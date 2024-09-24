https://ria.ru/20240924/birobidzhan-1974364606.html

В Биробиджане задержали агента СБУ

В Биробиджане задержали агента СБУ - РИА Новости, 24.09.2024

В Биробиджане задержали агента СБУ

В Биробиджане задержали завербованного СБУ жителя, готовившего диверсии в городе, сообщил ЦОС ФСБ. РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T09:48

2024-09-24T09:48

2024-09-24T10:32

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. В Биробиджане задержали завербованного СБУ жителя, готовившего диверсии в городе, сообщил ЦОС ФСБ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Биробиджана, 2001 года рождения, завербованный украинскими спецслужбами посредством сети интернет. Действуя по указанию Службы безопасности Украины, злоумышленник занимался сбором разведывательной информации об объектах Министерства обороны России, а также изготовил контейнеры с зажигательной смесью для поджога пункта отбора на военную службу по контракту в городе Биробиджане и совершения диверсий на путях железнодорожного сообщения посредством выведения из строя релейных шкафов ОАО "РЖД", — уточнили в спецслужбе. По адресу проживания и в гараже мужчины обнаружили приготовленные им средства террора, а также устройства связи для контактов с украинскими спецслужбами. Кроме того, ФСБ показала видео с задержанием злоумышленника. Ролик начинается с кадров, снятых из микроавтобуса, нагоняющего движущегося по обочине велосипедиста. Поравнявшись с ним, оперативники открывают дверь и проводят задержание, положив мужчину на землю вместе с велосипедом.Также показан инвентарь, обнаруженный у задержанного."В мессенджере Telegram завербован сотрудником СБУ. Получил задание провести террористические акты: это поджог пункта по контракту военного и поджог релейного шкафа на ж/д пути", — признается он на камеру.Расследуются уголовные дела по статьям о госизмене, теракте и диверсии, злоумышленнику грозит до пожизненного срока. Он признал вину и активно сотрудничает со следствием.

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Задержание украинского агента, планировавшего теракт и диверсии в Биробиджане ФСБ показала видео задержания украинского агента, планировавшего теракт и диверсии в Биробиджане. Видео ЦОС ФСБ России о задержании жителя Биробиджана, завербованного СБУ. 2024-09-24T09:48 true PT1M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

биробиджан, служба безопасности украины, украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ржд, происшествия