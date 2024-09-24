https://ria.ru/20240924/briks-1974396710.html
Избранный президент Индонезии не сможет посетить саммит БРИКС в Казани
Избранный президент Индонезии не сможет посетить саммит БРИКС в Казани - РИА Новости, 24.09.2024
Избранный президент Индонезии не сможет посетить саммит БРИКС в Казани
Россия осознает, что избранный президент Индонезии Прабово Субианто не сможет посетить саммит БРИКС в Казани ввиду собственной инаугурации, однако политик может РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T11:59
2024-09-24T11:59
2024-09-24T12:16
индонезия
казань
россия
брикс
саммит брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963152219_0:41:2646:1529_1920x0_80_0_0_2d434cf48d75b5e29aa538f1615c9a0d.jpg
ДЖАКАРТА, 24 сен - РИА Новости. Россия осознает, что избранный президент Индонезии Прабово Субианто не сможет посетить саммит БРИКС в Казани ввиду собственной инаугурации, однако политик может обеспечить министерский уровень присутствия Индонезии на мероприятии, заявил РИА Новости посол РФ в Индонезии Сергей Толченов."Сложности в этом вопросе прежде всего касаются будущей инаугурации президента. Да, для него это было бы сложно, потому что только вступит в полномочия, и он как раз будет отвечать за формирование кабинета. Он не сможет поехать, это мы прекрасно понимаем. Но как он говорил президенту Российской Федерации и подтверждал лично мне, он постарается обеспечить максимально высокий уровень. Поэтому на данной стадии я все-таки предскажу, что это будет уровень как минимум министра, плюс еще будет человек в качестве специального представителя президента Республики Индонезия. Я считаю, что это будет достаточно высокий уровень, и это значит, что Индонезия будет представлена в Казани на достаточно высоком уровне", - отметил дипломат на полях международной конференции дискуссионного клуба "Валдай" в Джакарте.Ранее посол Индонезии в Москве Жозе Тавареш заявил РИА Новости, что избранный президент Индонезии и министр обороны страны Прабово Субианто получил приглашение Москвы принять участие в саммите БРИКС в Казани, но окончательного решения о приезде в Россию еще принято не было ввиду предстоящей церемонии его инаугурации.Инаугурация избранного президента Индонезии Прабово Субианто пройдет 20 октября. Саммит БРИКС 2024 года пройдёт 22-24 октября в Казани.
https://ria.ru/20240924/burkina-faso-1974364129.html
https://ria.ru/20240924/turtsija-1974370860.html
индонезия
казань
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963152219_0:0:2647:1986_1920x0_80_0_0_89a956f12df984cf108786e764e11ad4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индонезия, казань, россия, брикс, саммит брикс
Индонезия, Казань, Россия, БРИКС, Саммит БРИКС
Избранный президент Индонезии не сможет посетить саммит БРИКС в Казани
Индонезия обеспечит министерский уровень представительства на саммите БРИКС
ДЖАКАРТА, 24 сен - РИА Новости. Россия осознает, что избранный президент Индонезии Прабово Субианто не сможет посетить саммит БРИКС в Казани ввиду собственной инаугурации, однако политик может обеспечить министерский уровень присутствия Индонезии на мероприятии, заявил РИА Новости посол РФ в Индонезии Сергей Толченов.
"Сложности в этом вопросе прежде всего касаются будущей инаугурации президента. Да, для него это было бы сложно, потому что только вступит в полномочия, и он как раз будет отвечать за формирование кабинета. Он не сможет поехать, это мы прекрасно понимаем. Но как он говорил президенту Российской Федерации и подтверждал лично мне, он постарается обеспечить максимально высокий уровень. Поэтому на данной стадии я все-таки предскажу, что это будет уровень как минимум министра, плюс еще будет человек в качестве специального представителя президента Республики Индонезия. Я считаю, что это будет достаточно высокий уровень, и это значит, что Индонезия будет представлена в Казани на достаточно высоком уровне", - отметил дипломат на полях международной конференции дискуссионного клуба "Валдай" в Джакарте.
Ранее посол Индонезии в Москве Жозе Тавареш заявил РИА Новости, что избранный президент Индонезии и министр обороны страны Прабово Субианто получил приглашение Москвы
принять участие в саммите БРИКС
в Казани
, но окончательного решения о приезде в Россию
еще принято не было ввиду предстоящей церемонии его инаугурации.
Инаугурация избранного президента Индонезии Прабово Субианто пройдет 20 октября. Саммит БРИКС 2024 года пройдёт 22-24 октября в Казани.