В Белгородской области от ударов ВСУ за неделю пострадали более 30 человек
В Белгородской области более 30 человек пострадали за неделю из-за обстрелов ВСУ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЖелезобетонное модульное сооружение для защиты людей от обстрелов в Белгороде
Железобетонное модульное сооружение для защиты людей от обстрелов в Белгороде. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 24 сен - РИА Новости. Более 30 мирных жителей в Белгородской области пострадали за неделю в результате атак со стороны Украины, из них 20 человек находятся на лечении в больницах, рассказал региональный министр здравоохранения Андрей Иконников.
"Возьмем неделю, с 17 сентября. Всего пострадало 36 человек, трое из них скончались, в том числе один ребёнок. Тридцать три получили ранения. В настоящее время 20 человек находятся в медицинских организациях Белгородской области: во 2-й городской больнице – 10 человек, из них двое в тяжелом состоянии находятся в реанимации, а также в областной клинической больнице – 10 человек, также двое в реанимации", - сказал Иконников журналистам.
Он добавил, что в настоящее время двоих детей, пострадавших в понедельник, транспортируют в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) в Москву. В среду мать детей также будет направлена в Москву для продолжения лечения, отметил министр.
В понедельник село Архангельское в Белгородской области подверглось обстрелу со стороны ВСУ. Три человека, в том числе ребёнок, погибли. Четыре человека, среди которых два ребёнка, пострадали. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, планируется транспортировка обоих детей в Москву в Российскую детскую клиническую больницу. Село Черемошное Белгородского района попало под обстрел ВСУ в воскресенье. Ранения получили 12 мирных жителей, в том числе бойцы самообороны и глава Яснозоренского сельского поселения Дмитрий Панков.