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В Белгородской области от ударов ВСУ за неделю пострадали более 30 человек - РИА Новости, 24.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:39 24.09.2024 (обновлено: 15:51 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/belgorod-1974443706.html
В Белгородской области от ударов ВСУ за неделю пострадали более 30 человек
В Белгородской области от ударов ВСУ за неделю пострадали более 30 человек - РИА Новости, 24.09.2024
В Белгородской области от ударов ВСУ за неделю пострадали более 30 человек
Более 30 мирных жителей в Белгородской области пострадали за неделю в результате атак со стороны Украины, из них 20 человек находятся на лечении в больницах,... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T15:39
2024-09-24T15:51
специальная военная операция на украине
белгородская область
москва
украина
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
сво
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БЕЛГОРОД, 24 сен - РИА Новости. Более 30 мирных жителей в Белгородской области пострадали за неделю в результате атак со стороны Украины, из них 20 человек находятся на лечении в больницах, рассказал региональный министр здравоохранения Андрей Иконников. "Возьмем неделю, с 17 сентября. Всего пострадало 36 человек, трое из них скончались, в том числе один ребёнок. Тридцать три получили ранения. В настоящее время 20 человек находятся в медицинских организациях Белгородской области: во 2-й городской больнице – 10 человек, из них двое в тяжелом состоянии находятся в реанимации, а также в областной клинической больнице – 10 человек, также двое в реанимации", - сказал Иконников журналистам. Он добавил, что в настоящее время двоих детей, пострадавших в понедельник, транспортируют в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) в Москву. В среду мать детей также будет направлена в Москву для продолжения лечения, отметил министр. В понедельник село Архангельское в Белгородской области подверглось обстрелу со стороны ВСУ. Три человека, в том числе ребёнок, погибли. Четыре человека, среди которых два ребёнка, пострадали. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, планируется транспортировка обоих детей в Москву в Российскую детскую клиническую больницу. Село Черемошное Белгородского района попало под обстрел ВСУ в воскресенье. Ранения получили 12 мирных жителей, в том числе бойцы самообороны и глава Яснозоренского сельского поселения Дмитрий Панков.
https://ria.ru/20240920/obstrel-1973925890.html
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белгородская область, москва, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, сво
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Москва, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, СВО
В Белгородской области от ударов ВСУ за неделю пострадали более 30 человек

В Белгородской области более 30 человек пострадали за неделю из-за обстрелов ВСУ

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЖелезобетонное модульное сооружение для защиты людей от обстрелов в Белгороде
Железобетонное модульное сооружение для защиты людей от обстрелов в Белгороде - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Железобетонное модульное сооружение для защиты людей от обстрелов в Белгороде. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 24 сен - РИА Новости. Более 30 мирных жителей в Белгородской области пострадали за неделю в результате атак со стороны Украины, из них 20 человек находятся на лечении в больницах, рассказал региональный министр здравоохранения Андрей Иконников.
"Возьмем неделю, с 17 сентября. Всего пострадало 36 человек, трое из них скончались, в том числе один ребёнок. Тридцать три получили ранения. В настоящее время 20 человек находятся в медицинских организациях Белгородской области: во 2-й городской больнице – 10 человек, из них двое в тяжелом состоянии находятся в реанимации, а также в областной клинической больнице – 10 человек, также двое в реанимации", - сказал Иконников журналистам.
Он добавил, что в настоящее время двоих детей, пострадавших в понедельник, транспортируют в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) в Москву. В среду мать детей также будет направлена в Москву для продолжения лечения, отметил министр.
В понедельник село Архангельское в Белгородской области подверглось обстрелу со стороны ВСУ. Три человека, в том числе ребёнок, погибли. Четыре человека, среди которых два ребёнка, пострадали. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, планируется транспортировка обоих детей в Москву в Российскую детскую клиническую больницу. Село Черемошное Белгородского района попало под обстрел ВСУ в воскресенье. Ранения получили 12 мирных жителей, в том числе бойцы самообороны и глава Яснозоренского сельского поселения Дмитрий Панков.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьМоскваУкраинаВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныСВО
 
 
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