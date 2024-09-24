https://ria.ru/20240924/boevik-1974415313.html
Боевика украинского батальона "Айдар"* осудили на пять с половиной лет
Боевика украинского батальона "Айдар"* осудили на пять с половиной лет - РИА Новости, 24.09.2024
Боевика украинского батальона "Айдар"* осудили на пять с половиной лет
Участник украинского националистического батальона "Айдар*, гражданин Украины Дмитрий Кистион получил 5,5 лет за участие в боевых действиях на территории ЛНР и... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T13:28
2024-09-24T13:28
2024-09-24T13:28
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
донецкая народная республика
происшествия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
ЛУГАНСК, 24 сен - РИА Новости. Участник украинского националистического батальона "Айдар*, гражданин Украины Дмитрий Кистион получил 5,5 лет за участие в боевых действиях на территории ЛНР и ДНР против мирного населения в 2015 году, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ. "УФСБ России по Луганской Народной Республике совместно с пограничным управлением ФСБ РФ по Курской области пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, участника националистического батальона "Айдар"* Дмитрия Кистиона. Являясь приверженцем идеологии неонацизма, Кистион в 2015 году добровольно принял участие в боевых действиях на территории Луганской и Донецкой Народных Республик против мирного населения. Южный окружной военный суд... назначил наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы", - рассказали в ведомстве. Батальон "Айдар"* и ряд других подразделений участвовал в операции Киева против мирных жителей Донбасса, которую власти начали в 2014 году после госпереворота. Эти подразделения финансировал олигарх Игорь Коломойский, против которого в РФ было возбуждено уголовное дело по статье "применение запрещенных средств и методов ведения войны".* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20240819/diagnoz-1966960512.html
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, луганская народная республика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), донецкая народная республика, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Донецкая Народная Республика, Происшествия, Вооруженные силы Украины
Боевика украинского батальона "Айдар"* осудили на пять с половиной лет
Украинский националист Кистион получил 5,5 года за участие в боях в Донбассе