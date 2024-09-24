https://ria.ru/20240924/belgorod-1974443706.html

В Белгородской области от ударов ВСУ за неделю пострадали более 30 человек

В Белгородской области от ударов ВСУ за неделю пострадали более 30 человек - РИА Новости, 24.09.2024

В Белгородской области от ударов ВСУ за неделю пострадали более 30 человек

Более 30 мирных жителей в Белгородской области пострадали за неделю в результате атак со стороны Украины, из них 20 человек находятся на лечении в больницах,... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T15:39

2024-09-24T15:39

2024-09-24T15:51

специальная военная операция на украине

белгородская область

москва

украина

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 24 сен - РИА Новости. Более 30 мирных жителей в Белгородской области пострадали за неделю в результате атак со стороны Украины, из них 20 человек находятся на лечении в больницах, рассказал региональный министр здравоохранения Андрей Иконников. "Возьмем неделю, с 17 сентября. Всего пострадало 36 человек, трое из них скончались, в том числе один ребёнок. Тридцать три получили ранения. В настоящее время 20 человек находятся в медицинских организациях Белгородской области: во 2-й городской больнице – 10 человек, из них двое в тяжелом состоянии находятся в реанимации, а также в областной клинической больнице – 10 человек, также двое в реанимации", - сказал Иконников журналистам. Он добавил, что в настоящее время двоих детей, пострадавших в понедельник, транспортируют в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) в Москву. В среду мать детей также будет направлена в Москву для продолжения лечения, отметил министр. В понедельник село Архангельское в Белгородской области подверглось обстрелу со стороны ВСУ. Три человека, в том числе ребёнок, погибли. Четыре человека, среди которых два ребёнка, пострадали. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, планируется транспортировка обоих детей в Москву в Российскую детскую клиническую больницу. Село Черемошное Белгородского района попало под обстрел ВСУ в воскресенье. Ранения получили 12 мирных жителей, в том числе бойцы самообороны и глава Яснозоренского сельского поселения Дмитрий Панков.

https://ria.ru/20240920/obstrel-1973925890.html

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белгородская область, москва, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, сво