупную партию бриллиантов из Китая - РИА Новости, 24.09.2024
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05:16 24.09.2024 (обновлено: 05:17 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/brilliant-1974348281.html
Россия впервые импортировала крупную партию бриллиантов из Китая
Россия впервые импортировала крупную партию бриллиантов из Китая - РИА Новости, 24.09.2024
Россия впервые импортировала крупную партию бриллиантов из Китая
Россия в августе этого года впервые импортировала крупную партию бриллиантов из Китая: ее объемы составили более 35 тысяч карат на более чем 12 миллионов... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T05:16
2024-09-24T05:17
экономика
россия
китай
москва
рэу имени г. в. плеханова
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Россия в августе этого года впервые импортировала крупную партию бриллиантов из Китая: ее объемы составили более 35 тысяч карат на более чем 12 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости, изучив данные китайской таможенной службы. Так, в августе 2024 года объемы экспорта Китаем бриллиантов (или непромышленных неоправленных обработанных алмазов) в Россию составили 35 230 карат или чуть более 7 килограммов камней. В денежном выражении поставки достигли 12,4 миллиона долларов. Это стало первой крупной покупкой китайских бриллиантов Россией за все время. До этого в последний раз Москва покупала эти камни у Пекина одиннадцать лет назад, в 2013 году, но в небольшом объеме - лишь на 199 тысяч долларов. Доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова, комментируя агентству статистику, отметила, что сейчас порядка 90% обработки российских алмазов происходит на индийских гранильных предприятиях, а на китайские приходится около 5%. "Но эта доля постепенно растет, что можно заметить в возросшем объеме закупок бриллиантов у Китая, то есть уже переработанных драгоценных камней", - сказала она. "Таким образом получается, что и здесь европейский рынок сам лишил себя дополнительной выручки от использования российских алмазов, а Россия начала использовать другие рынки Азии с целью осуществления торговли данной категорией товара", - добавила Новикова. При этом по итогам августа Россия стала вторым покупателем китайский бриллиантов. Первое место занял Гонконг с суммой поставок в 41,7 миллиона долларов, а третье - Бельгия с 8,2 миллионами. Также у Поднебесной покупали алмазы Израиль (1,5 миллиона долларов), ОАЭ (1,03 миллиона), США (454 тысячи), Франция (360 тысяч) и Индия (201 тысяча). При этом по итогам восьми месяцев этого года Россия оказалась на пятом месте по покупкам бриллиантов у КНР.
https://ria.ru/20240824/kitaj-1968202290.html
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экономика, россия, китай, москва, рэу имени г. в. плеханова
Экономика, Россия, Китай, Москва, РЭУ имени Г. В. Плеханова
Россия впервые импортировала крупную партию бриллиантов из Китая

Россия в августе впервые импортировала крупную партию китайских бриллиантов

© Fotolia / barbrafordБриллианты
Бриллианты - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© Fotolia / barbraford
Бриллианты. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Россия в августе этого года впервые импортировала крупную партию бриллиантов из Китая: ее объемы составили более 35 тысяч карат на более чем 12 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости, изучив данные китайской таможенной службы.
Так, в августе 2024 года объемы экспорта Китаем бриллиантов (или непромышленных неоправленных обработанных алмазов) в Россию составили 35 230 карат или чуть более 7 килограммов камней. В денежном выражении поставки достигли 12,4 миллиона долларов.
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Это стало первой крупной покупкой китайских бриллиантов Россией за все время. До этого в последний раз Москва покупала эти камни у Пекина одиннадцать лет назад, в 2013 году, но в небольшом объеме - лишь на 199 тысяч долларов.
Доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова, комментируя агентству статистику, отметила, что сейчас порядка 90% обработки российских алмазов происходит на индийских гранильных предприятиях, а на китайские приходится около 5%. "Но эта доля постепенно растет, что можно заметить в возросшем объеме закупок бриллиантов у Китая, то есть уже переработанных драгоценных камней", - сказала она.
"Таким образом получается, что и здесь европейский рынок сам лишил себя дополнительной выручки от использования российских алмазов, а Россия начала использовать другие рынки Азии с целью осуществления торговли данной категорией товара", - добавила Новикова.
При этом по итогам августа Россия стала вторым покупателем китайский бриллиантов. Первое место занял Гонконг с суммой поставок в 41,7 миллиона долларов, а третье - Бельгия с 8,2 миллионами. Также у Поднебесной покупали алмазы Израиль (1,5 миллиона долларов), ОАЭ (1,03 миллиона), США (454 тысячи), Франция (360 тысяч) и Индия (201 тысяча). При этом по итогам восьми месяцев этого года Россия оказалась на пятом месте по покупкам бриллиантов у КНР.
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