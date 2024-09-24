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Боевика украинского батальона "Айдар"* осудили на пять с половиной лет - РИА Новости, 24.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:28 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/boevik-1974415313.html
Боевика украинского батальона "Айдар"* осудили на пять с половиной лет
Боевика украинского батальона "Айдар"* осудили на пять с половиной лет - РИА Новости, 24.09.2024
Боевика украинского батальона "Айдар"* осудили на пять с половиной лет
Участник украинского националистического батальона "Айдар*, гражданин Украины Дмитрий Кистион получил 5,5 лет за участие в боевых действиях на территории ЛНР и... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T13:28
2024-09-24T13:28
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
донецкая народная республика
происшествия
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 24 сен - РИА Новости. Участник украинского националистического батальона "Айдар*, гражданин Украины Дмитрий Кистион получил 5,5 лет за участие в боевых действиях на территории ЛНР и ДНР против мирного населения в 2015 году, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ. "УФСБ России по Луганской Народной Республике совместно с пограничным управлением ФСБ РФ по Курской области пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, участника националистического батальона "Айдар"* Дмитрия Кистиона. Являясь приверженцем идеологии неонацизма, Кистион в 2015 году добровольно принял участие в боевых действиях на территории Луганской и Донецкой Народных Республик против мирного населения. Южный окружной военный суд... назначил наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы", - рассказали в ведомстве. Батальон "Айдар"* и ряд других подразделений участвовал в операции Киева против мирных жителей Донбасса, которую власти начали в 2014 году после госпереворота. Эти подразделения финансировал олигарх Игорь Коломойский, против которого в РФ было возбуждено уголовное дело по статье "применение запрещенных средств и методов ведения войны".* Террористическая организация, запрещенная в России.
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россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
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россия, луганская народная республика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), донецкая народная республика, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Донецкая Народная Республика, Происшествия, Вооруженные силы Украины
Боевика украинского батальона "Айдар"* осудили на пять с половиной лет

Украинский националист Кистион получил 5,5 года за участие в боях в Донбассе

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЛУГАНСК, 24 сен - РИА Новости. Участник украинского националистического батальона "Айдар*, гражданин Украины Дмитрий Кистион получил 5,5 лет за участие в боевых действиях на территории ЛНР и ДНР против мирного населения в 2015 году, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ.
"УФСБ России по Луганской Народной Республике совместно с пограничным управлением ФСБ РФ по Курской области пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, участника националистического батальона "Айдар"* Дмитрия Кистиона. Являясь приверженцем идеологии неонацизма, Кистион в 2015 году добровольно принял участие в боевых действиях на территории Луганской и Донецкой Народных Республик против мирного населения. Южный окружной военный суд... назначил наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы", - рассказали в ведомстве.
Батальон "Айдар"* и ряд других подразделений участвовал в операции Киева против мирных жителей Донбасса, которую власти начали в 2014 году после госпереворота. Эти подразделения финансировал олигарх Игорь Коломойский, против которого в РФ было возбуждено уголовное дело по статье "применение запрещенных средств и методов ведения войны".
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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19 августа, 02:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Донецкая Народная РеспубликаПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
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