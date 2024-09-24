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Ракетную опасность объявили на всей территории Белгородской области - РИА Новости, 24.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:50 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/belgorod-1974498068.html
Ракетную опасность объявили на всей территории Белгородской области
Ракетную опасность объявили на всей территории Белгородской области - РИА Новости, 24.09.2024
Ракетную опасность объявили на всей территории Белгородской области
Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T19:50
2024-09-24T19:50
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
сво
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БЕЛГОРОД, 24 сен - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Вся территория Белгородской области - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240924/pvo-1974406395.html
белгородская область
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белгородская область, вячеслав гладков, сво
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, СВО
Ракетную опасность объявили на всей территории Белгородской области

Ракетную опасность ввели на всей территории Белгородской области

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЖелезобетонное модульное сооружение для защиты людей от обстрелов в Белгороде
Железобетонное модульное сооружение для защиты людей от обстрелов в Белгороде - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Железобетонное модульное сооружение для защиты людей от обстрелов в Белгороде. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 24 сен - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Вся территория Белгородской области - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
ПВО сбила воздушную цель на подлете к Белгороду
Вчера, 12:37
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВячеслав ГладковСВО
 
 
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