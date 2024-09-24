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Ракетную опасность объявили на всей территории Белгородской области
Ракетную опасность объявили на всей территории Белгородской области - РИА Новости, 24.09.2024
Ракетную опасность объявили на всей территории Белгородской области
Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T19:50
2024-09-24T19:50
2024-09-24T19:50
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
сво
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БЕЛГОРОД, 24 сен - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Вся территория Белгородской области - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
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белгородская область, вячеслав гладков, сво
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, СВО
Ракетную опасность объявили на всей территории Белгородской области
Ракетную опасность ввели на всей территории Белгородской области