https://ria.ru/20240924/boevik-1974415313.html

Боевика украинского батальона "Айдар"* осудили на пять с половиной лет

Боевика украинского батальона "Айдар"* осудили на пять с половиной лет - РИА Новости, 24.09.2024

Боевика украинского батальона "Айдар"* осудили на пять с половиной лет

Участник украинского националистического батальона "Айдар*, гражданин Украины Дмитрий Кистион получил 5,5 лет за участие в боевых действиях на территории ЛНР и... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T13:28

2024-09-24T13:28

2024-09-24T13:28

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

донецкая народная республика

происшествия

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 24 сен - РИА Новости. Участник украинского националистического батальона "Айдар*, гражданин Украины Дмитрий Кистион получил 5,5 лет за участие в боевых действиях на территории ЛНР и ДНР против мирного населения в 2015 году, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ. "УФСБ России по Луганской Народной Республике совместно с пограничным управлением ФСБ РФ по Курской области пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, участника националистического батальона "Айдар"* Дмитрия Кистиона. Являясь приверженцем идеологии неонацизма, Кистион в 2015 году добровольно принял участие в боевых действиях на территории Луганской и Донецкой Народных Республик против мирного населения. Южный окружной военный суд... назначил наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы", - рассказали в ведомстве. Батальон "Айдар"* и ряд других подразделений участвовал в операции Киева против мирных жителей Донбасса, которую власти начали в 2014 году после госпереворота. Эти подразделения финансировал олигарх Игорь Коломойский, против которого в РФ было возбуждено уголовное дело по статье "применение запрещенных средств и методов ведения войны".* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20240819/diagnoz-1966960512.html

россия

луганская народная республика

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россия, луганская народная республика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), донецкая народная республика, происшествия, вооруженные силы украины