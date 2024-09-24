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В Белгороде после прямых попаданий загорелись четыре дома - РИА Новости, 24.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:40 24.09.2024 (обновлено: 21:47 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/belgorod-1974503043.html
В Белгороде после прямых попаданий загорелись четыре дома
В Белгороде после прямых попаданий загорелись четыре дома - РИА Новости, 24.09.2024
В Белгороде после прямых попаданий загорелись четыре дома
ВСУ нанесли удары по Белгороду, в результате чего загорелись четыре дома, гараж и надворная постройка, говорится в Telegram-канале главы региона Вячеслав... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T20:40
2024-09-24T21:47
специальная военная операция на украине
белгород
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 24 сен — РИА Новости. ВСУ нанесли удары по Белгороду, в результате чего загорелись четыре дома, гараж и надворная постройка, говорится в Telegram-канале главы региона Вячеслав Гладков."Пожарные расчёты тушат очаги возгораний. На месте работает мэр Белгорода Валентин Валентинович Демидов", — написал он.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установили высокий (желтый) уровень террористической опасности. На такой шаг пошли из-за повышения активности ВСУ в приграничных районах.Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в регионе ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в области признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20240924/gladkov-1974502945.html
https://ria.ru/20240924/moskva-1974497670.html
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белгород, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородская область, Происшествия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгороде после прямых попаданий загорелись четыре дома

Гладков: в Белгороде после прямых попаданий загорелись четыре дома

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкФрагмент ракеты после обстрела Белгорода со стороны ВСУ
Фрагмент ракеты после обстрела Белгорода со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Фрагмент ракеты после обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 24 сен — РИА Новости. ВСУ нанесли удары по Белгороду, в результате чего загорелись четыре дома, гараж и надворная постройка, говорится в Telegram-канале главы региона Вячеслав Гладков.
"Пожарные расчёты тушат очаги возгораний. На месте работает мэр Белгорода Валентин Валентинович Демидов", — написал он.
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Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в регионе ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в области признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородБелгородская областьПроисшествияВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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