https://ria.ru/20240924/briks-1974375060.html

ЦАР выражает интерес к сотрудничеству в рамках БРИКС, сообщил посол России

ЦАР выражает интерес к сотрудничеству в рамках БРИКС, сообщил посол России - РИА Новости, 24.09.2024

ЦАР выражает интерес к сотрудничеству в рамках БРИКС, сообщил посол России

ЦАР проявляет неподдельный интерес к многовекторному сотрудничеству в рамках БРИКС и с его участниками, но заявки на участие пока не подала, сообщил РИА Новости РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T11:18

2024-09-24T11:18

2024-09-24T11:18

в мире

банги

цар

россия

александр бикантов

брикс

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. ЦАР проявляет неподдельный интерес к многовекторному сотрудничеству в рамках БРИКС и с его участниками, но заявки на участие пока не подала, сообщил РИА Новости посол РФ в Банги Александр Бикантов."Банги проявляет неподдельный интерес к многовекторному сотрудничеству в рамках БРИКС и с его участниками", - сказал он.По словам посла, "неоднократно высказывались намерения о вступлении в данное объединение в будущем"."Насколько известно, пока подобной заявки Банги не подавал",- заключил он.

https://ria.ru/20240924/burkina-faso-1974364129.html

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2024

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в мире, банги, цар, россия, александр бикантов, брикс