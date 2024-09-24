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ЦАР выражает интерес к сотрудничеству в рамках БРИКС, сообщил посол России - РИА Новости, 24.09.2024
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11:18 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/briks-1974375060.html
ЦАР выражает интерес к сотрудничеству в рамках БРИКС, сообщил посол России
ЦАР выражает интерес к сотрудничеству в рамках БРИКС, сообщил посол России - РИА Новости, 24.09.2024
ЦАР выражает интерес к сотрудничеству в рамках БРИКС, сообщил посол России
ЦАР проявляет неподдельный интерес к многовекторному сотрудничеству в рамках БРИКС и с его участниками, но заявки на участие пока не подала, сообщил РИА Новости РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T11:18
2024-09-24T11:18
в мире
банги
цар
россия
александр бикантов
брикс
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. ЦАР проявляет неподдельный интерес к многовекторному сотрудничеству в рамках БРИКС и с его участниками, но заявки на участие пока не подала, сообщил РИА Новости посол РФ в Банги Александр Бикантов."Банги проявляет неподдельный интерес к многовекторному сотрудничеству в рамках БРИКС и с его участниками", - сказал он.По словам посла, "неоднократно высказывались намерения о вступлении в данное объединение в будущем"."Насколько известно, пока подобной заявки Банги не подавал",- заключил он.
https://ria.ru/20240924/burkina-faso-1974364129.html
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в мире, банги, цар, россия, александр бикантов, брикс
В мире, Банги, ЦАР, Россия, Александр Бикантов, БРИКС
ЦАР выражает интерес к сотрудничеству в рамках БРИКС, сообщил посол России

Посол России в Банги: ЦАР проявляет интерес к сотрудничеству в рамках БРИКС

© Фото : Официальный сайт БРИКС 2024Символика БРИКС
Символика БРИКС - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© Фото : Официальный сайт БРИКС 2024
Символика БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. ЦАР проявляет неподдельный интерес к многовекторному сотрудничеству в рамках БРИКС и с его участниками, но заявки на участие пока не подала, сообщил РИА Новости посол РФ в Банги Александр Бикантов.
"Банги проявляет неподдельный интерес к многовекторному сотрудничеству в рамках БРИКС и с его участниками", - сказал он.
По словам посла, "неоднократно высказывались намерения о вступлении в данное объединение в будущем".
"Насколько известно, пока подобной заявки Банги не подавал",- заключил он.
Флаги стран — участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Буркина-Фасо хочет вступить в БРИКС
09:37
 
В миреБангиЦАРРоссияАлександр БикантовБРИКС
 
 
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