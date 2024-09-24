https://ria.ru/20240924/briks-1974396710.html

Избранный президент Индонезии не сможет посетить саммит БРИКС в Казани

Избранный президент Индонезии не сможет посетить саммит БРИКС в Казани - РИА Новости, 24.09.2024

Избранный президент Индонезии не сможет посетить саммит БРИКС в Казани

Россия осознает, что избранный президент Индонезии Прабово Субианто не сможет посетить саммит БРИКС в Казани ввиду собственной инаугурации, однако политик может РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T11:59

2024-09-24T11:59

2024-09-24T12:16

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ДЖАКАРТА, 24 сен - РИА Новости. Россия осознает, что избранный президент Индонезии Прабово Субианто не сможет посетить саммит БРИКС в Казани ввиду собственной инаугурации, однако политик может обеспечить министерский уровень присутствия Индонезии на мероприятии, заявил РИА Новости посол РФ в Индонезии Сергей Толченов."Сложности в этом вопросе прежде всего касаются будущей инаугурации президента. Да, для него это было бы сложно, потому что только вступит в полномочия, и он как раз будет отвечать за формирование кабинета. Он не сможет поехать, это мы прекрасно понимаем. Но как он говорил президенту Российской Федерации и подтверждал лично мне, он постарается обеспечить максимально высокий уровень. Поэтому на данной стадии я все-таки предскажу, что это будет уровень как минимум министра, плюс еще будет человек в качестве специального представителя президента Республики Индонезия. Я считаю, что это будет достаточно высокий уровень, и это значит, что Индонезия будет представлена в Казани на достаточно высоком уровне", - отметил дипломат на полях международной конференции дискуссионного клуба "Валдай" в Джакарте.Ранее посол Индонезии в Москве Жозе Тавареш заявил РИА Новости, что избранный президент Индонезии и министр обороны страны Прабово Субианто получил приглашение Москвы принять участие в саммите БРИКС в Казани, но окончательного решения о приезде в Россию еще принято не было ввиду предстоящей церемонии его инаугурации.Инаугурация избранного президента Индонезии Прабово Субианто пройдет 20 октября. Саммит БРИКС 2024 года пройдёт 22-24 октября в Казани.

https://ria.ru/20240924/burkina-faso-1974364129.html

https://ria.ru/20240924/turtsija-1974370860.html

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