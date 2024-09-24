Рейтинг@Mail.ru
Избранный президент Индонезии не сможет посетить саммит БРИКС в Казани - РИА Новости, 24.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:59 24.09.2024 (обновлено: 12:16 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/briks-1974396710.html
Избранный президент Индонезии не сможет посетить саммит БРИКС в Казани
Избранный президент Индонезии не сможет посетить саммит БРИКС в Казани - РИА Новости, 24.09.2024
Избранный президент Индонезии не сможет посетить саммит БРИКС в Казани
Россия осознает, что избранный президент Индонезии Прабово Субианто не сможет посетить саммит БРИКС в Казани ввиду собственной инаугурации, однако политик может РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T11:59
2024-09-24T12:16
индонезия
казань
россия
брикс
саммит брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963152219_0:41:2646:1529_1920x0_80_0_0_2d434cf48d75b5e29aa538f1615c9a0d.jpg
ДЖАКАРТА, 24 сен - РИА Новости. Россия осознает, что избранный президент Индонезии Прабово Субианто не сможет посетить саммит БРИКС в Казани ввиду собственной инаугурации, однако политик может обеспечить министерский уровень присутствия Индонезии на мероприятии, заявил РИА Новости посол РФ в Индонезии Сергей Толченов."Сложности в этом вопросе прежде всего касаются будущей инаугурации президента. Да, для него это было бы сложно, потому что только вступит в полномочия, и он как раз будет отвечать за формирование кабинета. Он не сможет поехать, это мы прекрасно понимаем. Но как он говорил президенту Российской Федерации и подтверждал лично мне, он постарается обеспечить максимально высокий уровень. Поэтому на данной стадии я все-таки предскажу, что это будет уровень как минимум министра, плюс еще будет человек в качестве специального представителя президента Республики Индонезия. Я считаю, что это будет достаточно высокий уровень, и это значит, что Индонезия будет представлена в Казани на достаточно высоком уровне", - отметил дипломат на полях международной конференции дискуссионного клуба "Валдай" в Джакарте.Ранее посол Индонезии в Москве Жозе Тавареш заявил РИА Новости, что избранный президент Индонезии и министр обороны страны Прабово Субианто получил приглашение Москвы принять участие в саммите БРИКС в Казани, но окончательного решения о приезде в Россию еще принято не было ввиду предстоящей церемонии его инаугурации.Инаугурация избранного президента Индонезии Прабово Субианто пройдет 20 октября. Саммит БРИКС 2024 года пройдёт 22-24 октября в Казани.
https://ria.ru/20240924/burkina-faso-1974364129.html
https://ria.ru/20240924/turtsija-1974370860.html
индонезия
казань
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963152219_0:0:2647:1986_1920x0_80_0_0_89a956f12df984cf108786e764e11ad4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
индонезия, казань, россия, брикс, саммит брикс
Индонезия, Казань, Россия, БРИКС, Саммит БРИКС
Избранный президент Индонезии не сможет посетить саммит БРИКС в Казани

Индонезия обеспечит министерский уровень представительства на саммите БРИКС

© AP Photo / Kimimasa MayamaИзбранный президент Индонезии Прабово Субианто
Избранный президент Индонезии Прабово Субианто - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© AP Photo / Kimimasa Mayama
Избранный президент Индонезии Прабово Субианто. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДЖАКАРТА, 24 сен - РИА Новости. Россия осознает, что избранный президент Индонезии Прабово Субианто не сможет посетить саммит БРИКС в Казани ввиду собственной инаугурации, однако политик может обеспечить министерский уровень присутствия Индонезии на мероприятии, заявил РИА Новости посол РФ в Индонезии Сергей Толченов.
"Сложности в этом вопросе прежде всего касаются будущей инаугурации президента. Да, для него это было бы сложно, потому что только вступит в полномочия, и он как раз будет отвечать за формирование кабинета. Он не сможет поехать, это мы прекрасно понимаем. Но как он говорил президенту Российской Федерации и подтверждал лично мне, он постарается обеспечить максимально высокий уровень. Поэтому на данной стадии я все-таки предскажу, что это будет уровень как минимум министра, плюс еще будет человек в качестве специального представителя президента Республики Индонезия. Я считаю, что это будет достаточно высокий уровень, и это значит, что Индонезия будет представлена в Казани на достаточно высоком уровне", - отметил дипломат на полях международной конференции дискуссионного клуба "Валдай" в Джакарте.
Флаги стран — участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Буркина-Фасо хочет вступить в БРИКС
Вчера, 09:37
Ранее посол Индонезии в Москве Жозе Тавареш заявил РИА Новости, что избранный президент Индонезии и министр обороны страны Прабово Субианто получил приглашение Москвы принять участие в саммите БРИКС в Казани, но окончательного решения о приезде в Россию еще принято не было ввиду предстоящей церемонии его инаугурации.
Инаугурация избранного президента Индонезии Прабово Субианто пройдет 20 октября. Саммит БРИКС 2024 года пройдёт 22-24 октября в Казани.
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Турция разорвет цепи НАТО, если станет членом БРИКС, заявил политик
Вчера, 10:40
 
ИндонезияКазаньРоссияБРИКССаммит БРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала