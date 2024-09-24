Россия впервые импортировала крупную партию бриллиантов из Китая
Россия в августе впервые импортировала крупную партию китайских бриллиантов
Бриллианты. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Россия в августе этого года впервые импортировала крупную партию бриллиантов из Китая: ее объемы составили более 35 тысяч карат на более чем 12 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости, изучив данные китайской таможенной службы.
Так, в августе 2024 года объемы экспорта Китаем бриллиантов (или непромышленных неоправленных обработанных алмазов) в Россию составили 35 230 карат или чуть более 7 килограммов камней. В денежном выражении поставки достигли 12,4 миллиона долларов.
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Доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова, комментируя агентству статистику, отметила, что сейчас порядка 90% обработки российских алмазов происходит на индийских гранильных предприятиях, а на китайские приходится около 5%. "Но эта доля постепенно растет, что можно заметить в возросшем объеме закупок бриллиантов у Китая, то есть уже переработанных драгоценных камней", - сказала она.
"Таким образом получается, что и здесь европейский рынок сам лишил себя дополнительной выручки от использования российских алмазов, а Россия начала использовать другие рынки Азии с целью осуществления торговли данной категорией товара", - добавила Новикова.
При этом по итогам августа Россия стала вторым покупателем китайский бриллиантов. Первое место занял Гонконг с суммой поставок в 41,7 миллиона долларов, а третье - Бельгия с 8,2 миллионами. Также у Поднебесной покупали алмазы Израиль (1,5 миллиона долларов), ОАЭ (1,03 миллиона), США (454 тысячи), Франция (360 тысяч) и Индия (201 тысяча). При этом по итогам восьми месяцев этого года Россия оказалась на пятом месте по покупкам бриллиантов у КНР.