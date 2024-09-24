https://ria.ru/20240924/belgorod-1974497479.html

Над Белгородом прогремела серия взрывов

Над Белгородом прогремела серия взрывов - РИА Новости, 24.09.2024

Над Белгородом прогремела серия взрывов

Серия взрывов прозвучала в Белгороде во время действия сигнала ракетной опасности, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T19:43

2024-09-24T19:43

2024-09-24T19:47

белгород

происшествия

россия

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БЕЛГОРОД, 24 сен - РИА Новости. Серия взрывов прозвучала в Белгороде во время действия сигнала ракетной опасности, передает корреспондент РИА Новости.Ракетная опасность была объявлена в 19.39 мск, примерно через несколько минут в Белгороде была слышна серия громких звуков в небе, звуки были с разной интенсивностью.

https://ria.ru/20240922/rossiya-1974028473.html

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белгород, происшествия, россия