https://ria.ru/20240924/belgorod-1974503043.html

В Белгороде после прямых попаданий загорелись четыре дома

В Белгороде после прямых попаданий загорелись четыре дома - РИА Новости, 24.09.2024

В Белгороде после прямых попаданий загорелись четыре дома

ВСУ нанесли удары по Белгороду, в результате чего загорелись четыре дома, гараж и надворная постройка, говорится в Telegram-канале главы региона Вячеслав... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T20:40

2024-09-24T20:40

2024-09-24T21:47

специальная военная операция на украине

белгород

белгородская область

происшествия

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 24 сен — РИА Новости. ВСУ нанесли удары по Белгороду, в результате чего загорелись четыре дома, гараж и надворная постройка, говорится в Telegram-канале главы региона Вячеслав Гладков."Пожарные расчёты тушат очаги возгораний. На месте работает мэр Белгорода Валентин Валентинович Демидов", — написал он.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установили высокий (желтый) уровень террористической опасности. На такой шаг пошли из-за повышения активности ВСУ в приграничных районах.Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в регионе ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в области признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20240924/gladkov-1974502945.html

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белгород

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белгород, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины