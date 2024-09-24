https://ria.ru/20240924/bespilotnik-1974359741.html
Над Курской областью сбили украинский беспилотник
Над Курской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 24.09.2024
Над Курской областью сбили украинский беспилотник
Дежурные средства российской ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T08:38
2024-09-24T08:38
2024-09-24T08:38
безопасность
курская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964743719_0:115:2904:1749_1920x0_80_0_0_7d17a5a204d92e493b174318c1edd8d1.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны России. "Двадцать четвертого сентября т.г. около 7.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240924/bpla-1974355183.html
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964743719_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_e3b01b6bd18e77e9b68cd4d99b7d5cbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, курская область, россия
Безопасность, Курская область, Россия
Над Курской областью сбили украинский беспилотник
Минобороны: ПВО сбила украинский беспилотник над Курской областью